Итоги выборов 2021 — формирование квазисоветской системы завершено

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Главными итогами выборов 2021 года в России стало то, что никаких итогов, по сути, нет. Ничего не изменилось. Не о чем говорить. Поэт — Пушкин, фрукт — яблоко, президент — Путин, у Единой России — конституционное большинство. Россия — наше Отечество, смерть неизбежна. А, нет, это не отсюда.
Сами по себе стабильность и сохранение status quo в иных случаях тоже могут быть значимым итогом. Ну, в тех случаях, когда этой стабильности что-то явным образом угрожает. Но в этот раз никаких угроз не наблюдалось даже близко. Если раньше любые выборы в нашей стране были связаны с некоторыми потрясениями, с повышением протестной активности, то на этот раз даже намёка ни на что подобное не было. Тишь да гладь, да Божья благодать. На моей памяти, пожалуй, это была самая скучная кампания за все, так сказать, время наблюдений. Барометром общественных настроений тут могут выступать пресса и социальные сети. О выборах писали и говорили только те, кто был непосредственно связан с ними по работе или же выдвигался сам. Все остальные перестали видеть в избирательном процессе хотя бы какой-то новостной повод. Ещё в качестве индикатора можно посмотреть на графики российских биржевых индексов. До выборов наши биржи росли, хотя, казалось бы, инвесторы должны были остро чувствовать неопределённость. А вот сразу после выборов резко упали, хотя, казалось бы, долгожданная определённость появилась. На деле же поведение наших фондовых рынков свидетельствует только о том, что они куда больше зависят от решений китайского правительства или от заседаний ФРС, чем от российского внутриполитического процесса.
Надо отдать должное тем людям, которые занимаются выборами. Они учли уроки прошлых кампаний и в этот раз не допустили ни единой ошибки. Не было громких побед спойлеров на выборах губернаторов, не было скандалов с вбросами, не было отмены итогов выборов по отдельным регионам. Никаких потрясений не вызвало даже появление в парламенте новой — пятой — партии.
Однако на фоне всего этого благолепия некоторые политологи (да и отдельные несознательные граждане) всё чаще стали задавать робкий вопрос: а для чего вообще нашей стране нужен этот странный периодический спектакль? Иными словами, зачем нам нужен сам институт выборов? На что он влияет и что демонстрирует? Выборы на данный момент перестали отражать даже текущее настроение избирателей. Мы с вами не либералы и не будем говорить, что всё у нас здесь фальсифицировано, что у “Единой России” нет никакой поддержки в обществе, а все только и мечтают, как бы вызволить господина Навального из застенков, вручить ему всю полноту власти и вдохнуть, наконец, свободы полной грудью. С другой стороны, мы отчётливо понимаем, что последние годы выдались сложными. Пандемия никак не заканчивается. Локдаунов уже нет, зато есть ежедневная высокая смертность. Темпы вакцинации в нашей стране, к сожалению, оставляют желать лучшего. Многие отрасли так и не могут прийти в себя. Добавьте сюда закредитованность населения, добавьте сюда рост инфляции, который постоянно заставляет наш ЦБ повышать ключевую ставку, удорожая тем самым кредиты прежде всего для промышленности и предпринимателей. Список можно продолжать. А что на другой чаше весов? Какие успехи нам демонстрирует власть? Понятно, что воссоединение с Крымом — это разовое историческое событие. Но вот Крымский мост — нет. Это был отличный, серьёзный инфраструктурный проект. Ничего похожего мы в последние годы не наблюдаем. О хорошем приходится вспоминать с трудом. Ну, запустили модуль “Наука”, показали прототип нового военного самолёта. Не очень густо.
По всем признакам, “Единая Россия” должна была потерять места в парламенте. Должна была, но не потеряла. Это означает, что сами механизмы реакции на текущую жизнь заморожены. Почему же так происходит? Когда сами представители “Единой России” говорят о своих успехах, они очень мало говорят о том, что сделали за минувшую каденцию. Зато очень много говорят о том, как они грамотно подошли к избирательной кампании. Каких людей поместили во главе избирательного списка, как расставили свои силы в регионах. То есть, говорят о политических технологиях. Само собой, у партии власти есть огромные ресурсы, и она этими ресурсами грамотно пользуется. Выдвигать в регионах людей, которые там и без того были популярны — не особо хитрая задача. Конкуренции за этих людей нет, а если и есть, то эту конкуренцию в любом случае выигрывает “Единая Россия”. Что могут предложить главному врачу больницы или директору школы остальные партии?
Так что, на этих выборах мы наблюдали завершение формирования нашей политической системы. Эта система, при которой никакого разделения властей на деле не существует. Все части работают в единой связке. Интуитивно, наверное, это понимает каждый. В нашем парламенте нет фракций, которые стремились бы стать реальным парламентским большинством, провести своего кандидата на пост президента или сформировать правительство. Нет, каждая фракция занимает свою, удобную, нишу, играет свою, давно всем известную, роль.
В результате мы получили квазисоветскую систему, при которой все результаты известны заранее, а депутатов скорее не выбирают, а назначают. Правда, в Советском Союзе выборы были своеобразным ритуалом, практически религиозным. На них ходили все, это тоже был некий момент единения нации. В современной российской системе этот момент утрачен.
Отсюда и вопросы к институту выборов. Если они больше не отражают настроения рядового избирателя, если по ним даже о фактической легитимности власти нельзя в полной мере судить, то для чего это? Выглядеть пристойно в глазах всего остального мира? Ну, мы знаем, где выдают ярлыки на демократию. Вдобавок, институт выборов подвергается эрозии не только у нас. Власти полагают, что выборы помогут им разделить ответственность за происходящее со всем обществом? Да нет, не помогут и никогда не помогали.
При этом, специально замечу, что я никак не оцениваю в этом материале ту политическую систему, которая сложилась у нас в стране за последние два десятилетия. Я не считаю эту систему диктатурой. Она позволяет быстро принимать и проводить серьёзные решения, что весьма полезно в эпоху гибридных войн. При этом, конечно, наряду с позитивными качествами есть и негативные, есть соответствующие риски и угрозы. К примеру, чрезвычайная зависимость системы от конкретных персон, нарастающая демобилизация общества, отсутствие возможности широкой канализации раздражения и негатива.
Все эти моменты надо рассматривать отдельно. А что касается выборов, то сегодня они, как и было сказано, выглядят рудиментарным институтом с выхолощенным смыслом. Конечно, его можно сохранять и дальше. В конце концов, люди и с аппендиксом многие годы живут и ничего с ними не случается.
P.S. Автор выражает самые глубокие соболезнования семьям погибших в Перми и желает пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ольга Туханина
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