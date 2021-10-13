Донбасс — не Западная Сахара

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Меньше чем через год, 22 сентября 2022 года, нидерландский суд может вынести вердикт по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом. Об этом заявил председатель суда Хендрик Стинхейс. Но эта дата, по его словам, не окончательная, а ближайшая из трёх возможных. Другие — 17 ноября или 15 декабря 2022 года. А сам процесс планируют завершить в будущем июне.
Этот процесс длится более полутора лет, за это время стал ясен его обвинительный уклон в отношении трёх российских и одного украинского гражданина, которых обвинение считает причастными к перевозке в ДНР ЗРК “Бук”, из которого, опять-таки по версии обвинения, якобы и был сбит малайзийский “Боинг”. Скажу сразу: автор этих строк убеждён, что ополченцы не сбивали этот лайнер. Однако проблема не только в том, что голландская прокуратура считает иначе, но и в том, как соотносится подобное мнение с реакцией Запада в других случаях, когда гражданские самолёты действительно сбивались повстанцами.
Оглушительное молчание цивилизованных наций
Так, в Южной Родезии 3 сентября 1978 года и 12 февраля 1979 года партизаны движения ЗАПУ, возглавляемого Джошуа Нкомо, сбили два пассажирских самолёта типа “Виккерс-Виконт”. В результате погибли 107 человек, из которых 10 выжили в катастрофе, но были добиты повстанцами на месте. В ЗАПУ тогда подчёркивали, что имеют право сбивать авиалайнеры, на борту которых находятся представители армии или спецслужб. А на мемориальной службе 8 сентября 1978 в англиканском соборе в Солсбери декан Джон де Коста сказал об “оглушительном молчании наций, именующих себя цивилизованными”. Южная Родезия была тогда страной-изгоем и для Запада, и для Востока.
Правда, в 1984 Нкомо в мемуарах выразил сожаление в связи с гибелью пассажиров. Никого за теракт не осуждали, так как в 1980 передача власти чёрному большинству с переименованием страны в Зимбабве сопровождалась всеобщей амнистией.
4 сентября 1985 года моджахеды, среди которых, возможно, были будущие талибы (организация запрещена в России), сбили ракетой АН-26 афганской кампании “Бахтар”, вылетевший из Кандагара в Фарах. Эта авиакатастрофа стала самой крупной на тот момент для Афганистана — 52 погибших. 11 июня 1987 печальный рекорд был превзойдён. Таким же образом был сбит АН-26 той же авиакомпании, летевший из Кандагара в Кабул. Погибли 53 человека.
Сейчас никем не оспаривается, что оба самолёта сбили моджахеды. А тогда они отрицали свою вину, а западная пресса их цитировала, подводя читателей к мысли, что дело в технической неисправности (это хорошо видно по статье в “Нью-Йорк Таймс” от 9 сентября 1985, доступной и сейчас на сайте издания). Но моджахеды считались тогда борцами за правое дело, и бывший лауреат Сталинской премии, а потом диссидент Виктор Некрасов на радио “Свобода” проводил параллели между Афганистаном и Бабьим Яром и говорил о жертвах советского химического оружия, которое, как позднее было доказано, в той войне вообще не применялось.
«Самолет типа Виккерс-Виконт»
Опасная Западная Сахара
Но ещё раньше афганских трагедий произошло немного отличное от них событие. Повстанцы сбили самолёт западного государства, не являющегося стороной конфликта с их участием. В начале 1985 западногерманские исследовательские самолеты Polar 2 и Polar 3 типа Дорнье-228, принадлежавшие Институту полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера, возвращались на родину с немецкой станции в Антарктиде. 24 февраля они вылетели из Дакара в аэропорт Лансароте на Канарах. До сих пор неясно, почему сенегальские диспетчеры направили самолёт через спорную территорию Западной Сахары. Polar 2 без проблем пересёк её и от поселка Эль-Аргуб последовал уже над Атлантикой. Но Polar 3, следовавший за ним с интервалом в 5 минут и на меньшей высоте, был сбит ракетой возле этого посёлка. Все три члена экипажа погибли.
Фронт ПОЛИСАРИО, который борется за освобождение Западной Сахары от марокканской оккупации, признался в “прискорбной ошибке”. Повстанцы приняли немецкие машины за разведывательные самолёты марокканцев. Этих повстанцев нельзя было считать своими для Запада. Да, на тот момент ни одна страна мира не признавала принадлежности Западной Сахары Марокко, но ни США, ни Европа не помогали им материально (в отличие от афганских моджахедов).
В итоге ФРГ удовлетворилась сожалениями ПОЛИСАРИО и не требовала не только суда над причастными к гибели самолёта, но и компенсации за гибель уникальной машины, специальной разработанной для полярных исследований. В статье “Шпигеля” о западносахарской проблеме, вышедшей через три недели после трагедии, катастрофе посвящено одно предложение в нейтральном тоне. На сайте Института им. Вегенера до недавнего времени без осуждения сообщалось, что самолёт “был сбит бойцами освободительного движения ПОЛИСАРИО” (сейчас там вообще нет ничего о Polar 3).
8 декабря 1988 аналогичный инцидент над Западной Сахарой произошёл с двумя “Дугласам” DC-7CF, арендованными Агентством по международному развитию США для мониторинга саранчи. Один самолёт был сбит, другой повреждён, погибли 5 человек. Повстанцы сказали, что приняли его за американский “Локхид” C-130. Американцы не требовали выдачи подозреваемых.
Самолеты типа «Дорнье-228»
Что позволено африканцам, не позволено русским
Таким образом, в западном мире сложилась устойчивая практика, согласно которой уничтожение гражданского самолёта повстанцами не расценивается, как преступление, если:
1) положительные (для Запада) повстанцы преднамеренно сбивают самолёт враждебного режима (конечно, нигде прямо не говорится, что сбивать авиалайнеры можно, но трагедия либо игнорируется, либо её стараются списать на технические неисправности);
2) повстанцы сбивают гражданский самолёт, в том числе третьей страны, по ошибке (даже понятие “преступление по неосторожности” не употребляется).
Поэтому, если только считать, что малайзийский “Боинг” действительно сбили ополченцы, то эта трагедия объективно никак не должна бы расцениваться иначе, чем трагические инциденты с немецким и американским самолётами над Западной Сахарой. Ведь и в западной прессе, когда речь заходит о причинах катастрофы, доминирующая версия — это то, что ополченцы приняли лайнер за украинский военный самолёт. Об этом, например, говорили в июле 2014 по горячим следам представители американской разведки.
То, что отношение Запада к этому делу иное — включая и процесс, длящийся в судебном комплексе Схипхол — это прежде всего демонстрация особого отношение к России и русским. С западной точки зрения, им не позволено того, что позволено африканским повстанцам (я ранее писал на эту тему, но на другом материале, сравнивая договоры об урегулировании конфликтов в африканских странах с Минскими соглашениями).
Более того, мало кто обращал внимание на следующее обстоятельство. С одной стороны, западные сообщения о трагедии под Грабово часто сводятся лишь к тому, что, дескать “Боинг” сбили сепаратисты из поставленного Россией “Бука”. Если же дело доходит до пояснений (что бывает нечасто), то говорится об их ошибке, версию же о преднамеренном уничтожении гражданского самолёта никто в СМИ не разрабатывал.
Но, с другой стороны, посмотрим, по каким статьям УК Нидерландов выдвинуты обвинения подозреваемым. Это:
— статья 168, где речь идёт об умышленном уничтожении воздушного судна, повлекшем гибель людей; и
— статья 289 — убийство, совершённое “умышленно и с заранее обдуманным намерением”.
Каждая из этих статей допускает пожизненное заключение, максимальное для Нидерландов наказание. Причём обвинения по ним предъявлены Гиркину, Дубинскому, Харченко и Пулатову лишь на основании того, что по версии следствия они якобы причастны к перевозке “Бука” в Донбасс. Таким образом обвинение этих людей именно по таким статьям предполагает, что, с точки зрения голландского следствия, они перевозили “Бук” специально для того, чтобы сбивать или конкретно этот лайнер, или гражданские самолёты вообще.
Однако ни в одном мейнстримном издании не обратили внимания на абсурдность такого обвинения: ведь речь идёт о русских.
Богдан Грымов