Разговор с Джозефом Байденом: долгий и бессмысленный

И вот этот как бы саммит с Байденом состоялся. Шёл долго, два часа. Как и ожидалось, никакой информации о его ходе мы не имеем, кроме самой общей. Впрочем, сообщение Белого дома по итогам встречи, по американским меркам, мирное до голубиного воркования: Байден, оказывается, призвал Путина к “деэскалации вокруг Украины” и “возврату к дипломатии”. А в случае усиления напряжённости США с союзниками ответят “решительными экономическими и другими мерами”, пока же таких мер нет (хотя пугали ими очень шумно). И вот для этого ритуала нужен был саммит, пусть и по видео? Ну ещё обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и по кибербезопасности, Иран и пару других вопросов. Это, повторю, со слов американцев. У нас своя, но похожая и тоже довольно мирная версия происходившего.

И ведь предупреждали: в Кремле не ожидают никакого прорыва от этой беседы. Совместных заявлений нет, так их просто не было запланировано. Ну и что было перед этим саммитом волноваться?

Так ведь никто в России всерьёз уже и не волнуется. И это главное в происходящем. Волнуются в США.

Вот как довольно эффектно описывал в начале этой недели ситуацию The Wall Street Journal: на переговорах с Путиным у Байдена не остаётся места для дипломатических манёвров, любое действие американского лидера может вызвать ненависть его избирателей. Главной темой разговора станет украинский кризис? Хорошо, тогда Байден может занять две позиции: помочь Украине интегрироваться с Западом и направить туда силы НАТО — либо пойти на уступки, чтобы погасить риск полноценного конфликта с Москвой.



Но нужно иметь в виду: жёсткая позиция может привести к эскалации конфликта. Многие американцы выступят против ещё одного бессрочного военного обязательства, плюс к тому враждебность России к США усилится. Решение же пойти на уступки возникнет слишком быстро после афганской катастрофы, заставившей многих давних союзников сомневаться в словах Америки. Тогда Россия станет более влиятельной и более презрительной по отношению к США.

Вот такая картина. А кто, спрашивается, создавал эту патовую ситуацию? Сами её строили, пусть сами и разбираются. Мы же отлично обойдёмся и без Америки.

Я в последние дни не раз участвовал в экспертных дискуссиях в эфире на тему того самого саммита и вообще отношений России и США. И у дискуссий таких всё заметнее особенность: бурные эмоции в них вызывает поведение в этой истории Украины. Мы всё ещё внутренне не можем поверить, что тамошний якобы один с нами народ так радостно провоцирует Москву на вторжение, хотя если она вдруг спровоцируется, то плохо будет не США и не Европе, а прежде всего той же Украине. Вспоминается эпизод 2008 года, когда вот так допровоцировался Михаил Саакашвили. И никто ему — внезапно! — не помог. И ещё много чего вспоминается и говорится.