Итоги выборов 2021 — формирование квазисоветской системы завершено

Главными итогами выборов 2021 года в России стало то, что никаких итогов, по сути, нет. Ничего не изменилось. Не о чем говорить. Поэт — Пушкин, фрукт — яблоко, президент — Путин, у Единой России — конституционное большинство. Россия — наше Отечество, смерть неизбежна. А, нет, это не отсюда.

Сами по себе стабильность и сохранение status quo в иных случаях тоже могут быть значимым итогом. Ну, в тех случаях, когда этой стабильности что-то явным образом угрожает. Но в этот раз никаких угроз не наблюдалось даже близко. Если раньше любые выборы в нашей стране были связаны с некоторыми потрясениями, с повышением протестной активности, то на этот раз даже намёка ни на что подобное не было. Тишь да гладь, да Божья благодать. На моей памяти, пожалуй, это была самая скучная кампания за все, так сказать, время наблюдений. Барометром общественных настроений тут могут выступать пресса и социальные сети. О выборах писали и говорили только те, кто был непосредственно связан с ними по работе или же выдвигался сам. Все остальные перестали видеть в избирательном процессе хотя бы какой-то новостной повод. Ещё в качестве индикатора можно посмотреть на графики российских биржевых индексов. До выборов наши биржи росли, хотя, казалось бы, инвесторы должны были остро чувствовать неопределённость. А вот сразу после выборов резко упали, хотя, казалось бы, долгожданная определённость появилась. На деле же поведение наших фондовых рынков свидетельствует только о том, что они куда больше зависят от решений китайского правительства или от заседаний ФРС, чем от российского внутриполитического процесса.

Надо отдать должное тем людям, которые занимаются выборами. Они учли уроки прошлых кампаний и в этот раз не допустили ни единой ошибки. Не было громких побед спойлеров на выборах губернаторов, не было скандалов с вбросами, не было отмены итогов выборов по отдельным регионам. Никаких потрясений не вызвало даже появление в парламенте новой — пятой — партии.

Однако на фоне всего этого благолепия некоторые политологи (да и отдельные несознательные граждане) всё чаще стали задавать робкий вопрос: а для чего вообще нашей стране нужен этот странный периодический спектакль? Иными словами, зачем нам нужен сам институт выборов? На что он влияет и что демонстрирует? Выборы на данный момент перестали отражать даже текущее настроение избирателей. Мы с вами не либералы и не будем говорить, что всё у нас здесь фальсифицировано, что у “Единой России” нет никакой поддержки в обществе, а все только и мечтают, как бы вызволить господина Навального из застенков, вручить ему всю полноту власти и вдохнуть, наконец, свободы полной грудью. С другой стороны, мы отчётливо понимаем, что последние годы выдались сложными. Пандемия никак не заканчивается. Локдаунов уже нет, зато есть ежедневная высокая смертность. Темпы вакцинации в нашей стране, к сожалению, оставляют желать лучшего. Многие отрасли так и не могут прийти в себя. Добавьте сюда закредитованность населения, добавьте сюда рост инфляции, который постоянно заставляет наш ЦБ повышать ключевую ставку, удорожая тем самым кредиты прежде всего для промышленности и предпринимателей. Список можно продолжать. А что на другой чаше весов? Какие успехи нам демонстрирует власть? Понятно, что воссоединение с Крымом — это разовое историческое событие. Но вот Крымский мост — нет. Это был отличный, серьёзный инфраструктурный проект. Ничего похожего мы в последние годы не наблюдаем. О хорошем приходится вспоминать с трудом. Ну, запустили модуль “Наука”, показали прототип нового военного самолёта. Не очень густо.