Донбасс — не Западная Сахара

Таким образом, в западном мире сложилась устойчивая практика, согласно которой уничтожение гражданского самолёта повстанцами не расценивается, как преступление, если:

1) положительные (для Запада) повстанцы преднамеренно сбивают самолёт враждебного режима (конечно, нигде прямо не говорится, что сбивать авиалайнеры можно, но трагедия либо игнорируется, либо её стараются списать на технические неисправности);

2) повстанцы сбивают гражданский самолёт, в том числе третьей страны, по ошибке (даже понятие “преступление по неосторожности” не употребляется).

Поэтому, если только считать, что малайзийский “Боинг” действительно сбили ополченцы, то эта трагедия объективно никак не должна бы расцениваться иначе, чем трагические инциденты с немецким и американским самолётами над Западной Сахарой. Ведь и в западной прессе, когда речь заходит о причинах катастрофы, доминирующая версия — это то, что ополченцы приняли лайнер за украинский военный самолёт. Об этом, например, говорили в июле 2014 по горячим следам представители американской разведки.

То, что отношение Запада к этому делу иное — включая и процесс, длящийся в судебном комплексе Схипхол — это прежде всего демонстрация особого отношение к России и русским. С западной точки зрения, им не позволено того, что позволено африканским повстанцам (я ранее писал на эту тему, но на другом материале, сравнивая договоры об урегулировании конфликтов в африканских странах с Минскими соглашениями).

Более того, мало кто обращал внимание на следующее обстоятельство. С одной стороны, западные сообщения о трагедии под Грабово часто сводятся лишь к тому, что, дескать “Боинг” сбили сепаратисты из поставленного Россией “Бука”. Если же дело доходит до пояснений (что бывает нечасто), то говорится об их ошибке, версию же о преднамеренном уничтожении гражданского самолёта никто в СМИ не разрабатывал.

Но, с другой стороны, посмотрим, по каким статьям УК Нидерландов выдвинуты обвинения подозреваемым. Это:

— статья 168, где речь идёт об умышленном уничтожении воздушного судна, повлекшем гибель людей; и

— статья 289 — убийство, совершённое “умышленно и с заранее обдуманным намерением”.

Каждая из этих статей допускает пожизненное заключение, максимальное для Нидерландов наказание. Причём обвинения по ним предъявлены Гиркину, Дубинскому, Харченко и Пулатову лишь на основании того, что по версии следствия они якобы причастны к перевозке “Бука” в Донбасс. Таким образом обвинение этих людей именно по таким статьям предполагает, что, с точки зрения голландского следствия, они перевозили “Бук” специально для того, чтобы сбивать или конкретно этот лайнер, или гражданские самолёты вообще.

Однако ни в одном мейнстримном издании не обратили внимания на абсурдность такого обвинения: ведь речь идёт о русских.