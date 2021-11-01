Климатический саммит в Глазго провалился, даже не начавшись

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Повсеместно распиаренное мероприятие “Всемирный климатический форум —2021”, он же СОР-26 (26th Conference of the Parties), начавшееся в воскресенье в Глазго, рискует оказаться просто пшиком. Саммит, который должен был решить глобальный вопрос “как нам реорганизовать климат Земли и стереть углеродный след, оставляемый каждым из нас”, собрал около двухсот делегаций из почти всех стран мира. Но это, пожалуй, единственное, что впечатляет.
Две недели разговоров в верхах должны были, по мысли организаторов, привести к выработке участниками единого мнения о путях, возможностях и сроках декарбонизации энергетики и недопущении нагрева земной атмосферы более, чем на 1,5ºС.
Но есть два факта, которые говорят, что никакого основополагающего решения в Шотландии принято не будет.
Во-первых, множество ключевых фигур на форум не приехали. Прислав вместо себя фигуры помельче или выбрав удалённое участие в дебатах. Мероприятие таким образом потеряло в статусности: последние годы международные встречи вроде G20 и им подобные ценны были возможностью для государственных лидеров разных стран поговорить друг с другом лицом к лицу за кулисами или, как это нынче модно говорить, “на полях”.
А во-вторых, большинство делегаций ведущих стран мира (а значит и “следящих” за углеродом в наибольшей степени) приехало с планами, рассчитанными не на ускорение и ужесточение зелёного перехода, а как раз наоборот.
Кто виноват в этом эффекте домино отказов от участия во встрече, установить, наверно, можно. Достаточно вспомнить, что пару недель назад по западным СМИ прокатилась весть, что председатель Си Цзиньпин “вряд ли приедет в Глазго для участия в форуме”.
Затем сообщили, что в Глазго не прибудут премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару и премьер Австралии Скотт Моррисон. И, наконец, по мировой прессе пробежала новость, что президент России Владимир Путин тоже не намерен ехать на СОР, но собирается выступить на нём удалённо. К этому отнеслись более спокойно — пусть с экрана, но Владимир Владимирович всё-таки что-то конкретное скажет…
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Сюрпризы из-под сукна
И всё бы это, наверно, можно было бы пережить, но тут журналисты ВВС неожиданно вывалили на стол целый ворох секретных документов, свидетельствующих о том, что около 50 стран мира “манипулируют выводами важного доклада по правилам и условиям борьбы с климатическими изменениями, подготовленного по заказу ООН”. Все громкие заявления об отказе от ископаемого топлива “прямо здесь и сейчас” оказались не более, чем словами. Просочившиеся в прессу файлы содержат более 32 000 (!!!) предложений целевой группе, которая составляет отчет ООН. Предложений от правительств, компаний и других заинтересованных сторон. Представители Австралии, Японии, Саудовской Аравии и Норвегии и многих других государств настоятельно советуют ООН практически отказаться (по крайней мере, в ближайшие годы, а далее — как пойдёт) от призывов к прекращению потребления ископаемого топлива.
Документы показывают, например, что советник министерства нефти Саудовской Аравии потребовал убрать из отчета такие фразы, как “срочные и ускоренные меры по смягчению последствий выбросов СО2 на всех уровнях”, и что высокопоставленный австралийский чиновник отверг вывод о том, что нужно закрывать угольные электростанции. Выяснилось также, что эти две страны, а также Япония, Норвегия и КНР — а все они являются крупными производителями или потребителями ископаемого топлива — настаивали на том, чтобы не закрывать угольные станции, а просто расширить применение на них технологий для улавливания углерода в качестве решения проблемы декарбонизации.
Представители Бразилии и Аргентины, двух ведущих мировых производителей говядины, раскритиковали выводы отчета о необходимости сокращения глобального потребления этого мяса в рамках борьбы с изменением климата (коровы, по мнению “зелёных”, вносят существенный вклад в повышение уровня метана в атмосфере). Индия и несколько стран Восточной Европы, имеющих АЭС, попросили включить в отчёт более позитивный взгляд на роль ядерной энергии в экологическом переходе. Швейцарии, стране с самым богатым населением в мире, не понравился пункт о финансовой помощи развитых стран развивающимся в организации сокращения выбросов.
Карта выброса CO2 в атмосферу
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в интервью AP признал, что страны-участницы согласятся с тем, что они “далеки от цели сокращения выбросов углерода и нефти” и не сумеют использовать COP-26 как “последнюю и лучшую возможность для содействия уменьшению выбросов и стимулированию инвестиций в возобновляемые источники энергии”. А каталонский портал ARA усилиями своих аналитиков констатировал, что “более 50 стран мира (США и Евросоюз в том числе), взявшие на себя обязательства свести к нулю выбросы СО2 в атмосферу к 2050 году, смогут выполнить свои планы к указанной дате лишь на 40%”.
После этого практически всем пресс-обозревателям стало ясно, что престижность и судьбоносность форума в Глазго медленно, но верно опускается до уровня плинтуса, после чего продолжит снижаться.
“Отказ Си Цзиньпина приехать на саммит в Глазго наносит сильный удар по престижу мероприятия, которое ещё несколько месяцев назад в прессе подавалось как второе по значимости после Парижского соглашения 2015 года, — пишет испанская El Confidencial. — Хотя Джо Байден и более сотни других мировых лидеров будут присутствовать в Шотландии, негатив, вызванный отсутствием Си Цзиньпина, перевешивает. Глава азиатского гиганта, по его словам, сначала должен оценить текущий энергетический кризис и только потом браться за создание календаря сокращения выбросов. Можно ли что-нибудь сделать с климатом без обязательств Китая?”
“Если Китай, на который приходится 27% мировых выбросов CO2, не опубликует свой NDC (национальный план сокращения выбросов), в котором пообещает ещё большее снижение зависимости от ископаемого топлива, это может помешать попыткам заключить сделку, ведущую к победе над климатическими изменениями”, — уверена британский собкор издания Селия Маса.
Си Цзиньпин
Недавно Fitzroy уже писал о том, что государственное регулирование угольной генерации в Китае, даже в очень мягкой версии “позеленения” энергетики, привело к росту цен на электричество, и, соответственно, на все производящиеся на “мировой фабрике” товары. Поэтому не стоит удивляться тому, что “Китай, который строит новые угольные электростанции, откажется публиковать новые цели по изменению климата, которые все страны должны были объявить перед саммитом. Похоже, он не стремится выполнять свои обещания по сокращению выбросов СО2 на 65% к 2030 году и до нуля — к 2060” — так считает испанская El Confidencial.
Интересная трактовка ситуации: в условиях энергетического кризиса большинство стран G20 намерены, как это следует из раскрытых засекреченных документов, сделать процесс декарбонизации более длительным и менее радикальным, чтобы уменьшить свои затраты на это. И, кроме того, в ближайшие годы они хотят шире пользоваться возможностями тепловых электростанций и даже увеличивать количество ТЭС, работающих на ископаемом сырье. Но виноватым в этом процессе предполагается назначить Поднебесную. Никто из западных СМИ особо и не скрывает, что две недели разговоров в Глазго закончатся общими словами о необходимости “ответственно подойти” к сокращению выбросов и торжественному обещанию “сделать всё возможное, чтобы этого добиться”.
Согласно Отчёту о прозрачности климата за 2021 год (Climate Transparency Report — 2021) — самому полному ежегодному сборнику информации о действиях стран “Большой двадцатки” по борьбе с изменением климата, ограничить рост температуры к концу века 1,5 градусами не удастся. Национальные планы сокращения выбросов этих стран позволяют предвидеть, что повышение температуры составит 2,4ºC, “если не будет более серьёзных обязательств со стороны этой группы стран”. Энергетический кризис же, наоборот, подталкивает большинство стран “двадцатки” принимать на себя “менее серьёзные” обязательства.
Что и говорить — саммит в Глазго задумывался не для этого.
Сергей Скворцов