Дмитрий Медведев — непонятый и недооценённый

От редакции: вчера, 14 сентября, отмечал свой день рождения экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев. В этот день его показательно не позвали на встречу лидеров партии “Единая Россия” с президентом и правительством страны — что, конечно, не может быть случайностью, так как Д.А. Медведев формально остаётся руководителем этой партии. Редакция Fitzroy Magazine поздравляет Дмитрия Анатольевича с прошедшим праздником и публикует главу из книги политологов Никиты Куркина и Алексея Черняева “Президентство Дмитрия Медведева: политический опыт”, в которой третьему президенту РФ даётся весьма высокая оценка. Хотим напомнить, что первую главу этой книги — “Опыт Медведева” — отказались печатать несколько ведущих российских интернет-СМИ, и она увидела свет только на страницах Fitzroy Magazine. Сама же книга, выход которой был запланирован на начало 2021 г., не опубликована до сих пор — возможно, поднятые там вопросы кажутся кому-то неудобными и несвоевременными.

Как выглядит форма современной российской власти с позиций непредвзятого сравнительного анализа? В исторической науке и политологии весьма популярен взгляд на российскую систему власти как на неформальную по своей природе. В основе существования этой системы — баланс сил, высокое значение личных отношений и фигура могущественного верховного арбитра этих отношений. Если исключить из рассмотрения оценки, политически ангажированные до степени полной необъективности, то ведущей позицией на Западе сегодня является представление о тождественности путинизма и бонапартизма.

Авторы нашумевших книг в этом духе, например, Йанник Жаффре (“Владимир Бонапарт Путин”) и Марсель Х. ван Херпен (“Путинизм”), считают очевидным глубокое сходство президентства Путина с правлениями Наполеона I и Наполеона III.