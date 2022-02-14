Макрон, Шольц, Псаки, Трасс и их мысли о нас

Германия зажата между молотом и наковальней, считают некоторые американские обозреватели: “С одной стороны, Берлин должен поддерживать усилия Запада, заставляющие Москву отказаться от своих намерений по вторжению на территорию Украины. С другой — Германия более, чем любая другая страна ЕС, имеет интерес к запуску “Северного потока – 2”. Именно этой экономической составляющей и объясняют американские СМИ слова Шольца, что немцы, “безусловно, поддерживают США в деле защиты Украины от возможной агрессии с Востока”. Но не настолько безоглядно, чтобы действовать в ущерб себе любимым и не допустить запуска “СП-2”.

С таким осторожным поведением на международной арене новый германский канцлер особых лавров не добудет. Но действовать более радикально ему не с руки — оставить страну на голодном газовом пайке в обмен на писаные вилами по воде обещания того же Вашингтона поддержать Берлин американским СПГ в трудную для Германии энергетическую минуту Шольц не может. Если, конечно, он — человек, мыслящий реальными категориями, а не “перспективами зелёного благоденствия”, ежедневно льющимися со страниц мейнстримных СМИ.

Франция зависит от возможных (а также уже имеющихся) поставок российского газа в куда меньшей степени, и потому Макрон более свободен в своих действиях. Кроме того, в памяти французского народа ещё свежи воспоминания о том, что при генерале де Голле страна выходила из НАТО (пусть только из военной части блока, но всё же!), и потому слова нынешнего хозяина Елисейского дворца о смерти мозга Североатлантического альянса скорее воспринимаются народом как “констатация факта с долей юмора”. Испанская El Confidencial на полном серьёзе говорит о наличии желания у Франции “увеличить дистанцирование от США, что позволит ей быть более самостоятельной и суверенной”.

Набор характеристик Макрона, согласимся, представлен вполне неплохой, но западные издания — намеренно или нечаянно — не заметили ещё одной важной детали. Французский президент, видимо, лучше других евролидеров осведомлён, что вся кампания “русские вот-вот нападут” — чистой воды разводка и единственной своей целью имеет “победить Россию в информационном пространстве”. Большинство политиков ЕС и журналистов евросоюзных СМИ понимают, что “вторжение РФ” — блеф, придуманный на Западе. Раскручивая тему и долбя общественное мнение своих стран ежедневной информацией типа “ну всё, завтра война”, медиа создают уверенность у населения Европы, что “русские нагрянут и поработят”.

Но в определённый момент, когда западные верхи сочтут, что ситуация достигла нужного накала и палку больше перегибать не следует, по СМИ покатится волна “Россия отказалась от агрессивных планов. И это — исключительно благодаря неуступчивой позиции НАТО, ЕС, США” и кого там ещё через запятую в этом списке можно привести. Можно было, конечно, изначально пропускать на страницы западных изданий слова Путина, Лаврова и других об отсутствии у России намерений вторгаться. Но это было бы скучно и непродуктивно. А вот заявить, что “агрессор не напал, потому что это мы его остановили” — это уже позитив. Победа. Совершенно без стрельбы и крови. Правда, русские о том, что их победили, опять узнают только из западных газет, но это уже мелочи.

Макрон, который в беседе с Путиным развивал тему “возможности предоставления Украине нейтрального статуса”, конечно, не сам это придумал. И нет сомнения, что позиция эта была в западных верхах согласована. Но мсье Эммануэль решил не ждать, когда будет назначена дата совместного заявления “мы победили” натовско-евросоюзной группы. Французский президент хочет сорвать плод раньше — может быть, чуть-чуть недозрелым. Но зато он достанется ему одному. У него — два месяца до выборов. И обрести титул великого миротворца, да еще в борьбе против главного злодея современности, предупреждающего мир о том, что “включение Украины в НАТО обернётся войной” — это солидная прибавка рейтинга. И на фоне Шольца, невнятно беседующего с Байденом, — укрепление позиции Франции в качестве лидера ЕС (где, кстати, Франция ещё и председательствует до конца июня 2022 года).