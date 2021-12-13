Изменится ли украинская политика после разговора Байдена с Зеленским?

Дела с обоими индикаторами в последние недели обстоят так. Самым ярким проявлением стратегии безнаказанности в последние месяцы стало направление в Раду в конце августа правительственного законопроекта “О политике переходного периода”. Он посвящён тому, как Украина будет обустраивать “деоккупированный Донбасс” посредством люстрации, выявления “граждан государства-агрессора” и т. п. В Москве с самого начала говорили, что расценят принятие этого акта как выход Украины из Минских соглашений. И вот Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сказал, что не нужно “сейчас продвигать” этот закон, дав понять, что это может спровоцировать эскалацию конфликта.

Но откладывание проекта на полку не равнозначно его отзыву. К тому же за несколько часов до разговора Зеленского с Байденом правительство Украины одобрило документ, которые в случае утверждения Радой сделает незаконным нормальный диалог о реализации Минских соглашений. Речь о законопроекте, который предлагает карать “публичное отрицание российской оккупации Крыма и Донбасса” штрафом в эквиваленте 50–150 тысяч российских рублей. А подконтрольность правительства президентскому офису такова, что говорить о самостоятельной игре Кабмина невозможно.

В вышедшем же 10 декабря интервью телеканалу олигарха Коломойского “1+1” Зеленский сказал, что получил из Белого дома месседж о заверениях со стороны России в том, что она “не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего государства”. После этого журналистка Мосейчук спросила его о возможных компромиссах, предварив вопрос словами о том, что только благодаря компромиссу можно “отсрочить или отменить массовое вторжение российских войск”. Зеленский не стал ни развенчивать этот тезис, ни повторно говорить о заверениях, а лишь подчеркнул, что о сливе Украины речь не шла. В целом, он не выглядел воинственным, но неотрицание идеи компромиссов не тождественно готовности к ним. Киевские политики и СМИ вообще обычно избегают слова “компромисс”.

Что же касается нашумевших в России высказываний о референдуме по Донбассу, то их нет смысла оценивать. Ибо Зеленский не сам заговорил об этом, а Мосейчук спросила, возможен ли он, не уточняя, о чём народ спрашивать. В таком контексте невозможно отвергнуть саму идею плебисцита. Но так и осталось неясным, референдум для президента — способ утвердить компромисс или его отвергнуть.

Что же касается переговоров с ДНР и ЛНР, то Зеленский сказал, что эту тема с Байденом не обсуждал, а вот президент Франции Макрон постоянно говорит, что нельзя “оставить Украину лицом к лицу с сепаратистами, чего хочет Россия”. А на видеоконференциях контактной группы 8-9 декабря в очередной раз не удалось договориться о механизмах контроля за соблюдением перемирия, так как Киев отказывается взаимодействовать с Донецком и Луганском.

Как будто о сдвигах говорить нельзя. Но не исключено, что первые шаги будут сделаны под маской неформальной дипломатии.