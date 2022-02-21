ЕС против Венгрии и Польши: для кого проблем больше?

…а тех, кто против ЛГБТ, оставим без сладкого!

Пока население Европы, постоянно вздрагивающее от страшилок местных СМИ, вынуждено смотреть очередной сезон сериала «Россия вот-вот нападёт на Украину», усердное руководство Евросоюза незаметно, но лихорадочно трудится над наведением порядка на отдельных участках вверенной ему территории. С привлечением тяжёлой артиллерии, то есть в данном случае Суда ЕС.

«Участками» этими нынче являются две страны, не разделяющие взглядов Брюсселя, который считает, что национальный суверенитет — вещь в «Содружестве двадцати семи» второстепенная. О нём даже и вспоминать не стоит, когда сверху (из столицы ЕС) поступает какое-то руководящее указание. Следует взять под козырёк и выполнить приказ, не задумываясь, соблюдаются при этом интересы конкретной страны или нет.

Две «паршивые овцы» Евросоюза — это Венгрия и Польша, уже несколько лет имеющие своё собственное мнение по теме «верховенства права в обществе», не совпадающее с общееэсовским. И, кроме того, на дух не переносящие аббревиатуру ЛГБТ и всё, что с ней (внутри и вокруг) связано.

Противостояние началось несколько лет назад. Евровластям не понравились судебные реформы, проводимые Будапештом и Варшавой, поскольку в соответствии с новыми национальными нормами общеевропейские органы не могли повлиять на формирование судейского аппарата в Польше и Венгрии. Властные структуры обоих государств были немедленно обвинены в «нарушении правил [Европейского] сообщества». После чего Брюссель озвучил брыкливым странам предложение вернуться в общее стойло под полный контроль. Те в ответ напомнили, что национальные законы должны быть выше международных, и отказались сворачивать свои реформы.

В Брюсселе попытались прижать отступников, пообещав сначала лишить их права голоса в Европарламенте, а позднее, когда эта угроза никого не испугала, верхи ЕС решили, что могут победить непокорных, если их бить по самому чувствительному месту — то есть по финансам. Поляков и венгров предупредили, что их могут «оставить без поступления средств из евросоюзного бюджета». Что это означает для стран, чьи отчисления в центр меньше дотаций, получаемых оттуда, в 3-4 раза, объяснять, думается, никому не надо. Будапешт, однако, обрисованных ему неприятных перспектив не испугался. Варшава, немного поколебавшись, в общем-то, тоже. Власти Польши и Венгрии решили, что «мир не без добрых людей», а добрые люди могут жить не только в Евросоюзе. После чего обе страны занялись поисками кредитов, которыми можно было бы перекрыть недостачу европейского бюджетного финансирования, если таковая случится. Польша отправилась искать деньги на Западе (в США по большей части), Венгрия — на Востоке (в России и Китае). При этом «нарушители конвенции» не отказались от попыток восстановить справедливость и внутри ЕС.

В декабре 2020 г. Брюссель превратил свои угрозы «оставить строптивых без дотаций из бюджета» в общее соглашение о механизме выделения денег, где чёрным по белому прописано, что «распределение бюджетных средств ЕС между странами сообщества будет осуществляться с учётом соблюдения ими “принципа верховенства права”».

Расплывчатая формулировка закона позволила евроруководителям подвести под своё нежелание давать деньги Варшаве и Будапешту дополнительное обоснование: мол, в этих странах наблюдается негативное отношение к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, что «является нарушением равноправия».

Негативное отношение Польши выражается в том, что в стране стали появляться целые административные единицы, объявлявшие себя зонами, свободными от ЛГБТ, а в Венгрии был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

В дополнение к этому польский президент Анджей Дуда совершенно нетолерантно заявил, что «ЛГБТ — хуже коммунизма».

Министр по делам семьи Венгрии Каталин Новак выразилась несколько мягче, информировав население страны: «Мы ни при каких условиях не будем отрицать биологию. В Венгрии живут только мужчины и женщины. Все остальные “сказочные персонажи” могут покинуть нашу страну, если им не нравятся неоспоримые факты».

Выражаясь словами В. С. Высоцкого, «тут вообще началось — не опишешь в словах»: Евросоюз решил оставить две непокорные страны не только без бюджетных средств, но и без денег из Фонда восстановления экономики, созданного специально для помощи по выходу из экономического кризиса всем членам «Содружества двадцати семи».

В марте 2021 года Польша и Венгрия (порознь, разумеется) подали иски в Суд ЕС. Варшава обращала внимание арбитров на то, что «механизм выделения средств из европейских фондов по принципу соблюдения верховенства права не соответствует базовым договорам ЕС». И подчёркивала, что такое решение «не имеет правовой основы в договорах, представляет собой вмешательство в компетенции государств-членов и нарушает право Европейского союза». Сходная концепция была изложена и в исковом заявлении Будапешта.

16 февраля 2022 года, после долгих размышлений, Суд Евросоюза вынес вердикт: «В удовлетворении требований Польши и Венгрии признать право стран пользоваться бюджетом Евросоюза без корректировки своего внутреннего законодательства под стандарты ЕС — отказать».

Европейские служители Фемиды уточнили, что «соблюдение европейских ценностей не может быть сведено к обязательству, которое государство-кандидат должно выполнить, чтобы присоединиться к Европейскому союзу, и которое оно игнорирует после присоединения».

В Европарламенте решение суда вызвало бурную позитивную реакцию. Несколько депутатов отметились репликами в «Твиттере», «оказывая давление на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен и предостерегая её от затягивания приведения “приговора” в исполнение», отмечает британская The Guardian.

«Больше никаких оправданий, госпожа фон дер Ляйен. Пришло время, наконец, принять меры против нарушителей законности в нашем союзе», — цитирует издание депутата Европарламента от «Зеленых» Германии Даниэля Фройнда.

Предупреждение, надо сказать, небезосновательное: сама фрау Урсула до последнего искала какие-то варианты примирения с «бунтовщиками». Ведь с одной стороны — да, они не всегда следуют в русле «европейских ценностей», но лишить их за это финансирования — значит устроить руками Еврокомиссии всему Евросоюзу сразу две неприятности. Во-первых, и Польша, и Венгрия — часть ЕС и экономические проблемы каждой из них — в конечном итоге проблемы всего сообщества. Во-вторых, оставляя их без бюджетного подспорья, ЕК собственноручно толкает наказанных: одну в объятия США (Польшу, которая и так уже исполняет роль американского «смотрящего» за Европой), другую — России с Китаем (напомним, что Венгрию европейская пресса зовет «Троянским конём Москвы»). Кстати, голоса о выходе из ЕС уже звучали и из Будапешта, и из Варшавы. Пусть и не на официальном уровне, но проговаривалось это с ведома властей двух стран.

С ответом на решение евросуда Варшава долго не тянула. Практически сразу же после того, как о вердикте стало известно прессе, заместитель министра юстиции Польской Республики Себастьян Калета заявил на встрече со СМИ, что «Польша может отказаться платить взносы в бюджет Евросоюза, если ей заблокируют средства из фондов ЕС». Можно согласиться с тем, что между сторонами произошёл обмен неравнозначными ударами, но можно и заметить главное: поляки не пошли на попятную, а ведь раньше из-за денег они были готовы включить заднюю в любой момент. И включали.

Некоторые эксперты обращают внимание на то, что Венгрия и Польша играют ещё и заглавную роль в так называемой Вышеградской четвёрке, выступающей против приёма ближневосточных и африканских нелегалов и распределения их по странам ЕС. Решение Суда ЕС, фактически означающее прекращение финансирования двух названных государств и отказ в их праве на суверенитет, усугубит и без того немалые трения, происходящие между членами Евросоюза. «На карту поставлены сотни миллиардов евро Фонда восстановления и устойчивости (RRF), внутренняя сплочённость ЕС и его международное положение», — констатирует France24. Похоже, что только в этом издании обозреватели мыслят реальными категориями и понимают, что лишение бюджетных средств — оружие обоюдоострое. Может и инициаторам его использования серьёзно навредить.

Независимые аналитики не называют точных сроков возможного распада ЕС, но совершенно определённо указывают на то, что он, пусть малозаметно, пусть черепашьим шагом, но уже начался. Британия показала выход — Польша с Венгрией могут быть следующими.