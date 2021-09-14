Последняя неделя перед выборами

Стас Литвинов: Сергей, добрый день! Чем важны именно эти выборы? Помимо того, что именно при новой Думе пройдёт — или не пройдёт? — транзит власти 2024 года?

Сергей Довгаль: Ситуация следующая. Российская экономическая элита не молода. Если посмотреть на наших олигархов, то увидишь людей далеко за шестьдесят лет. Политическая элита также очень возрастная. Если сейчас речь идёт о 2024 годе, то ожидается замена политической и экономической элиты. Правда, не ясно, в какой форме это будет проходить — в форме борьбы, конкуренции, формы передачи по наследству.

Это всё будет от многого зависеть, в том числе от результатов выборов в Госдуму. И от того, кого выберут, и от того, как сами выборы пройдут. Важен не только состав парламента, расклад сил, но и общественные впечатления от Госдумы, ощущения населения. Помимо “проблемы 2024 года”, не секрет, что российские Минфин и Центробанк предупреждают о предстоящем экономическом кризисе. Называют и 2022 и 2023 года, а западные аналитики предсказывают начало кризиса на конец 2021 года. Как страна будет переживать этот экономический шторм — тоже зависит от новой Думы.

С.Л.: Кто основные игроки на выборах, кроме, разумеется, партии власти? Какие были позиции на начало выборов?

С.Д.: На начало выборной кампании Единая Россия лидировала с большим отрывом. За ней примерно с одинаковым процентом шли КПРФ и ЛДПР, дальше — с большим отставанием — Справедливая Россия. Сейчас мы видим, что процент ЕР сильно упал, а КПРФ, наоборот, укрепляет позиции. По опросам, в Госдуму по результатам этих выборов могут пройти до пяти партий.

С.Л.: И какие это партии?

С.Д.: Кроме озвученных выше, неожиданно называют Яблоко. Партия сильна во многих крупных городах и реально претендует на ряд одномандатных округов.

С.Л.: Тот самый протестный электорат?

С.Д.: Это не совсем протест. Протест — это когда разрываются между несколькими силами. А здесь, например в Санкт-Петербурге, у избирателей может быть позиция: “или Яблоко, или никто”. Хорошие позиции у партии Новые Люди, они могут перешагнуть барьер в 3%. Это не дает власти, не дает представительства в Парламенте, но дает финансирование и определенные возможности на региональных выборах.

С.Л.: Как проходила кампания? Подбор кандидатов в Санкт-Петербурге даже Элла Памфилова прокомментировала…

С.Д.: Реальных игроков на этих выборах было несколько, и практически борьба была в основном кулуарной. Когда с одной стороны принимается решение о снятии кандидата, потом решение об оставлении в кандидатах, потом снова о снятии. Шла борьба и внутри властной вертикали относительно разных подходов к выборам.

Что касается оппозиции, на этих выборах у многих кандидатов практически не было финансирования. Средний счёт кандидата от Единой России мог быть и 40 млн рублей, а у оппозиции порой не было и 1 млн. На такие деньги невозможно охватить агитацией весь свой район, поэтому многие кандидаты шли на дворовые встречи, на общение с населением.