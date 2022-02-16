«Эстафетная палочка теперь в Киеве»: председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман о признании республик Донбасса

Зачем президент держит «мхатовскую паузу» с признанием ДНР и ЛНР?

От редакции:

15-16 февраля ожидаемого Западом вторжения России на Украину не случилось, однако произошли не менее любопытные события. Госдума проголосовала за проект постановления о признании ДНР и ЛНР, переданный лично президенту (минуя МИД). Несколько часов все, затаив дыхание, ждали, как отреагирует Путин — подпишет или нет. В среду пресс-секретарь президента РФ Д. Песков сообщил, что президент «принял к сведению» обращение Госдумы, но признание ДНР и ЛНР «не коррелируется с Минскими соглашениями». Таким образом, в качестве препятствия к признанию республик Донбасса (не говоря уже о большой Новороссии) в который раз были названы Минские соглашения, за невыполнение которых несёт ответственность украинская сторона.

Подобное подвешивание горячей ситуации, чреватой полномасштабным военным конфликтом, на тонких нитях весьма сомнительных с точки зрения realpolitik Минских соглашений не только не даёт ответов на накопившиеся в обществе вопросы, но и ставит новые. Особенно с учётом того факта, что сам президент во время беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем в тот день, когда Госдума голосовала за признание республик, назвал происходящее на Донбассе «геноцидом».

Fitzroy Magazine попробовал разобраться в сложившейся ситуации, взяв комментарий у одного из наиболее информированных общественных деятелей непризнанных (пока) республик — председателя Общественной палаты ДНР Александра Игоревича Кофмана.

: Здравствуйте, Александр. Вчера состоялось голосование в Государственной думе РФ по проекту, выдвинутому компартией, — о политическом и дипломатическом признании ДНР и ЛНР. Нам хотелось бы узнать, что думает об этой инициативе Думы сторона, которую, как обычно, не спрашивают.

Я бы не стал использовать такие идеологемы, как «нас не спрашивают», — в России следят за ситуацией и анализируют процессы, происходящие здесь, прежде чем принимать те или иные решения. Для того чтобы понимать, как относиться к данному предложению Госдумы и её обращению к президенту России, мне надо понимать, в каких территориальных границах планируется признание Донецкой и Луганской народных республик.

: То есть вопрос в том, что предложение не включает пункт собственно о границах республик?

В данной ситуации это даже хорошо — раз нет отдельного упоминания, республики по умолчанию признаются в своих конституционных границах. То есть в пределах административных границ бывших Донецкой и Луганской областей Украины. Согласимся: если вдруг нас признают в текущих границах по «линии соприкосновения», то что делать с оставшимися территориями — с Мариуполем, Славянском, с теми городами, которые так же участвовали в референдуме о независимости 2014 года? Если же нас признают в полноценных границах, то, наверное, это хорошо, хотя я подчеркну, что все необходимые договоры, все документы приняты уже: признание дипломов, паспортов, здесь ходит российский рубль и так далее. Я не совсем понимаю, что именно даст дипломатическое признание в дальнейшем. Тем не менее главное — чтобы возможное признание включало в себя все территории ЛДНР.

: Выходит, что при полном признании украинские войска находятся на территориях республик?

Да, конечно, причём они не просто «находятся», а частично захватили и оккупировали территории ДНР и ЛНР.

: Ваше мнение, будет предложение Думы поддержано президентом Путиным или он возьмёт паузу? Ну, например, для того, чтобы дать Украине вывести войска с территорий республик?

Если пауза будет взята, то возможны разные варианты развития событий. Например, Украина в панике бросит вперёд свои войска, чтобы до момента признания захватить ЛДНР. А может быть, Россия форсирует события, чтобы заставить Украину как можно быстрее принять для себя политические решения — ведь мяч сейчас находится на стороне Киева, и надо внимательно смотреть, куда он полетит дальше: они вполне в состоянии забить его в собственные ворота, а могут забросить обратно к нам. Не будем гадать, время покажет.

: Что в республиках думают о возможности полномасштабного наступление ВСУ?

Если это случится, мы надеемся и рассчитываем на помощь Российской Федерации, после чего по примеру Южной Осетии в августе 2008 года мы спокойно заберём своё, а затем будем жить в мирной спокойной стране. Признанной.

: Подводя итог: выходит, что сейчас Россия передала украинской стороне возможность определиться с дальнейшими шагами, да ещё и поставила Киев в режим цейтнота?

Именно. Эстафетная палочка в Киеве.

: Большое спасибо за комментарий.