Последняя неделя перед выборами

От редакции:
С момента своего основания Fitzroy Magazine позиционировался редакцией как “политически нейтральный” — дискуссий о политике более чем достаточно во множестве прочих изданий, от условно “провластных” до “оппозиционных”. Мы же даём читателю возможность отдохнуть от внутриполитических склок и сосредотачиваемся на вполне позитивной тематике — от путешествий и добротного алкоголя, до литературы и новостей кинематографа. Единственное, мы сразу задекларировали свою общую позицию: здоровый и умный консерватизм, без впадения в ненужные крайности. Крайностей и без Fitzroy в информационном поле предостаточно, мы же хотим оставаться в этом “море бушующем” островком спокойствия и трезвого взгляда на вещи.
Тем не менее, наш крайне сдержанный интерес к предстоящим выборам в России не означает, что редакция журнала не интересуется будущим нашей страны. Совсем наоборот, дела грядущие будут отражаться на жизни и благополучии каждого из нас, каждого гражданина. Об ожиданиях от пока неопределённого будущего, о внутриполитических перспективах и прогнозируемых событиях последней недели перед выборами беседуют Стас Литвинов и муниципальный депутат, член партии ОКП, администратор группы Facebook “Выборы в Госдуму 2021” Сергей Довгаль.
Стас Литвинов: Сергей, добрый день! Чем важны именно эти выборы? Помимо того, что именно при новой Думе пройдёт — или не пройдёт? — транзит власти 2024 года?
Сергей Довгаль: Ситуация следующая. Российская экономическая элита не молода. Если посмотреть на наших олигархов, то увидишь людей далеко за шестьдесят лет. Политическая элита также очень возрастная. Если сейчас речь идёт о 2024 годе, то ожидается замена политической и экономической элиты. Правда, не ясно, в какой форме это будет проходить — в форме борьбы, конкуренции, формы передачи по наследству.
Это всё будет от многого зависеть, в том числе от результатов выборов в Госдуму. И от того, кого выберут, и от того, как сами выборы пройдут. Важен не только состав парламента, расклад сил, но и общественные впечатления от Госдумы, ощущения населения. Помимо “проблемы 2024 года”, не секрет, что российские Минфин и Центробанк предупреждают о предстоящем экономическом кризисе. Называют и 2022 и 2023 года, а западные аналитики предсказывают начало кризиса на конец 2021 года. Как страна будет переживать этот экономический шторм — тоже зависит от новой Думы.
С.Л.: Кто основные игроки на выборах, кроме, разумеется, партии власти? Какие были позиции на начало выборов?
С.Д.: На начало выборной кампании Единая Россия лидировала с большим отрывом. За ней примерно с одинаковым процентом шли КПРФ и ЛДПР, дальше — с большим отставанием — Справедливая Россия. Сейчас мы видим, что процент ЕР сильно упал, а КПРФ, наоборот, укрепляет позиции. По опросам, в Госдуму по результатам этих выборов могут пройти до пяти партий.
С.Л.: И какие это партии?
С.Д.: Кроме озвученных выше, неожиданно называют Яблоко. Партия сильна во многих крупных городах и реально претендует на ряд одномандатных округов.
С.Л.: Тот самый протестный электорат?
С.Д.: Это не совсем протест. Протест — это когда разрываются между несколькими силами. А здесь, например в Санкт-Петербурге, у избирателей может быть позиция: “или Яблоко, или никто”. Хорошие позиции у партии Новые Люди, они могут перешагнуть барьер в 3%. Это не дает власти, не дает представительства в Парламенте, но дает финансирование и определенные возможности на региональных выборах.
С.Л.: Как проходила кампания? Подбор кандидатов в Санкт-Петербурге даже Элла Памфилова прокомментировала…
С.Д.: Реальных игроков на этих выборах было несколько, и практически борьба была в основном кулуарной. Когда с одной стороны принимается решение о снятии кандидата, потом решение об оставлении в кандидатах, потом снова о снятии. Шла борьба и внутри властной вертикали относительно разных подходов к выборам.
Что касается оппозиции, на этих выборах у многих кандидатов практически не было финансирования. Средний счёт кандидата от Единой России мог быть и 40 млн рублей, а у оппозиции порой не было и 1 млн. На такие деньги невозможно охватить агитацией весь свой район, поэтому многие кандидаты шли на дворовые встречи, на общение с населением.
Сергей Довгаль
С.Л.: Так называемая “полевая работа”?
С.Д.: Да, от двери к двери. Эффективность такого подхода крайне низкая, в силу того что кандидат физически за краткий срок не может обойти весь избирательный округ, все дома и дворы.
Следующее, что нужно отметить, кроме катастрофической для оппозиции нехватки или даже полного отсутствия денег — это отсутствие людских ресурсов. Как ни странно, но очень хорошо видна слабость многих команд и многих кандидатов, претендующих на победу, по людям, по волонтёрам и активистам.
Ещё один нюанс — “умное голосование”. Кандидаты, боясь потерять уровень голосов перешли на так называемую муниципальную повестку, вместо того чтобы расставлять основные проблемы развития страны в целом, на федеральном уровне. То, чем должна заниматься Государственная Дума. Они вели фактически кампанию по дворам, поднимая сугубо местечковые вопросы — бордюры, установка лавочек, охрана каких-нибудь бобров и прочая чепуха.
С.Л.: То есть, занимались обычным популизмом?
С.Д.: Популизм — это если бы они обещали, к примеру, поднять зарплату до миллиона рублей каждому гражданину. А там они просто уходили от федеральных вопросов. Они боятся глобальных вопросов развития страны, будущего страны. Работа шла на муниципальной, на улично-дворовой, на районной повестке. Это очень плохой сигнал по выборам.
Следующая проблема выборов, которая всплывёт на самом голосовании — это провал по наблюдателям. КПРФ заявляет, что готово предоставить 300 000 наблюдателей, но это в пределах тысяч избирательных участков по России. Самая важная проблема, которая сейчас может вызвать серьёзные сложности и разногласия, это ситуация с электронным голосованием.
С.Л.: Которое не вызывает доверия?
С.Д.: Да, во-первых, электронное голосование не вызывает доверия. А в случае, если результаты будут значительно отличаться от результатов на участках — это вызовет серьёзный подрыв как легитимности выборов, так и дальнейшей оценки гражданами самой Госдумы на протяжении всего срока работы.
С.Л.: То есть полностью дискредитирует любые выборы?
С.Д.: Конечно, не полностью, но значительно подорвёт авторитет.
С.Л.: Скажи, какие регионы России, на твой взгляд, наиболее “опасны” для партии власти?
С.Д.: В первую очередь крупные города. Москва и область, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Саратов, Самара и Казань. Но есть регионы, в которых результат “Единой России” будет очень высоким.
С.Л.: Например, Чечня?
С.Д.: Грозный даст 100% за “Единую Россию”, ну в крайнем случае 99%. Сложными регионами будут Хабаровский край, Кемерово. Очень интересно голосование пройдет на севере. Мы помним ситуацию с поправками по конституции, по которому голосовали в июле 2020 года, где Ямало-Ненецкий округ выступил против. Это единственный регион России, который выступил против поправок.
С.Л.: Какие ожидания по последней выборной неделе?
С.Д.: Определённые предпосылки для результатов в каждом округе уже заложены, но последняя неделя всегда важна. Кандидатам предстоят финальные усилия по “дворовым встречам”, работе в интернете, по раздаче агитационной продукции. Но самое важное: на российских выборах это неделя чернухи, грязи, нарушения законов и компроматов. Мы увидим много скандалов, связанных с выборами.
С.Л.: Сергей, спасибо! А достойным кандидатам пожелаем честной борьбы, и, конечно, победы.
беседовал Стас Литвинов