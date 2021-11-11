Почему Си Цзиньпин хочет замедлить темпы роста экономики Китая?

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Тема экономического чуда Китая, не сходящая со страниц прессы последние лет пятнадцать, получила новое — и весьма неожиданное — продолжение. Раньше — кто-то с восторгом, а кто-то с зубовным скрежетом (последних было больше) — СМИ писали об удивительно быстром росте китайского ВВП. Реальные 7-8% годовых — кто ещё на такое способен? Но вот теперь обнаружились первые признаки крутого поворота. Товарищ Си Цзиньпин высказался в пользу необходимости замедлить темпы роста экономики страны. Во имя благосостояния её народа, как выясняется. Поскольку большой размер ВВП далеко не всегда означает, что это самое благосостояние у основной массы населения находится на должном уровне (сюрприз!).
“Рост ВВП Китая в третьем квартале 2021 года оказался на 4,9% меньше, чем ожидалось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отмечает аналитик портала GZERO Карлос Сантамария. — Это большое отставание от расчётных перспектив. И для китайской экономики, которая была единственной среди крупных мировых, показавшей рост во время пандемии, данный факт означает, что теперь она рискует не достичь целевого показателя роста в 6% за весь 2021 год”.
Всё идёт по плану
В другое время такое резкое замедление темпов роста привело бы правящую в Китае Коммунистическую партию в волнение. Но на этот раз руководство КПК, правительство и лично товарищ Си демонстрируют изумительное спокойствие. Более того, китайский лидер считает, что “торможение прогресса” (не научно-технического, а экономического) — это цена, которую государство должно заплатить за реализацию своих грандиозных планов по обузданию растущего имущественного неравенства. Нынешняя идея вступает в противоречие с традиционной постановкой вопроса последних десятилетий, звучавшей как “развитие экономического потенциала страны опирается на развитие среднего класса, а оно достигается превыше всего благодаря высоким темпам роста производства, сельского хозяйства и торговли”.
Неужели Си Цзиньпин признал этот курс непогрешимой КПК ошибочным? Ни в коем случае! Просто настали другие времена, для которых требуются другие песни. Мысли китайского руководителя, объективно говоря, идут параллельно с идеями, высказанными российским президентом Владимиром Путиным на Валдайском форуме. Случайно или нет, но два руководителя двух великих держав пришли к выводу, что “существующая модель капитализма себя исчерпала”, потому что в её границах “клубок общественных противоречий” становится “всё более запутанным и выхода из него нет”.
“Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведёт к усугубляющему неравенству”, — подчеркнул В. Путин. Китайский лидер, несколько месяцев назад объявивший о победе над нищетой в стране, теперь всё больше говорит о необходимости “более равномерного распределения благ и доходов”.
Си Цзиньпин
Почему сейчас замедляется рост ВВП?
Во-первых, в одной временнóй точке сошлись: а) рост цен на уголь, газ и, как следствие этого — на электроэнергию; б) необходимость ужесточения регулирования производства энергии (читай: ограничение на выработку электричества с помощью ископаемого топлива, обвиняемого в негативном влиянии на климат); в) стремительный рост спроса на товары китайского производства в большинстве стран мира. Чтобы произвести больше товаров, требуется больше энергии, недостаток которой восполняется сейчас возобновлением работы ранее закрытых старых угольных ТЭС и запуском новых газовых. Чем больше расходуется энергии и больше затрат на её производство — тем выше цена продукта. Финансовые возможности потребителя, таким образом, не успевают за растущим предложением. А раз так, ему (предложению) и расти незачем.
Во-вторых, жёсткие меры, предпринятые Пекином в отношении чрезмерных заимствований в секторе недвижимости, на который приходится почти 30% экономической активности страны. Тот самый Evergrande, который сегодня у всех на устах, и другие крупные застройщики не соблюдают сроки платежей по кредитам и останавливают проекты домов, которые уже продали ещё до того, как построили. Но возводить их застройщикам, тем не менее, не на что (куда утекли деньги — на это в данной статье отвлекаться не будем).
И, наконец (это в-третьих), нельзя забывать о влиянии пандемии с её строгими локальными ограничениями, которые нанесли немалый ущерб китайской розничной торговле и туризму, особенно зарубежному.
Лидер Китая считает, что экономический спад, каким бы болезненным он ни был в краткосрочной перспективе, окупится в перспективе долгосрочной. КНР должна пойти на сознательное снижение темпов роста, потому что экономике необходимы структурные реформы, чтобы сократить разрыв в доходах между богатыми и бедными (за счёт подъёма благосостояния последних). Только так, уверен Си, можно достичь “всеобщего процветания”.
Богатые тоже платят
В речи, ошеломившей бизнес-сообщество два месяца назад, Си подтвердил, что “общее процветание” означает значительное расширение среднего класса Китая, отчасти за счёт повышения налогов для богатых. Он хочет, чтобы часть этого богатства была перераспределена, чтобы сделать Китай “более сбалансированным обществом”. Причём добиться выравнивания правительство намерено путём притормаживания скорости обогащения богатых и создания преференций для малосостоятельных граждан с целью побуждения их к занятию бизнесом, да и просто повышением заработной платы низкодоходным категориям населения. Деньги для этого возьмут в меньшей степени из бюджета, а в большей — у нынешних денежных мешков. Не только благодаря повышению налогов: государство надеется, что толстосумы проявят гражданскую сознательность, которая их просто-таки обяжет пожертвовать изрядные суммы на благотворительность.
“Действительно, одно только упоминание лидером Китая о регулировании “чрезмерно высоких доходов” побудило нескольких моментально запаниковавших генеральных директоров немедленно пожертвовать миллиарды на благотворительность, как раз тогда, когда Си начал заниматься промышленным сектором”, — констатирует обозреватель испанской El Confidencial Карлос Сантамария.
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Председатель КНР хочет, чтобы ВВП страны продолжал расти, но менее амбициозными темпами — тогда, по мнению Си, у китайских рабочих появится не только возможность “в спокойной обстановке сделать свой труд более производительным, а заодно и получать за него более высокое вознаграждение”. По его словам, Китаю следует отказаться от производства многочисленных видов дешёвых товаров, главным образом идущих на экспорт. Ширпотреб, производимый на китайских фабриках в течение нескольких последних десятилетий, только загрязняет планету — такова новая технологическая установка КПК. Нужно сосредоточиться на производстве высококачественных и экологически чистых товаров для внутреннего рынка.
Западные аналитики считают этот шаг довольно рискованным. Снижение экономической активности до уровня 2-3-процентного годового роста, какой присущ зрелым экономикам (США и Германия, например) будет сложной задачей для Китая. Обещание “вялого роста” экономики, да ещё при условии, что такое положение будет существовать на протяжении не одного года, может оттолкнуть инвесторов (главным образом зарубежных, разумеется) и спровоцировать социальные волнения, если безработица станет слишком высокой.
Замедление экономического роста Китая будет иметь серьёзные волновые последствия для остального мира, учитывая огромную роль Китая в мировой экономике. Так называемая “фабрика мира”, вероятно, продолжит экспортировать множество товаров, но перечень их может сильно сократиться, поскольку руководство страны намерено, как отмечалось выше, изменить структуру экспорта и отправлять за рубеж по большей части высокотехнологичные товары. Местные компании также, вероятно, передадут большую часть своего производства на аутсорсинг соседям, таким как Бангладеш или Мьянма, рабочие руки в которых намного дешевле. А бóльшая часть продукции, произведённой собственно в Китае, станет ощутимо дороже.
Достижение Поднебесной “общества всеобщего процветания” по Си Цзиньпину сопряжено со многими рисками для колоссальной экономики Китая. Но если Си удастся выполнить своё обещание, у власти он останется надолго.
Сергей Скворцов