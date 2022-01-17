Как “система” выдавила Курца из политики

“Для меня была огромная честь — служить Австрии 10 лет…” Такую запись оставил в своём “Инстаграме” Курц накануне отставки с поста руководителя крупнейшей в Австрии консервативной Народной партии. Спустя день он официально оставил партийную должность, как двумя месяцами ранее перестал возглавлять правительство… Теперь он сможет посвятить себя семье — тем более что накануне у него родился первенец. И, возможно, получить диплом о высшем образовании, которым в связи с государственными делами он так и не обзавёлся…

Себастьян Курц — “автор” едва ли не самой стремительной политической карьеры в Европе (если не в мире) за последние несколько десятилетий. Его фамилия по-немецки означает “короткий”, что совершенно не вяжется с эти долговязым молодым человеком. Правда, есть у этого слова ещё одно значение: “недолгий, непродолжительный”. В этом смысле его фамилия оказалась относительно пророческой. Но именно относительно. Кто ещё может заявить в 35 лет, что стал подлинным лицом своей страны, не будучи звездой спорта или шоу-бизнеса? А вот Курц может!

Его жизненный путь — подтверждение того, что не всё в этом мире решают связи и деньги. Себастьян Курц появился на свет 27 августа 1986 года в семье инженера и учительницы. Его родина — венский район Майдлинг, который нельзя отнести к числу элитных (хотя и трущоб там нет). Нельзя сказать, что он происходит из самых низов — семья была вполне обычная. Более-менее неплохое образование и социальный пакет ему вполне светили. Но чтобы достичь таких вершин, да ещё в столь юном возрасте — такое обычно происходит разве что по блату…

Майдлинг считается в Вене едва ли не самым “сербским” районом: граждане Сербии составляют там свыше 5% населения. Примечательно, что бабушка нашего героя была немкой из Воеводины. В 1944 году, когда в Югославии приняли решение выселить с территории страны всех немцев, она бежала в Австрию. Возможно, отсюда у Курца возник особый интерес к Балканам, который проявится и в ходе его работы на разных государственных должностях. А возможно, уже в школе, где вместе с ним училось немало подростков с “югославскими” корнями.

С таким происхождением Курцу была бы открыта дорога в старую Партию свободы, которая на рубеже веков много говорила о “немецком духе” и выглядела откровенно славянофобской (с 2005 года её приоритеты несколько изменились, но это уже другая тема, — прим. автора). Но он выбрал более умеренную Народную партию, не выработал в себе никакой славянофобии, неприязни к сербам или русским. Впрочем, политический путь Курца показал, что словосочетание “немецкий язык” и “сохранение немецкой Австрии” не были для него пустым звуком.

Необычной кажется и его личная жизнь. На фоне громких историй с разводами и похождениями других европейских политиков Курц в данном вопросе скучен. Как истинный человек консервативных взглядов, он не любит выставлять “бельё” напоказ. Со своей возлюбленной Зузанной Тир он встречался ещё в школьные времена, но только в 2011 году он впервые вышел с ней “в свет”. Долгие годы у Курца искали тайные связи (в том числе и нетрадиционные), но всё оказалось не более чем выдумкой — зацепиться не за что.

Курц хорошо учился в школе, а в 16 лет понял, что хочет заниматься политикой. В 2003 году, ещё будучи несовершеннолетним, он пополнил ряды Народной партии. Если так — надо бы ему идти на престижный факультет, входить в высшее общество. Но амбициозный юноша отправился… в армию. Так ему было легче узнать простой народ, от которого он, впрочем, никогда и не отрывался. Вернувшись “на гражданку”, он приступил к учёбе на юридическом факультете Венского университета. Но не доучился — слишком уж завлекла его политика.

Яркий молодой человек выделялся на фоне соратников и быстро обратил на себя внимание. В 2008 году, в возрасте 22 лет, он возглавил молодёжное отделение своей партии в Вене, а спустя год — во всей Австрии. Его отличало не только исключительное ораторское мастерство, но и феноменальная работоспособность. Уже в 24 года Курца избрали в городской совет Вены, где он быстро превратился в самого активного и независимого депутата. А в 2011 году Курц перешёл на госслужбу. Учёбу окончательно пришлось забросить…