Макрон, Шольц, Псаки, Трасс и их мысли о нас

Блеск и нищета европейской дипломатии

Минувшая неделя европейской политики была отмечена заочной борьбой лидеров Франции и Германии за «pole position» в ЕС. А завершилась она неожиданным соперничеством представительниц американского и британского истеблишмента в борьбе за звание «политик, кичащийся своей малообразованностью».

Мечтающий о переизбрании французский президент Эммануэль Макрон и недавно вступивший в должность канцлера Германии Олаф Шольц провели неделю интенсивных путешествий и переговоров с влиятельными персонами мира сего. Похоже, что ни один из двух европейских лидеров не рассчитывал добиться глобального сиюминутного результата – оба работали на перспективу, но настолько активно, что западная пресса назвала их действия «великой неделей европейской дипломатии».

И тот, и другой выбрали тактику набора очков для собственного пиара за счёт большого политического веса фигур, с которыми им удалось повстречаться: Шольц поехал общаться с Джо Байденом, Макрон же решил, что лучше Владимира Путина рейтинг ему никто не поднимет.

При этом у обоих европейских лидеров читалось и второе желание, наспех завуалированное – немножко дистанцироваться от США, но так, чтобы это выглядело заботой о собственных интересах двух ведущих держав ЕС.

По мнению западных СМИ, Макрон в выполнении своих целей преуспел больше, чем Шольц. Германский канцлер, указывает Breitbart, приезжал в Вашингтон, скорее, успокоить хозяина Белого дома, чем подтвердить свою готовность действовать единым со Штатами фронтом против России.

Германия зажата между молотом и наковальней, считают некоторые американские обозреватели:

«С одной стороны Берлин должен поддерживать усилия Запада, заставляющие Москву отказаться от своих намерений по вторжению на территорию Украины. С другой – Германия более, чем любая другая страна ЕС имеет интерес к запуску “Северного потока -2”». Именно этой экономической составляющей и объясняют американские СМИ слова Шольца: немцы «безусловно, поддерживают США в деле защиты Украины от возможной агрессии с Востока».

Но не настолько безоглядно, чтобы действовать в ущерб себе любимым и не допустить запуска «СП-2».

С таким осторожным поведением на международной арене новый германский канцлер особых лавров не добудет. Но действовать более радикально ему не с руки – оставить страну на голодном газовом пайке в обмен на писаные вилами по воде обещания того же Вашингтона поддержать Берлин американским СПГ в трудную для Германии энергетическую минуту Шольц не может. Если, конечно, он – человек, мыслящий реальными категориями, а не «перспективами зелёного благоденствия», ежедневно льющимися со страниц мейнстримных СМИ.

Франция зависит от возможных (а также уже имеющихся) поставок российского газа в куда меньшей степени и потому Макрон более свободен в своих действиях. Кроме того, в памяти французского народа ещё свежи воспоминания о том, что при генерале де Голле страна выходила из НАТО (пусть только из военной части блока, но всё же!), и потому слова нынешнего хозяина Елисейского дворца о смерти мозга Североатлантического альянса скорее воспринимаются народом как «констатация факта с долей юмора». Испанская El Confidencial на полном серьёзе говорит о наличии желания у Франции «увеличить дистанцирование от США, что позволит ей быть более самостоятельной и суверенной».

Набор характеристик Макрона, согласимся, представлен вполне неплохой, но западные издания – намеренно или нечаянно – не заметили ещё одной важной детали. Французский президент, видимо, лучше других евролидеров осведомлён, что вся кампания «русские вот-вот нападут» – чистой воды разводка и единственной своей целью имеет «победить Россию в информационном пространстве». Большинство политиков ЕС и журналистов евросоюзных СМИ понимают, что «вторжение РФ» – блеф, придуманный на Западе. Раскручивая тему и долбя общественное мнение своих стран ежедневной информацией типа «ну, всё, завтра война», медиа создают уверенность у населения Европы, что «русские нагрянут и поработят».

Но в определённый момент, когда западные верхи сочтут, что ситуация достигла нужного накала и палку больше перегибать не следует, по СМИ покатится волна «Россия отказалась от агрессивных планов. И это – исключительно благодаря неуступчивой позиции НАТО, ЕС, США» и кого там ещё через запятую в этом списке можно привести. Можно было, конечно, изначально пропускать на страницы западных изданий слова Путина, Лаврова и других об отсутствии у России намерений вторгаться. Но это было бы скучно и непродуктивно. А вот заявить, что «агрессор не напал, потому что это мы его остановили» – это уже позитив. Победа. Совершенно без стрельбы и крови. Правда, русские о том, что их победили, опять узнают только из западных газет, но это уже мелочи.

Макрон, который в беседе с Путиным развивал тему «возможности предоставления Украине нейтрального статуса», конечно, не сам это придумал. И нет сомнения, что позиция эта была в западных верхах согласована. Но мсье Эммануэль решил не ждать, когда будет назначена дата совместного заявления «мы победили» натовско-евросоюзной группы. Французский президент хочет сорвать плод раньше – может быть чуть-чуть недозрелым. Но зато он достанется ему одному. У него – два месяца до выборов. И обрести титул великого миротворца, да еще в борьбе против главного злодея современности, предупреждающего мир о том, что «включение Украины в НАТО обернется войной» – это солидная прибавка рейтинга. И на фоне Шольца, невнятно беседующего с Байденом – укрепление позиции Франции в качестве лидера ЕС (где, кстати, Франция ещё и председательствует до конца июня 2022 года).

«Слишком амбициозно? – задает вопрос корреспондент El Confidencial Карлос Сантамария. И сам же отвечает. – Возможно. Но Макрон, считает, что может добиться этого, убедив других союзников по Атлантическому альянсу навсегда отложить будущее членство Украины, не говоря об этом прямо. То есть, поступив точно так же, как это сделали государства-члены ЕС, откладывая на десятилетия вступление Турции в Евросоюз».

Тема нейтрального статуса Украины, кстати, все чаще появляется на страницах западных газет и политических изданий, а также в головах некоторых западных политиков. Об этом только что писал директор вашингтонского Центра национальных интересов Дмитрий Саймс в журнале The National Interest. По утверждению британской Daily Mail, «президент Макрон сформулировал на переговорах в Москве новый подход к теме». Однако, подчёркивает корреспондент издания Марк Никол, «известно, что партнёрами Франции по НАТО, включая Великобританию, эта идея одобрена не была». Фраза построена так, что не оставляет сомнений: партнёры согласны, но собирались озвучить свою мысль позже, а француз просто поторопился.

Этот раунд соперничества Макрон – Шольц остался за французом. Но не следует забывать, что канцлер в ближайшее время может отыграться – он собирается в Москву. Понятно, что с пустыми руками ехать в Кремль нет смысла, и чтобы продемонстрировать фактическое лидерство Германии в ЕС, Олаф Шольц должен прихватить с собой что-то поувесистее, чем просто дублирование тезиса Макрона о нейтральном статусе Украины. Тем более, что наследник Ангелы Меркель лишний раз подчеркнул: «Нас вместе с союзниками и партнёрами по ЕС больше почти ничего [кроме Украины] не волнует».

Кстати, не только ЕС – в конце недели на вопросе защиты незалежной от угрозы с Востока предприняла попытку пропиариться миссис Лиз Трасс. Глава британской дипломатии на вопрос российского коллеги, признаёт ли она суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями, ответила отрицательно. Впоследствии Трасс объяснила свой ответ тем, что чистосердечно заблуждалась относительно этих регионов, считая их украинскими.

Уровень географических познаний англичанки оказался вполне сравнимым со степенью подготовки в этом вопросе пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, по словам которой выходило, что учения российских войск, проходящие в Архангельской области – это район, граничащий с Украиной. На минувшей неделе Псаки, очевидно, расстроенная тем, что журналисты перестали обращать на неё внимание и переключились на Трасс, решила блеснуть познаниями в другой сфере – лингвистической. Услышав фразу Путина «нравится – не нравится, терпи, моя красавица», Джен заявила, что «это что-то из русского фольклора про изнасилование». Ну да, борцам с американским харассментом везде всё кажется…