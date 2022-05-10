Одиночество победителей

Размышления у перевернутой шахматной доски

Семьдесят седьмую годовщину Победы Россия отпраздновала в одиночестве.

Не приехали в Москву приглашенные на 9 мая ветераны-союзники (американцев вроде бы не пустил зловредный Госдеп), российского президента не поздравил почти никто из мировых лидеров — кроме Николаса Мадуро, Ким Чен Ына и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, и даже на отведенных для иностранных дипломатов трибунах на Красной площади присутствовали в основном сотрудники посольств «преимущественно ближневосточных и африканских стран», как деликатно выразился ТАСС.

Западные СМИ в этом году проявили к нашему празднику внимание особого рода — ожидали, что Владимир Путин в своей торжественной речи объявит то ли мобилизацию, то ли войну с НАТО. «Путин ведет безумный крестовый поход, чтобы создать своего рода христианско-славянскую империю, которая заменит Советский Союз. 9 мая Путин, вероятно, даст понять, намерен ли он положить конец этому крестовому походу или расширить его до угрожающей планете войны» — писал за несколько дней до Дня Победы журнал The Atlantic. Британский министр обороны Бен Уоллес — тот самый, кого недавно разыграли пранкеры Вован и Лексус — предупреждал, что Путин воспользуется 9 мая, чтобы объявить массовую мобилизацию, что означало бы не только расширение масштабов кампании на Украине, но и «эскалацию против США и НАТО».

Когда ничего этого не произошло, западные эксперты заявили, что дела у Кремля настолько плохи, что проводить мобилизацию он не рискует, боясь разозлить «российскую общественность», которая по непонятным причинам пока что поддерживает спецоперацию на Украине. Видимо, эскалация против США и НАТО тоже отодвигается на неопределенный срок.

Про Бессмертный полк, на который под холодным дождем вышло в Москве больше миллиона человек, ведущие мировые медиа не сообщили вовсе.

Все это отлично укладывается в разработанную либеральными «фабриками мысли» и утвержденную глобальным начальством методичку по превращению России в государство-изгой (rogue state), подобное Ирану или Северной Корее. Согласно той же методичке, русская армия несет колоссальные потери на Украине, а героическое сопротивление украинского народа под руководством мужественного президента Зеленского является главным фактором, предохраняющим мир от Третьей мировой войны. Что, собственно, и оправдывает и беспрецедентные поставки оружия киевскому режиму, и не по-европейски щедрую политику по отношению к миллионам украинских беженцев в ЕС, и болезненный отказ от экспорта российских энергоносителей, и широкомасштабное применение «культуры отмены» ко всей русской цивилизации — от Достоевского до Гергиева.

Соблазнительно, конечно, издеваться над «партийными» западными СМИ, повторяющими одни и те же штампы о военной слабости России и ее неспособности победить украинскую армию с той же настойчивостью, с которой газета «Правда» некогда убеждала советских людей в загнивании капитализма и неизбежности краха империализма. Но следует иметь в виду, что подобные мантры действуют гипнотизирующе не только на тех, кого они должны убедить, но и на тех, кто их произносит, а главное — на их начальство. Конечно, помимо пропаганды и публичных экспертов существуют еще аналитические службы разведок, но парадокс заключается в том, что принимающие решения политики далеко не всегда отдают предпочтение последним. Не говоря уже о том, что и выводы аналитиков спецслужб зачастую искажаются под влиянием господствующей идеологии. Именно так обстояли дела в Советском Союзе, который сейчас удивительно точно косплеят Соединенные Штаты — вплоть до «кремлевских старцев», которые, впрочем, на фоне Байдена и Пелоси выглядят адекватными и полными жизни людьми. И то, что вашингтонский «ЦК» верит, скорее, передовицам CNN, чем докладам CIA и DIA — ожидаемый, но тревожный звонок.

Поэтому не стоит удивляться, что посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в ответ на вопрос, почему же никакой обещанной эскалации в речи президента России 9 мая так и не прозвучало, заявляет:

«Путин признал, что ему нечего праздновать».

В оптике либерально-глобалистской элиты Запада Россия — второе, ухудшенное издание Советского Союза, а Путин и его окружение — напротив, более молодое и энергичное издание брежневского Политбюро. Конфликт же на Украине — это нечто вроде вторжения СССР в Афганистан, который, по мнению экспертов, должен привести к аналогичным последствиям.

Объяснять, что это не так, что шахматная доска перевернута, что роли переменились, и это Запад теперь костенеет в смирительной рубашке «единственно верной» идеологии, а Россия, при всех ее ошибках и слабостях, вынесена на гребень волны истории и ведет бескомпромиссную борьбу с мировым злом — бесполезно. Все равно не услышат, а если и услышат, то не поймут.

Остается гнуть свою линию и праздновать свой День Победы. Пусть даже и в одиночестве.