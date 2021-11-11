Почему Си Цзиньпин хочет замедлить темпы роста экономики Китая?

Почему сейчас замедляется рост ВВП?

Во-первых, в одной временнóй точке сошлись: а) рост цен на уголь, газ и, как следствие этого — на электроэнергию; б) необходимость ужесточения регулирования производства энергии (читай: ограничение на выработку электричества с помощью ископаемого топлива, обвиняемого в негативном влиянии на климат); в) стремительный рост спроса на товары китайского производства в большинстве стран мира. Чтобы произвести больше товаров, требуется больше энергии, недостаток которой восполняется сейчас возобновлением работы ранее закрытых старых угольных ТЭС и запуском новых газовых. Чем больше расходуется энергии и больше затрат на её производство — тем выше цена продукта. Финансовые возможности потребителя, таким образом, не успевают за растущим предложением. А раз так, ему (предложению) и расти незачем.

Во-вторых, жёсткие меры, предпринятые Пекином в отношении чрезмерных заимствований в секторе недвижимости, на который приходится почти 30% экономической активности страны. Тот самый Evergrande, который сегодня у всех на устах, и другие крупные застройщики не соблюдают сроки платежей по кредитам и останавливают проекты домов, которые уже продали ещё до того, как построили. Но возводить их застройщикам, тем не менее, не на что (куда утекли деньги — на это в данной статье отвлекаться не будем).

И, наконец (это в-третьих), нельзя забывать о влиянии пандемии с её строгими локальными ограничениями, которые нанесли немалый ущерб китайской розничной торговле и туризму, особенно зарубежному.

Лидер Китая считает, что экономический спад, каким бы болезненным он ни был в краткосрочной перспективе, окупится в перспективе долгосрочной. КНР должна пойти на сознательное снижение темпов роста, потому что экономике необходимы структурные реформы, чтобы сократить разрыв в доходах между богатыми и бедными (за счёт подъёма благосостояния последних). Только так, уверен Си, можно достичь “всеобщего процветания”.