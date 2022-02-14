Макрон, Шольц, Псаки, Трасс и их мысли о нас

Время на чтение: 5 минут
Минувшая неделя европейской политики была отмечена заочной борьбой лидеров Франции и Германии за pole position в ЕС. А завершилась она неожиданным соперничеством представительниц американского и британского истеблишмента в борьбе за звание “политик, кичащийся своей малообразованностью”.
Мечтающий о переизбрании французский президент Эммануэль Макрон и недавно вступивший в должность канцлера Германии Олаф Шольц провели неделю интенсивных путешествий и переговоров с влиятельными персонами мира сего. Похоже, что ни один из двух европейских лидеров не рассчитывал добиться глобального сиюминутного результата — оба работали на перспективу, но настолько активно, что западная пресса назвала их действия “великой неделей европейской дипломатии”.
И тот и другой выбрали тактику набора очков для собственного пиара за счёт большого политического веса фигур, с которыми им удалось повстречаться: Шольц поехал общаться с Джо Байденом, Макрон же решил, что лучше Владимира Путина рейтинг ему никто не поднимет.
При этом у обоих европейских лидеров читалось и второе желание, наспех завуалированное — немножко дистанцироваться от США, но так, чтобы это выглядело заботой о собственных интересах двух ведущих держав ЕС.
По мнению западных СМИ, Макрон в выполнении своих целей преуспел больше, чем Шольц. Германский канцлер, указывает Breitbart, приезжал в Вашингтон скорее успокоить хозяина Белого дома, чем подтвердить свою готовность действовать единым со Штатами фронтом против России.
Германия зажата между молотом и наковальней, считают некоторые американские обозреватели: “С одной стороны, Берлин должен поддерживать усилия Запада, заставляющие Москву отказаться от своих намерений по вторжению на территорию Украины. С другой — Германия более, чем любая другая страна ЕС, имеет интерес к запуску “Северного потока – 2”. Именно этой экономической составляющей и объясняют американские СМИ слова Шольца, что немцы, “безусловно, поддерживают США в деле защиты Украины от возможной агрессии с Востока”. Но не настолько безоглядно, чтобы действовать в ущерб себе любимым и не допустить запуска “СП-2”.
С таким осторожным поведением на международной арене новый германский канцлер особых лавров не добудет. Но действовать более радикально ему не с руки — оставить страну на голодном газовом пайке в обмен на писаные вилами по воде обещания того же Вашингтона поддержать Берлин американским СПГ в трудную для Германии энергетическую минуту Шольц не может. Если, конечно, он — человек, мыслящий реальными категориями, а не “перспективами зелёного благоденствия”, ежедневно льющимися со страниц мейнстримных СМИ.
Франция зависит от возможных (а также уже имеющихся) поставок российского газа в куда меньшей степени, и потому Макрон более свободен в своих действиях. Кроме того, в памяти французского народа ещё свежи воспоминания о том, что при генерале де Голле страна выходила из НАТО (пусть только из военной части блока, но всё же!), и потому слова нынешнего хозяина Елисейского дворца о смерти мозга Североатлантического альянса скорее воспринимаются народом как “констатация факта с долей юмора”. Испанская El Confidencial на полном серьёзе говорит о наличии желания у Франции “увеличить дистанцирование от США, что позволит ей быть более самостоятельной и суверенной”.
Набор характеристик Макрона, согласимся, представлен вполне неплохой, но западные издания — намеренно или нечаянно — не заметили ещё одной важной детали. Французский президент, видимо, лучше других евролидеров осведомлён, что вся кампания “русские вот-вот нападут” — чистой воды разводка и единственной своей целью имеет “победить Россию в информационном пространстве”. Большинство политиков ЕС и журналистов евросоюзных СМИ понимают, что “вторжение РФ” — блеф, придуманный на Западе. Раскручивая тему и долбя общественное мнение своих стран ежедневной информацией типа “ну всё, завтра война”, медиа создают уверенность у населения Европы, что “русские нагрянут и поработят”.
Но в определённый момент, когда западные верхи сочтут, что ситуация достигла нужного накала и палку больше перегибать не следует, по СМИ покатится волна “Россия отказалась от агрессивных планов. И это — исключительно благодаря неуступчивой позиции НАТО, ЕС, США” и кого там ещё через запятую в этом списке можно привести. Можно было, конечно, изначально пропускать на страницы западных изданий слова Путина, Лаврова и других об отсутствии у России намерений вторгаться. Но это было бы скучно и непродуктивно. А вот заявить, что “агрессор не напал, потому что это мы его остановили” — это уже позитив. Победа. Совершенно без стрельбы и крови. Правда, русские о том, что их победили, опять узнают только из западных газет, но это уже мелочи.
Макрон, который в беседе с Путиным развивал тему “возможности предоставления Украине нейтрального статуса”, конечно, не сам это придумал. И нет сомнения, что позиция эта была в западных верхах согласована. Но мсье Эммануэль решил не ждать, когда будет назначена дата совместного заявления “мы победили” натовско-евросоюзной группы. Французский президент хочет сорвать плод раньше — может быть, чуть-чуть недозрелым. Но зато он достанется ему одному. У него — два месяца до выборов. И обрести титул великого миротворца, да еще в борьбе против главного злодея современности, предупреждающего мир о том, что “включение Украины в НАТО обернётся войной” — это солидная прибавка рейтинга. И на фоне Шольца, невнятно беседующего с Байденом, — укрепление позиции Франции в качестве лидера ЕС (где, кстати, Франция ещё и председательствует до конца июня 2022 года).
“Слишком амбициозно? — задает вопрос корреспондент El Confidencial Карлос Сантамария. И сам же отвечает. — Возможно. Но Макрон считает, что может добиться этого, убедив других союзников по Атлантическому альянсу навсегда отложить будущее членство Украины, не говоря об этом прямо. То есть поступив точно так же, как это сделали государства — члены ЕС, откладывая на десятилетия вступление Турции в Евросоюз”.
Тема нейтрального статуса Украины, кстати, всё чаще появляется на страницах западных газет и политических изданий, а также в головах некоторых западных политиков. Об этом только что писал директор вашингтонского Центра национальных интересов Дмитрий Саймс в журнале The NationalInterest. По утверждению британской Daily Mail, “президент Макрон сформулировал на переговорах в Москве новый подход к теме”. Однако, подчёркивает корреспондент издания Марк Никол, “известно, что партнёрами Франции по НАТО, включая Великобританию, эта идея одобрена не была”. Фраза построена так, что не оставляет сомнений: партнёры согласны, но собирались озвучить свою мысль позже, а француз просто поторопился.
Этот раунд соперничества Макрон — Шольц остался за французом. Но не следует забывать, что канцлер в ближайшее время может отыграться — он собирается в Москву. Понятно, что с пустыми руками ехать в Кремль нет смысла, и чтобы продемонстрировать фактическое лидерство Германии в ЕС, Олаф Шольц должен прихватить с собой что-то поувесистее, чем просто дублирование тезиса Макрона о нейтральном статусе Украины. Тем более, что наследник Ангелы Меркель лишний раз подчеркнул: “Нас вместе с союзниками и партнёрами по ЕС больше почти ничего [кроме Украины] не волнует”.
Кстати, не только ЕС — в конце недели на вопросе защиты Незалежной от угрозы с Востока предприняла попытку пропиариться миссис Лиз Трасс. Глава британской дипломатии на вопрос российского коллеги, признаёт ли она суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями, ответила отрицательно. Впоследствии Трасс объяснила свой ответ тем, что чистосердечно заблуждалась относительно этих регионов, считая их украинскими.
Уровень географических познаний англичанки оказался вполне сравнимым со степенью подготовки в этом вопросе пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, по словам которой выходило, что место учений российских войск, проходящих в Архангельской области, — это район, граничащий с Украиной. На минувшей неделе Псаки, очевидно, расстроенная тем, что журналисты перестали обращать на неё внимание и переключились на Трасс, решила блеснуть познаниями в другой сфере — лингвистической. Услышав фразу Путина “нравится, не нравится — терпи, моя красавица”, Джен заявила, что “это что-то из русского фольклора про изнасилование”. Ну да, борцам с американским харассментом везде всё кажется…
Владимир Добрынин