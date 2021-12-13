Изменится ли украинская политика после разговора Байдена с Зеленским?

Слухов много, но есть ли факты?
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Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому 9 декабря. Они проговорили по телефону два часа, лишь на полчаса меньше, чем общались 1 сентября в Белом доме. Но повлечёт ли этот разговор какие-либо изменения как в политике Украины, так и в отношении США к украинскому конфликту?

Индикаторы прогресса

Сейчас на украинских ресурсах много говорят — кто с ужасом, кто с надеждой — о том, что теперь Киев будет вынужден начать выполнение политических договорённостей по Донбассу. Более того, даже Associated Press сообщило, что “США могут надавить на Украину” с этой целью. Но за годы конфликта такие прогнозы делались много раз: вспомним, как в начале 2016-го в России писали, что Сурков и Нуланд в Калининграде обсуждали “договорную автономию Донбасса”. Ну что из этого вышло? А ведь тогдашний помощник госсекретаря США никогда публично не употребляла такой формулировки или мало-мальски близкой к ней. Поэтому, думаю, делать прогнозы можно только на основании публичных слов и действий официальных лиц. Тем более что в случае с Украиной есть чёткие индикаторы изменений.

Индикаторы неухудшения (или даже потенциального улучшения) ситуации — это действия, не вписывающиеся в киевскую стратегию безнаказанности, которую я подробно описал в апреле. То есть действия, которые не провоцируют рост напряжённости и не противоречат духу Минских договорённостей.

Индикаторы же улучшения — это движение в сторону диалога с ДНР и ЛНР. Ибо именно нежелание такого диалога со стороны Киева — главная причина переговорного тупика.

Владимир Зеленский Президент Украины
Владимир Зеленский Президент Украины

Вместо люстрации в Донбассе — штраф за отрицание “российской агрессии”

Дела с обоими индикаторами в последние недели обстоят так. Самым ярким проявлением стратегии безнаказанности в последние месяцы стало направление в Раду в конце августа правительственного законопроекта “О политике переходного периода”. Он посвящён тому, как Украина будет обустраивать “деоккупированный Донбасс” посредством люстрации, выявления “граждан государства-агрессора” и т. п. В Москве с самого начала говорили, что расценят принятие этого акта как выход Украины из Минских соглашений. И вот Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сказал, что не нужно “сейчас продвигать” этот закон, дав понять, что это может спровоцировать эскалацию конфликта.

Но откладывание проекта на полку не равнозначно его отзыву. К тому же за несколько часов до разговора Зеленского с Байденом правительство Украины одобрило документ, которые в случае утверждения Радой сделает незаконным нормальный диалог о реализации Минских соглашений. Речь о законопроекте, который предлагает карать “публичное отрицание российской оккупации Крыма и Донбасса” штрафом в эквиваленте 50–150 тысяч российских рублей. А подконтрольность правительства президентскому офису такова, что говорить о самостоятельной игре Кабмина невозможно.

В вышедшем же 10 декабря интервью телеканалу олигарха Коломойского “1+1” Зеленский сказал, что получил из Белого дома месседж о заверениях со стороны России в том, что она “не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего государства”. После этого журналистка Мосейчук спросила его о возможных компромиссах, предварив вопрос словами о том, что только благодаря компромиссу можно “отсрочить или отменить массовое вторжение российских войск”. Зеленский не стал ни развенчивать этот тезис, ни повторно говорить о заверениях, а лишь подчеркнул, что о сливе Украины речь не шла. В целом, он не выглядел воинственным, но неотрицание идеи компромиссов не тождественно готовности к ним. Киевские политики и СМИ вообще обычно избегают слова “компромисс”.

Что же касается нашумевших в России высказываний о референдуме по Донбассу, то их нет смысла оценивать. Ибо Зеленский не сам заговорил об этом, а Мосейчук спросила, возможен ли он, не уточняя, о чём народ спрашивать. В таком контексте невозможно отвергнуть саму идею плебисцита. Но так и осталось неясным, референдум для президента — способ утвердить компромисс или его отвергнуть.

Что же касается переговоров с ДНР и ЛНР, то Зеленский сказал, что эту тема с Байденом не обсуждал, а вот президент Франции Макрон постоянно говорит, что нельзя “оставить Украину лицом к лицу с сепаратистами, чего хочет Россия”. А на видеоконференциях контактной группы 8-9 декабря в очередной раз не удалось договориться о механизмах контроля за соблюдением перемирия, так как Киев отказывается взаимодействовать с Донецком и Луганском.

Как будто о сдвигах говорить нельзя. Но не исключено, что первые шаги будут сделаны под маской неформальной дипломатии.

Украинский друг Лукашенко собирается в Донецк

8 декабря депутат Рады Евгений Шевченко записал в своем ТГ-канале, что нужно решать вопрос прямыми переговорами с главами ДНР и ЛНР. “Я собираюсь в Донецк. Есть депутаты, готовые тоже ехать со мной. Никто кроме нас самих — не решит вопрос мира в Украине”, — завершил он свой пост.

Шевченко — депутат, известный особо тёплым отношением к Белоруссии. 20 апреля, сразу после того как Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным, Шевченко принял в Минске Александр Лукашенко. А 22 апреля белорусский лидер приехал в Москву, и в самом начале этого визита произошёл отбой военной тревоги. Сергей Шойгу заявил о завершении манёвров и отводе российских войск от границ Украины.

Сам Шевченко прямо связал этот отвод со своей поездкой в Минск. Возможно, это бахвальство, но с чего бы Лукашенко принимать рядового депутата? И, думаю, не будет слишком большой конспирологией допускать, что Шевченко через Лукашенко тогда передавал Путину какие-то обещания Зеленского (другое дело, что их президент Украины не исполнил).

Правда, это всё догадки, а есть точный факт: вскоре после того визита Шевченко исключили из фракции “Слуга народа” за связь с авторитарным режимом, точно так же как Надежду Савченко в 2016-м исключили из фракции “Батькивщина” сразу после её контактов с лидерами ДНР и ЛНР. Но Савченко исключили всерьёз, а здесь трудно отделаться от ощущения игры. Шевченко, казалось, оставался тайным членом фракции, голосуя за самые важные для Зеленского решения. А в начале прошлого месяца после его очередной поездки в Минск и накануне возобновления импорта белорусской электроэнергии прошёл слух, что депутата снова включили в партийный чат. И уже после этого 9 ноября Шевченко написал, что собирается в Донецк, так как “кому-то нужно начать диалог”.

Нетрудно заметить, что собирается он подозрительно долго. Видно, ждёт отмашки. Но его последний пост на ту же тему был всё же до разговора Зеленского с Байденом, а из Белого дома могли дать и противоположный сигнал.

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко
Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко

Вашингтон вспомнил о Минске, но что он имеет в виду?

В начале осени бросалось в глаза, что о Минских соглашениях не говорилось ни в украинско-американском заявлении, подписанном в ходе визита Зеленского в Вашингтон, ни в комментариях американских чиновников по поводу этого визита, ни в выступлении Виктории Нуланд на ежегодном Киевском евроинтеграционном форуме. Это придавало убедительность словам спикера украинской делегации в контактной группе Алексея Арестовича о том, что Киев “снялся с крючка Минских соглашений”. Впрочем, было понятно, что о формальном выходе Украина не объявит, а будет лишь всё размашистей демонстрировать, что фактически они для неё ничтожны. Например, принятием закона о переходном периоде, который, кстати, в октябре от имени Европы одобрила Венецианская комиссия.

Сейчас американцы снова говорят о Минских соглашениях. Но этим не стоит обольщаться. Слишком отлично от России и США, и Запад в целом понимают этот объективно расплывчатый документ, местами дающий основания для разных трактовок.

И здесь надо иметь в виду следующее. Владимир Зеленский, конечно, не вызывает никаких симпатий, но невозможно объяснять его политику тем, что он просто поддался давлению радикалов или что уже к моменту президентских выборов не отличался от них. Нет, до конца ноября прошлого года его политика в отношении урегулирования была двойственной. А рубежом в отказе от урегулирования стало заседание контактной группы от 25 ноября 2020 г., за которым с января 2021 г. последовала репрессивная политика против оппозиции. То есть начало поворота подозрительно синхронизировалось с победой Байдена на президентских выборах в США.

Зеленский органично сыграл роль, написанную заокеанским драматургом. Сейчас же под влиянием обстоятельств драматург решил изменить характер персонажа. Пока неясно, впрочем, идёт речь о подлинных переменах или об их имитации.

И здесь главное не то, станет ли украинское руководство употреблять слово “компромисс” — ибо сначала надо понять, что под компромиссом имеется в виду. И даже не в том, съездит ли депутат Шевченко с коллегами в Донецк. Ибо такую поездку даже нельзя считать игрой короля его свитой. Ведь официально Шевченко не свита, и, в случае чего, неформально инициировав такую поездку, Зеленский сможет её запросто осудить публично.

Главное — выступят ли Украина и Запад за прямые переговоры с неподконтрольным Донбассом. Если нет, то надо предполагать, что Киев и его кураторы просто хотят временно разрядить ситуацию, чтобы Украине было легче пережить трудную зиму. А она — вопреки многим предположениям — не приведёт к развалу страны из-за энергетического коллапса. Ежедневно публикуемые данные показывают, что угля до конца зимы точно хватит, да и газа хватит, если совсем уж долгих и аномальных морозов не будет. Проблемы, конечно, не снимутся, но отложатся на потом.

И, наконец, рекордные обстрелы, оставшиеся почти незамеченными

Тем временем сообщения непосредственно с фронта выглядят странно. С одной стороны, в Донецке, Луганске и в Москве официально говорят о возможности украинского наступления, а на Западе и в Киеве — о российском вторжении. С другой стороны, соответствующие службы ДНР не фиксировали украинских обстрелов с 9 декабря, а ЛНР — с 3 декабря (по данным на вечер 11 декабря).

А с третьей стороны, ежедневые отчёты СММ ОБСЕ сообщают о рекордном числе обстрелов. Так, за 8-9 декабря только видеокамера в Широкино (возле Азовского моря) зафиксировала 887 летящих боеприпасов, из них 810 с запада на восток (то есть со стороны ВСУ). Тогда как за 7 недель прошлой военной тревоги с 4 марта по 21 апреля все видеокамеры СММ (а их около двух десятков) зафиксировали меньше — 777 боеприпасов.

Возможно, Киев как раз сейчас взялся испытывать терпение Донбасса, но это по непонятным причинам держат в секрете.

Богдан Грымов

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