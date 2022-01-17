Как “система” выдавила Курца из политики

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Его взлёту могли позавидовать буквально все. В 27 лет — глава МИД, в 31 — правительства. Уже одни эти факты заставляли пристально присмотреться к бывшему теперь уже канцлеру Австрии Себастьяну Курцу. Удивительно, но его карьера во многом строилась не на правилах и “форматах”, а вопреки им. Он сделал себя сам, он всего достиг собственным трудом. Его политика была нетрадиционна для серых европейских бюрократов… Вероятно, поэтому от него предпочли поскорее избавиться. Слишком уж многим Курц перешёл дорогу.
Австрийский вундеркинд
“Для меня была огромная честь — служить Австрии 10 лет…” Такую запись оставил в своём “Инстаграме” Курц накануне отставки с поста руководителя крупнейшей в Австрии консервативной Народной партии. Спустя день он официально оставил партийную должность, как двумя месяцами ранее перестал возглавлять правительство… Теперь он сможет посвятить себя семье — тем более что накануне у него родился первенец. И, возможно, получить диплом о высшем образовании, которым в связи с государственными делами он так и не обзавёлся…
Себастьян Курц — “автор” едва ли не самой стремительной политической карьеры в Европе (если не в мире) за последние несколько десятилетий. Его фамилия по-немецки означает “короткий”, что совершенно не вяжется с эти долговязым молодым человеком. Правда, есть у этого слова ещё одно значение: “недолгий, непродолжительный”. В этом смысле его фамилия оказалась относительно пророческой. Но именно относительно. Кто ещё может заявить в 35 лет, что стал подлинным лицом своей страны, не будучи звездой спорта или шоу-бизнеса? А вот Курц может!
Его жизненный путь — подтверждение того, что не всё в этом мире решают связи и деньги. Себастьян Курц появился на свет 27 августа 1986 года в семье инженера и учительницы. Его родина — венский район Майдлинг, который нельзя отнести к числу элитных (хотя и трущоб там нет). Нельзя сказать, что он происходит из самых низов — семья была вполне обычная. Более-менее неплохое образование и социальный пакет ему вполне светили. Но чтобы достичь таких вершин, да ещё в столь юном возрасте — такое обычно происходит разве что по блату…
Майдлинг считается в Вене едва ли не самым “сербским” районом: граждане Сербии составляют там свыше 5% населения. Примечательно, что бабушка нашего героя была немкой из Воеводины. В 1944 году, когда в Югославии приняли решение выселить с территории страны всех немцев, она бежала в Австрию. Возможно, отсюда у Курца возник особый интерес к Балканам, который проявится и в ходе его работы на разных государственных должностях. А возможно, уже в школе, где вместе с ним училось немало подростков с “югославскими” корнями.
С таким происхождением Курцу была бы открыта дорога в старую Партию свободы, которая на рубеже веков много говорила о “немецком духе” и выглядела откровенно славянофобской (с 2005 года её приоритеты несколько изменились, но это уже другая тема, — прим. автора). Но он выбрал более умеренную Народную партию, не выработал в себе никакой славянофобии, неприязни к сербам или русским. Впрочем, политический путь Курца показал, что словосочетание “немецкий язык” и “сохранение немецкой Австрии” не были для него пустым звуком.
Необычной кажется и его личная жизнь. На фоне громких историй с разводами и похождениями других европейских политиков Курц в данном вопросе скучен. Как истинный человек консервативных взглядов, он не любит выставлять “бельё” напоказ. Со своей возлюбленной Зузанной Тир он встречался ещё в школьные времена, но только в 2011 году он впервые вышел с ней “в свет”. Долгие годы у Курца искали тайные связи (в том числе и нетрадиционные), но всё оказалось не более чем выдумкой — зацепиться не за что.
Курц хорошо учился в школе, а в 16 лет понял, что хочет заниматься политикой. В 2003 году, ещё будучи несовершеннолетним, он пополнил ряды Народной партии. Если так — надо бы ему идти на престижный факультет, входить в высшее общество. Но амбициозный юноша отправился… в армию. Так ему было легче узнать простой народ, от которого он, впрочем, никогда и не отрывался. Вернувшись “на гражданку”, он приступил к учёбе на юридическом факультете Венского университета. Но не доучился — слишком уж завлекла его политика.
Яркий молодой человек выделялся на фоне соратников и быстро обратил на себя внимание. В 2008 году, в возрасте 22 лет, он возглавил молодёжное отделение своей партии в Вене, а спустя год — во всей Австрии. Его отличало не только исключительное ораторское мастерство, но и феноменальная работоспособность. Уже в 24 года Курца избрали в городской совет Вены, где он быстро превратился в самого активного и независимого депутата. А в 2011 году Курц перешёл на госслужбу. Учёбу окончательно пришлось забросить…
Славянофил и мигрантофоб?
Отсутствие диплома никак не помешало Курцу в продвижении по служебной лестнице. Первой его должностью стала работа госсекретаря по делам миграции при МВД. Находясь там, он изнутри смог познакомиться с проблемами, которые представляет для его страны массовая миграция из стран Ближнего Востока и Африки. Молодой чиновник знал, что до 45% приезжих не хотят вписываться в австрийское общество, плохо владеют немецким и не желают его учить. Уровень безработицы среди мигрантов втрое выше, чем среди коренных австрийцев. А районы, где доля “пришельцев” наиболее велика, — самые криминальные в Вене.
В 2013 году по итогам парламентских выборов в Австрии появилось новое правительство. Способному Курцу предложили пост министра иностранных дел. 27-летний политик должен был встречаться с теми, кто был вдвое (а то и втрое) старше него. Вероятно, ему отводилась роль простого исполнителя чужих решений — как по австрийской линии, так и по линии Евросоюза. Однако уже спустя пару лет имя Курца узнали далеко за пределами Австрии. Мало-помалу именно он, а не канцлер от социал-демократов Вернер Файманн, стал олицетворять свою страну на международной арене.
По протоколу Курц должен был заниматься иностранными делами, но и о миграционной теме не забывал. В 2014 году Австрию шокировала история двух школьниц боснийского происхождения, которые сбежали в пресловутое “Исламское государство” (запрещённое на территории России). Спустя год они разочаровались в исламистах, пытались от них бежать, но неудачно — обеих убили. Выяснилось, что девушек “обработали” в одном из молельных домов недалеко от центра Вены. И с подачи молодого политика в Австрии пошли на меры, на которые другие богатые и толерантные государства Европы прежде не решались.
В 2015 году в Австрии был принят закон “Об исламе”, который запрещал зарубежное финансирование мечетей. Имамы теперь были обязаны сдавать государственный экзамен, а все пятничные проповеди теперь надлежало произносить по-немецки. После этого последовали решения о запрете любого языка, кроме немецкого, в австрийских детских садах. Уже будучи главой правительства, Курц продавил решение о запрете на ношение хиджаба девочками до 11 лет. В целом же, миграционные правила благодаря Курцу значительно ужесточились.
Подлинную известность за пределами Австрии Курцу принёс миграционный кризис 2015-2016 гг. Тогда 9-миллионную страну наводнили около 450 тысяч беженцев. Будучи главой МИДа, политик подверг резкой критике политику “открытых дверей”, проводимую в ЕС и особенно в Германии. Он призвал канцлера Ангелу Меркель чётко обозначить, сколько беженцев она готова принять, потому что Австрия от них “уже устала”. Подобное поведение не могло понравиться европейской, немецкой, да и австрийской элите. А вот простые австрийцы Курца поддержали.
В 2017 году Курц произвёл переворот в Народной партии, возглавив её. Он не просто отодвинул на задний план более возрастных и опытных политиков, но ещё и идейно сдвинул её вправо. Мало того — он разорвал правящую коалицию с социал-демократами, а после победы на выборах новую образовал с крайне правой, антиммигрантской и евроскептической Партией свободы. Курца от этого отговаривали и австрийский президент Александр Ван дер Беллен, и Меркель. Но он остался непреклонен. И два года такая коалиция просуществовала.
И будучи министром иностранных дел, и перейдя на должность канцлера, Курц проявил себя как неформатный политик. Чего только стоит его встреча с лидерами стран Вышеградской группы в июне 2018 года, где он фактически поддержал их решение не принимать беженцев по квоте ЕС. Или история с принятием семилетнего бюджета ЕС в 2020 году, когда он отказался увеличивать и без того высокие выплаты Австрии в общеевропейскую “кассу”. Тогда президент Франции Эмманюэль Макрон чуть ли не с кулаками был готов наброситься на австрийского канцлера.
Отличился Курц и в плане отношений с Россией. Считать его пророссийским политиком, конечно, было бы неправильно. Однако же он с самого начала давал понять, что мир в Европе можно строить “не против России, а только с ней”. Крым российским он не признал, но призвал начать снимать с РФ санкции по мере выполнения Минских соглашений. Он категорически возражал против отмены проекта “Северный поток — 2”, заявлял о необходимости диалога с Россией, жёстко отвечал сторонникам “жёсткой линии”. То, что отношения России и ЕС в те годы не рухнули в пропасть, во многом стало его заслугой.
Особый вопрос — Балканы. Возможно, повинуясь зову крови, Курц стал одним из главных “локомотивов” евроинтеграции стран бывшей Югославии. Безусловно, это невозможно без решения проблемы Косово. И снова австрийский канцлер проявил себя “неформатно”. Он допустил раздел края и присоединение к собственно Сербии четырёх общин, населённых сербами. Он разговаривал с сербами и албанцами одинаково. Вроде бы ничего особенного — но на фоне остальных европейцев, занимавших явно албанскую сторону и отвергавших какие-либо обмены территориями, это тоже казалось “отступничеством”.
Система против канцлера
Наконец, Курц просто вёл себя достаточно необычно для чиновника такого ранга. Став канцлером, он продолжал жить в Майдлинге, а не перебрался в район побогаче. Он запросто выходил на улицу и общался с народом. Его блог в “Инстаграме” быстро набрал огромную популярность, и там Себастьян напрямую выяснял, что думают по поводу того или иного решения его избиратели. Курц выглядел естественно, говорил ярко, понятным языком, а не пустыми заумными фразами, которые так любят многие высокопоставленные чиновники.
Естественно, что подобное поведение не раз вызывало недовольство многих более опытных политиков. Своё раздражение Курцем едва скрывал и президент страны Ван дер Беллен. Он не нравился левым, “зелёным”, либералам внутри страны, а также ряду ветеранов собственной партии. Терпеть его не могли Меркель, председатели Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Урсула фон дер Ляйен. А глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и вовсе назвал Курца “преступником” из-за его позиции по миграционному вопросу. Так что тучи над ним сгущались не первый год.
Австрийский канцлер многим казался выскочкой, не уважающим чужие седины и разного рода процедуры. Попытку сместить его предпринимали ещё в 2019 году. Но тогда основной удар пришёлся по Партии свободы, которую обвинили в связях с Россией. Позже выяснилось, что все обвинения были ложными. Но, так или иначе, частично противники Курца цели добились. Хотя в 2019 году его партия уверенно выиграла выборы, в коалиционные партнёры ему навязали “зелёных”, которые его терпеть не могли и из-за позиции по миграции, и из-за России, и из-за Сербии.
Курц старался гнуть прежнюю линию, насколько мог. “Зелёных” он не подпустил к внешней политике. Естественно, Ван дер Беллен, ранее возглавлявший эту партию, вряд ли обрадовался такому решению. Не захотели терпеть молодого канцлера дальше и представители “системы” как в Австрии, так и за её пределами. Вопрос смещения Курца был только делом времени. Гром грянул на рубеже сентября-октября 2021 года. Совпадение или нет, но к этому времени только закончились выборы в Германии…
По большому счёту, скандал высосали из пальца. Курца обвинили в пособничестве коррупции, а именно в том, что, будучи главой МИДа, он тратил бюджетные средства на продвижение положительного образа своего ведомства и своей партии в таблоиде Österreich. И в результате там приводились “правильные” мнения и соцопросы по поводу его деятельности. Спецслужбы обыскали его кабинет, девять его соратников задержали. 8 октября он объявил об отставке с поста канцлера, а 3 декабря — ушёл и из руководителей партии.
Себастьян Курц стал примером политика, который сделал себя сам благодаря способностям и трудолюбию. Он всегда действовал без оглядки на либеральную повестку. Он стремительно ворвался в “высший свет” без видимого покровительства со стороны кого-то старшего и маститого (в отличие, например, от того же Макрона). Он вёл себя нетрадиционно для современных европейских политиков. Он выходил за рамки “формата”, делал нестандартные заявления, принимал резкие решения. А “система” таких не любит и старается от них избавиться. Так что в какие-то 35 лет бывший австрийский канцлер остался не у дел…
Правда, вся жизнь у него ещё впереди. И если представится удобная возможность — Курц наверняка попытается вернуться в политику и не оправдывать значение своей фамилии в плане карьеры. Поэтому ставить точку в его биографии пока рано. Разве что многоточие…
Вадим Трухачёв,
кандидат исторических наук, политолог, доцент РГГУ
специально для Fitzroy Magazine