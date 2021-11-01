Климатический саммит в Глазго провалился, даже не начавшись

Повсеместно распиаренное мероприятие “Всемирный климатический форум —2021”, он же СОР-26 (26th Conference of the Parties), начавшееся в воскресенье в Глазго, рискует оказаться просто пшиком. Саммит, который должен был решить глобальный вопрос “как нам реорганизовать климат Земли и стереть углеродный след, оставляемый каждым из нас”, собрал около двухсот делегаций из почти всех стран мира. Но это, пожалуй, единственное, что впечатляет.

Две недели разговоров в верхах должны были, по мысли организаторов, привести к выработке участниками единого мнения о путях, возможностях и сроках декарбонизации энергетики и недопущении нагрева земной атмосферы более, чем на 1,5ºС.

Но есть два факта, которые говорят, что никакого основополагающего решения в Шотландии принято не будет.

Во-первых, множество ключевых фигур на форум не приехали. Прислав вместо себя фигуры помельче или выбрав удалённое участие в дебатах. Мероприятие таким образом потеряло в статусности: последние годы международные встречи вроде G20 и им подобные ценны были возможностью для государственных лидеров разных стран поговорить друг с другом лицом к лицу за кулисами или, как это нынче модно говорить, “на полях”.

А во-вторых, большинство делегаций ведущих стран мира (а значит и “следящих” за углеродом в наибольшей степени) приехало с планами, рассчитанными не на ускорение и ужесточение зелёного перехода, а как раз наоборот.

Кто виноват в этом эффекте домино отказов от участия во встрече, установить, наверно, можно. Достаточно вспомнить, что пару недель назад по западным СМИ прокатилась весть, что председатель Си Цзиньпин “вряд ли приедет в Глазго для участия в форуме”.

Затем сообщили, что в Глазго не прибудут премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару и премьер Австралии Скотт Моррисон. И, наконец, по мировой прессе пробежала новость, что президент России Владимир Путин тоже не намерен ехать на СОР, но собирается выступить на нём удалённо. К этому отнеслись более спокойно — пусть с экрана, но Владимир Владимирович всё-таки что-то конкретное скажет…