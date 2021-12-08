Разговор с Джозефом Байденом: долгий и бессмысленный

Дальше — без Америки

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История такая: накануне нынешнего видеосаммита Владимира Путина и Джозефа Байдена я столкнулся в дверях одной из работающих в Москве радиостанций с давним знакомым, хорошим специалистом по Америке. Я уходил оттуда после эфира по поводу визита Путина в Дели. Он шел в студию, чтобы поделиться ожиданиями от предстоящего разговора того же Путина с президентом США. Знакомый пожаловался: понимаешь, это всё безумно скучно. Говорить не о чем. Сначала немереные объёмы белого шума насчёт того, что мы хотим вторгнуться на Украину, хотя все знают, что это бред. Потом какие-то второстепенные договорённости — то ли по Ливии, то ли по возвращению дипломатов обратно на рабочие места после их высылки. И все эти договоренности, кто знает, может, ничего и не стоят. То ли дело твоя Индия — вот где нескончаемая интрига, вот от чего зависит облик завтрашнего мира. О таких переговорах можно рассказывать часами! 

Разговор Путина

И вот этот как бы саммит с Байденом состоялся. Шёл долго, два часа. Как и ожидалось, никакой информации о его ходе мы не имеем, кроме самой общей. Впрочем, сообщение Белого дома по итогам встречи, по американским меркам, мирное до голубиного воркования: Байден, оказывается, призвал Путина к “деэскалации вокруг Украины” и “возврату к дипломатии”. А в случае усиления напряжённости США с союзниками ответят “решительными экономическими и другими мерами”, пока же таких мер нет (хотя пугали ими очень шумно). И вот для этого ритуала нужен был саммит, пусть и по видео? Ну ещё обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и по кибербезопасности, Иран и пару других вопросов. Это, повторю, со слов американцев. У нас своя, но похожая и тоже довольно мирная версия происходившего. 

И ведь предупреждали: в Кремле не ожидают никакого прорыва от этой беседы. Совместных заявлений нет, так их просто не было запланировано. Ну и что было перед этим саммитом волноваться? 

Так ведь никто в России всерьёз уже и не волнуется. И это главное в происходящем. Волнуются в США. 

Вот как довольно эффектно описывал в начале этой недели ситуацию The Wall Street Journal: на переговорах с Путиным у Байдена не остаётся места для дипломатических манёвров, любое действие американского лидера может вызвать ненависть его избирателей. Главной темой разговора станет украинский кризис? Хорошо, тогда Байден может занять две позиции: помочь Украине интегрироваться с Западом и направить туда силы НАТО — либо пойти на уступки, чтобы погасить риск полноценного конфликта с Москвой.

Но нужно иметь в виду: жёсткая позиция может привести к эскалации конфликта. Многие американцы выступят против ещё одного бессрочного военного обязательства, плюс к тому враждебность России к США усилится. Решение же пойти на уступки возникнет слишком быстро после афганской катастрофы, заставившей многих давних союзников сомневаться в словах Америки. Тогда Россия станет более влиятельной и более презрительной по отношению к США. 

Вот такая картина. А кто, спрашивается, создавал эту патовую ситуацию? Сами её строили, пусть сами и разбираются. Мы же отлично обойдёмся и без Америки. 

Я в последние дни не раз участвовал в экспертных дискуссиях в эфире на тему того самого саммита и вообще отношений России и США. И у дискуссий таких всё заметнее особенность: бурные эмоции в них вызывает поведение в этой истории Украины. Мы всё ещё внутренне не можем поверить, что тамошний якобы один с нами народ так радостно провоцирует Москву на вторжение, хотя если она вдруг спровоцируется, то плохо будет не США и не Европе, а прежде всего той же Украине. Вспоминается эпизод 2008 года, когда вот так допровоцировался Михаил Саакашвили. И никто ему — внезапно! — не помог. И ещё много чего вспоминается и говорится. 

Разговор Путина с Байденом
Разговор Путина с Байденом

А вот когда речь заходит о роли США в этой истории, то эмоций совсем мало. Одна усталость. Умные американисты объясняют нам: да ведь Москва имеет дело с развалившейся системой управления. Байден председательствует над людьми из разных кланов, каждый из которых тянет в свою сторону. Энтони Блинкен (госсекретарь) — за то, чтобы перманентно поддерживать очаг возможной войны на нашей с Украиной границе, так же как не давать погаснуть подобному очагу у берегов Китая (там роль Украины играет Тайвань). А вот советник по национальной безопасности Джейк Салливан — сторонник несколько другой внешней политики и аппаратный враг Блинкена. Теперь надо посмотреть, кто из них и как готовил Байдена к нынешнему саммиту. И не забыть о том, чего на самом деле добиваются военные. Это ещё один клан. 

Слушайте, а если я не хочу в этом разбираться? Что тогда? Самое удивительное, что ничего. У США давно нет внятной внешней политики, одна имитация таковой. Мы также имеем дело с дисфункциональным государством, где минимум 19 штатов постепенно строят свою внутреннюю политику, полностью противоположную федеральной. Это нация, где в недавние президентские выборы влили 14 миллиардов долларов — вдвое больше, чем в прошлый раз, и втрое больше, чем в позапрошлый. А система, сколько в неё не вливай, работает только на раскол страны. 

Это нация, где только 16% американцев считают, что их демократия работает действительно хорошо, и только 29% доверяют своим СМИ. 44% опрошенных граждан 53 стран считают, что американская демократия угрожает их собственным системам управления. Наконец, если при Дональде Трампе ввели 3 900 санкций против тех или иных стран (по три штуки в день), то при Байдене санкций — если считать по штукам — стало на 933% больше. И эта страна сейчас созывает глобальный “саммит за демократию”, где опять будет всех учить. 

Кстати, эти цифры и факты я взял из замечательного документа китайского МИДа, подготовившего очередной обзор американских же СМИ и экспертных докладов на тему “Состояние демократии в США”. Одновременно китайцы заявляют, что их система лучше — хотя бы потому, что не раскалывает страну и не разваливает управление таковой. И ведь действительно не поспоришь! Дожили… 

Мы когда-то привыкали к тому, что вот раньше российско-американские или советско-американские саммиты были как один судьбоносными (для двух стран и мира в целом), а сейчас — что они есть, что их нет. Плохо постоянно жить на грани искусственно раздуваемого конфликта на своих границах? Плохо, но, оказывается, можно. Зато можно строить свои отношения с великими державами типа Индии или Китая, не говоря о странах поменьше, без особой оглядки на Вашингтон. 

Похоже это вот на что: в вашем дворе давно живет громила, когда-то отличавшийся невиданной силой и противной привычкой всех учить. Но сейчас у него начались возрастные явления — известная особая агрессивность, попытки нарываться на скандал вопреки сильно изменившимся физическим данным. Вдобавок он страдает от алкоголя, который раньше переносил легко, а сейчас не очень. Плохо это? Да ничего хорошего, но следует просто лишний раз с таким персонажем не скандалить, ведь он ещё долго отсюда никуда не денется. А в целом жить с ним рядом можно. 

Дмитрий Косырев

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