Принуждение к миру: промежуточные итоги

О российской спецоперации на Украине

С раннего утра 24 февраля мир живёт в новой политической реальности. Всё меняется настолько быстро, что делать какие-либо прогнозы даже на краткосрочную перспективу — дело неблагодарное. Сделанный нами неделю назад прогноз о малой вероятности серьёзных боевых действий на территории признанных Россией республик ДНР и ЛНР не оправдался — спустя два дня президент Владимир Путин объявил о начале операции по денацификации и демилитаризации Украины, и боевые действия развернулись не только под Донецком и Луганском, но и на значительной части территории Незалежной.

Операция, кодовое название которой до сих пор официально не обнародовано (всплывавшие ранее в западной прессе «Астролябия Будды» и «Прыжок Мангуста» вряд ли имеют отношение к действительности) проводится руководством РФ по совокупности целого комплекса причин. Понимая все риски и последствия подобного шага, Москва очень долго не хотела решаться на проведение такой операции, до последнего надеясь договориться как с Киевом, так и с его западными партнёрами и кураторами. Эта надежда имела под собой определенные основания: если бы президентом США был переизбран Дональд Трамп, рассматривавший Украину как досадное обременение и в то же время «чёрную кассу» семейства Байденов, определённый компромисс между Москвой и Вашингтоном мог бы быть достигнут. Победа Джо Байдена изменила расклад сил: Зеленский, в 2020 г. пошедший на сотрудничество с людьми Трампа, расследовавшими коррупционные схемы семейства Байденов на Украине, оказался в полной зависимости от администрации в Вашингтоне и от собственных радикалов. Когда в Москве поняли, что, вопреки своим предвыборным лозунгам, Зеленский не является договороспособной фигурой, это и стало точкой отсчёта в подготовке военной спецоперации.

Мальчик и волки

Первой «пробой пера», видимо, следует считать внезапное и активное развёртывание частей ВС РФ в приграничных с Украиной районах весной 2021 г., что официально оправдывалось информацией о готовности ВСУ прибегнуть к силовому варианту решения проблемы Донбасса. Примерно в то же время в западных медиа впервые стали муссироваться сливы информации о подготовке РФ к вторжению на Украину. Тогда это делалось относительно тихо и негромко — в основном чтобы дать понять Москве, что переброска частей ВС РФ к границе вскрыта. Из этого Москва сделала вывод, что добиться стратегической внезапности удара по Украине в современных условиях просто невозможно. Но можно добиться внезапности тактической — если сам факт выдвижения частей к границе скрыть нельзя, то запутать оппонентов в вопросе даты и часа нанесения удара вполне возможно.

Последующие действия Москвы вылились в методичную, системную и весьма разностороннюю подготовку к вторжению. Одни части к границе прибывали, другие по ротации убывали, третьи выдвигались на приграничные учебные полигоны, где после окончания учений оставляли технику, отводя в пункты постоянной дислокации лишь личный состав. В общем, запутывание оппонентов шло на всю катушку.

Те видели близ границы с Украиной картинку то более, то менее активного мельтешения российских войск, постоянно кричали «Волки! Волки!», но нападения всё не было и не было…

А между тем истерия вокруг предупреждений о российской агрессии всё больнее била по экономике Украины. В конце концов, чтобы спасти её от крушения, Киев начал публично возражать Вашингтону и Лондону, декларируя им (точнее — бегущим из Незалежной инвесторам), что признаков подготовки Москвой нападения не обнаружено. «Единство строя» и работоспособность коммуникаций в треугольнике Киев — Вашингтон — Лондон оказались нарушены. Добавим к этому тот факт, что у Зеленского отношения с Вашингтоном выстраивались далеко не самые идеальные: хотя сотрудничество украинского президента с адвокатом Трампа Руди Джулиани, раскопавшим компромат на коррупционные схемы семьи Байдена на Украине, и не помешало Джо Байдену занять Белый дом, осадочек, что называется, остался.

В этих условиях всё больший интерес к контролю над Киевом стала проявлять Великобритания. Это вполне устраивало США, которые начали концентрироваться на «сдерживании» Пекина, постепенно передавая кураторство над Украиной, а также противодействие России на аутсорсинг Лондону. Тем временем российское руководство в рамках установки «Если драки нельзя избежать — бей первым!» продолжало подготовку к спецоперации, доведя её до окончательной стадии готовности под прикрытием проведения широкомасштабных стратегических российско-белорусских учений. Попутно проводилась программа отвлечения внимания оппонентов путём активного муссирования темы гарантий по стратегической безопасности в Европе. Мы предполагаем, что активный дипломатический дискурс по этим гарантиям, затеянный Москвой, в значительной мере послужил «дымовой завесой» для завершения подготовки операции против Украины.

Бомба Зеленского и пробирка Пауэлла

Важным нюансом текущих событий стал слом руководством РФ давней морально-этической установки «Мы — мирные люди и никогда ни на кого не нападаем», выразившейся в длительном отрицании на всех уровнях факта развертывания группировки для удара по Украине. Чем больше западные СМИ, ссылаясь на источники разведки, говорили о том, что Россия вот-вот нападёт на Украину (когда замёрзнет грязь, в конце января, в середине февраля, в ближайшие 48 часов…), — тем более уверенно российские официальные лица это отрицали. Но если первоначально Москва отвечала в духе «Мы не готовим никакого нападения», то со временем это превратилось в формулу «Это наша территория — куда хотим, туда по ней наши войска и гоняем», и, наконец, 24 февраля вылилось в удар по Украине. Посмотрим правде в глаза: руководство России, декларирующее «Мы не готовим агрессии», длительное время вводило в заблуждение не только граждан других государств, но и собственное население. Это было оправданно с рациональной военной точки зрения, но сейчас многими в России воспринимается как нечистоплотное поведение верхов. Чтобы заретушировать в массовом сознании слом упомянутой морально-этической установки, Кремль активизировал публикацию материалов, дискредитирующих и дегуманизирующих киевский режим.

По-видимому, последней каплей, переполнившей чашу терпения Кремля, стало выступление Зеленского в Мюнхене, где он заявил о возможном отказе Украины от безъядерного статуса. Не зря, ох, не зря умудрённый годами Байден настоятельно не советовал Зеленскому ехать в Мюнхен! Теперь у Москвы появилась своя «пробирка Колина Пауэлла» — ядерное оружие в руках Украины. Это был более чем серьёзный довесок к и без того увесистому списку прегрешений Киева, которые Москва могла использовать в качестве оправдания своего удара по Украине. Тем более что на Украине действительно имелись ещё старые советские технологии, позволявшие сделать ядерную бомбу, пусть даже примитивную и «грязную». Своим выступлением Зеленский, сам того не желая, сыграл на руку Кремлю, который и так старался максимально демонизировать Киев в глазах населения РФ.

По аналогии с «пробиркой Пауэлла» «бомба Зеленского» — тактический приём, который Москва подсмотрела у западных «партнёров» и удачно им воспользовалась. Серьёзнейшие претензии в отношении Киева, выдвинутые российским руководством, в значительной мере позволили правительству страны нейтрализовать шоковое состояние части населения РФ, вызванное осознанием того факта, что 8 лет идущая в Донбассе российско-украинская война (она же — гражданская война на Украине) внезапно обернулась реальной масштабной российско-украинской войной.

«Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан». Владимир Путин, президент Российской Федерации

Война реальная и фейковая

Избегая неприятного для психологии обывателя термин «война», Кремль назвал боевые действия против Украины «спецоперацией». Но по факту мы сейчас имеем дело именно с войной со всеми нюансами, свойственными масштабным боевым действиям. Горящая бронетехника с обугленными телами. Случайные и не очень попадания по «мирняку». «Дружественный огонь». Гробящиеся вместе с экипажами самолёты и вертолёты. Понурые пленные. Воинственная риторика официальных лиц и истерика гражданского населения.

Свои потери занижаются, чужие — завышаются. Колоссальное количество специально сочинённых или случайно возникающих фейков, чудовищно искажающих реальную информацию о событиях. При этом, как уже бывало ранее (например, во время войны 08.08.08), Россия в информационной войне проигрывает. Подавляющую часть контента о происходящих на Украине событиях сейчас генерирует в нужном для себя ключе украинская сторона, которой активно в этом помогают зарубежные партнёры. Возможно, по той причине, что текущий конфликт во многом выглядит как конфликт братоубийственный (по крайней мере, именно так он многим видится в РФ), Кремль старается минимизировать данные не только о потерях российской стороны, но и вообще о действиях группировки ВС РФ на Украине.

Единственная официальная «картинка», которую видит сейчас население РФ, — это информация, идущая из ЛДНР.

Освещение всех прочих событий на украинском ТВД Кремлём сводится к лаконичным брифингам Минобороны, в которых полностью отсутствуют фото- и видеоматериалы. Возможно, это рационально с чисто военной точки зрения, но с точки зрения простого российского «диванного наблюдателя», на которого украинские Telegram-каналы вываливают груду публикаций с уничтоженной российской военной техникой и погибшими/пленными российскими военнослужащими, такой подход Кремля укореняет в обществе недоверие к власти и собственным Вооружённым силам. И это не так безобидно, как кажется: в крупных российских городах уже прошли митинги, направленные «против войны», а по факту — в поддержку противника, а наличие подобного рода антивоенного движения, как известно, может серьёзно поколебать решимость политического руководства довести начатое до логического конца.

Надо отдать должное украинским спецпропагандистам: информационное обеспечение противника осуществляется на очень высоком уровне. Масштабный поток дезинформации, в котором попадаются редкие вкрапления правды — это обязательное условие при такого рода операциях, — создаёт ощущение, что Украина не только героически сдерживает натиск русских войск, но и вот-вот разгромит противника. Это, безусловно, ложь: на всех направлениях, по которым осуществляется российская операция, войска РФ добиваются поставленных командованием целей. Освобождены Мелитополь и Бердянск. Вечером воскресенья захлопнулась крышка Мариупольского котла. Киев блокирован с севера и запада. Харьков будет взят в ближайшие сутки-двое. И т. д. и т. п. — для панических настроений, которые активно распространяются в cоцсетях, никаких причин нет. Единственная причина — агрессивное присутствие украинских фейк-ньюс в информационном поле, присутствие, на которое тратятся очень большие деньги и которое обеспечивает армия в несколько тысяч бойцов информационного фронта.

План операции

Исходя из доступной на данный момент информации, можно предположить следующее. С самого начала в силу целого комплекса причин военно-политическое руководство России исходило из того, что к проведению операции против Украины будет привлечена межвидовая группировка Вооружённых сил РФ — достаточно крупная, но уступающая по численности ВСУ. Расчёт делался на качественное превосходство частей ВС РФ над их украинскими оппонентами в мобильности, боевой подготовке, а также современном вооружении и военной технике. Вместе с тем надо понимать, что российское военно-политическое руководство позиционировало операцию против Украины как борьбу с киевским режимом, а не с украинским народом/государством (то, что государство в глазах Кремля не тождественно режиму, подтверждает обращение президента Путина к военнослужащим Украины: «Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, засевших в Киеве»). Этот момент сильно ограничивал для ВС РФ использование их подавляющей огневой мощи, вынуждая воздерживаться от ударов по городской застройке, казармам л/с ВСУ и иным объектам, поражение которых могло бы привести к массовым человеческим жертвам.

Общий рисунок операции Кремлю, по нашему мнению, виделся так. Высокоточными видами вооружения «выносятся» аэродромы, системы ПВО, базы хранения боевой техники/боеприпасов/ГСМ. Тактические десанты занимают важные объекты в тылу противника (взлётно-посадочные полосы, мосты и т. д.) Им на помощь рвутся манёвренные батальонно-тактические группы, в авангарде которых действуют рейдовые группы частей специального назначения. Наступающим оказывают поддержку ВКС, которые захватывают господство в воздухе, высаживают с вертолётов тактические десанты, а также наносят бомбо-штурмовые удары по наземным целям. Черноморский флот блокирует азовское и черноморское побережье Украины, нейтрализует ВМСУ, по мере необходимости высаживает десанты, а также своими крылатыми ракетами «калибрует» наземные цели.

Наступление вглубь Украины должно было вестись одновременно с территории РБ и Крыма. По возможности крупные населённые пункты предполагалось обходить/блокировать, а не захватывать. При этом прорывающаяся с территории РБ группировка должна была выйти к Киеву и отрезать его от западной части страны.

Важная роль в операции отводилась действиям военных формирований ЛДНР, поддерживаемых ВКС и артиллерией ВС РФ. Они должны были не только прорвать эшелонированную оборону ВСУ в Донбассе и выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей, но и не дать группировке ВСУ откатиться из Донбасса внутрь Украины, что могло бы серьёзно осложнить действия батальонно-тактических групп РФ, наступающих из РБ и Крыма.

Не берёмся сказать точно, какие рубежи в конце концов должны быть достигнуты участвующими в операции частями ВС РФ и «народных милиций» ЛДНР. Т. е. понятно, что территория Донецкой и Луганской областей должны быть очищены от ВСУ полностью (включая, разумеется, Мариуполь), а вот остальное… Возможно, финальная линия продвижения — блокада Киева, занятие Николаева и выход к Одессе. Лишённая морских портов Украина окажется в катастрофическом положении с точки зрения экспортных возможностей.

В любом случае проводимая Россией против Украины операция по своему размаху явно уже на стадии планирования далеко выходила за рамки исключительно спасения ЛДНР, т. е. изгнания ВСУ за административные границы Донецкой и Луганской областей. Получается, что реализация тезиса «Живи, Донбасс» для Москвы — это важная, но лишь сопутствующая цель. Ещё одной сопутствующей целью операции стало снятие водной блокады Крыма. Основными же целями операции следует считать:

принуждение Украины к отказу от претензий на Крым и Донбасс;

принуждение Украины к внеблоковому статусу;

уничтожение военного потенциала Украины;

денацификация Украины (самая сложная в плане техники её выполнения задача).

С кем воюет Россия?

Благодаря отечественной пропаганде, зачастую весьма топорной, у многих обывателей сложилось впечатление, что украинская армия — это нечто вроде толпы плохо вооружённых людей, которые в свободное от пьянства и обстрелов гражданского населения Донбасса время только и мечтают о том, чтобы разбежаться по домам, к жёнам и хозяйству. На самом деле такой образ весьма далёк от реальности. К 2022 году по сравнению с 2014‑м ВСУ серьёзно усилились, выросли количественно, приобрели пусть и весьма специфический, но зато многолетний опыт позиционной войны. В общем, это не какие-то сирийские «бармалеи», а настоящая регулярная, многочисленная, весьма неплохо вооружённая и мотивированная армия, к тому же действующая на своей территории. Да, у ВСУ немало недостатков (например — устаревшие системы ПВО, игрушечные ВМСУ, немногочисленные ВВС, недостаточные запасы ГСМ и т. д.), но недооценивать украинскую армию ни в коем случае не стоит.

Как уже говорилось выше, Москва изначально старалась избежать крупных жертв не только среди мирного населения, но и среди военнослужащих ВСУ.

Поэтому первый российский удар высокоточным оружием по целям на территории Украины получился ошеломляющим, но никак не нокаутирующим. По всей видимости, этот удар лишил ВСУ значительного количества боеприпасов и ГСМ на базах хранения, единой системы ПВО (но отнюдь не всех ЗРК), а также какого-то количества матчасти ВВС и ВМСУ (но, опять же, не всей!). После этого удара ВСУ достаточно быстро пришли в себя и уже на второй день операции начали оказывать всё более нарастающее сопротивление.

Показательно, что, несмотря на все усилия задействованной в операции группировки ВС РФ и милиций ЛДНР, к началу пятого дня боевых действий украинское гос-во и ВСУ в целом сохраняют управляемость. Оборона украинской армии трещит по швам, но части ВСУ не демонстрируют массовое бегство, а продолжают оказывать сопротивление.

Да, им это дорого даётся. Да, некоторые подразделения ВСУ начали сдаваться в плен (302‑й зенитный ракетный полк ВСУ — 471 боец — в Харьковской области 26 февраля добровольно сложил оружие и сдался). Да, идея военно-политического руководства Незалежной раздать кому попало десятки тысяч единиц огнестрельного оружия обратила жизнь населения многих украинских городов в хаос. Но в основном украинская армия продолжает яростно сражаться, нанося ВС РФ серьёзные потери. Многие потери российских ВС объясняются тем, что ВСУ пропускали ударно-штурмовые части без сопротивления, прячась в жилой застройке или «зелёнке», а затем обрушивались на оставшиеся без прикрытия тыловые колонны. Брифинги Минобороны РФ по понятным причинам старались вопрос потерь российской стороны обходить молчанием — лишь в воскресенье признав, что они есть (по неофициальной информации, около 300 человек убитыми), и одновременно акцентируя внимание на том, что сопротивление оказывают лишь «националистические формирования». Тем не менее давайте не будем заниматься самообманом. К исходу четвёртых суток боевых действий ВСУ «избиты, но не повержены».

Тут уместно вспомнить, что операция США и их союзников в Ираке в 2003 г. началась 19 марта и только 4 апреля первые пехотные дивизии США вышли к Багдаду (а в целом война продолжалась до 1 мая). При этом соотношение сил составляло примерно 500 тысяч у западной коалиции на 375 тысяч у иракцев. И что самое главное — российские ВС ведут себя на Украине далеко не так, как американцы и их союзники вели себя в Ираке. Если бы западная коалиция воевала с Хуссейном в таких «белых перчатках», как это делают русские, война продолжалась бы не один месяц.

Таким образом, то, что к пятому дню операции не взяты ни Киев, ни Харьков, не следует воспринимать как признак явной неудачи российской стороны.

Просто перед нами подтверждение того самого факта, что ВСУ — это серьёзный противник, которого «шапками не закидаешь».

В какой момент украинская армия наконец-то окажется деморализованной, сказать сложно — возможно, после того как российские ВС, озлобленные ударами в спину, перестанут проявлять сдержанность и обрушат на врага всю свою огневую мощь.

Заметим, что все эти тонкости значительная часть российской общественности не понимает и сейчас испытывает нарастающее разочарование от «неудавшегося блицкрига» ВС РФ, активно усиливаемое украинской пропагандой.

В любом случае сейчас в интересах Кремля добиться дестабилизации киевского режима и разгрома ВСУ как можно быстрее. Каждый лишний день боевых действий множит издержки не только для Киева, но и для Москвы. Речь в первую очередь не о санкциях, сгоревшей технике и нарастающем социальном напряжении, а о потерянных человеческих жизнях.