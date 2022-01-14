“Циркон” и доброе слово

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Каков итог инициированных Россией переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности? Судя по официальным декларациям, примерно нулевой. НАТО будет продолжать расширение на Восток, а разговоры о разоружении будут неспешно продолжаться. Генсек Столтенберг готов вернуть российскую миссию при НАТО в Брюссель, а миссию НАТО — в Москву. Рассчитывал ли кто-то на другой результат? Вряд ли. Убудет ли от кого-то? Тоже нет. Тогда в чём смысл этого процесса? Во-первых, смысл процесса надёжно упрятан под коврами, как и неофициальные каналы связи: дипломатические манипуляции на публику — игра в напёрстки для лохов. Вопрос только в том, кто лох. Украинские патриоты уже давно сетуют, что их кинули.
Для ядерной державы главной гарантией безопасности является её оружие. Но происходящее в соседних странах — всегда головная боль. Представьте, например, что Россия решила организовать майданы в Мексике и Канаде. Или в Шотландии и Северной Ирландии. Кстати, проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США и предлагает исходить из “неукоснительного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела, включая отказ от поддержки организаций, групп и отдельных лиц, выступающих за неконституционную смену власти, а также любых действий, имеющих целью изменение политического или социального строя одной из договаривающихся Сторон” и не использовать “территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны”.
Да, если угодно, это переговоры о разделе зон влияния. Любые переговоры являются следствием изменений конъюнктуры. Был СССР сверхдержавой, его уважали и боялись. Ослаб — начали прогибать. Это вполне логично. Претензий предъявлять не приходится. Посмотрите, к примеру, сериал “Нарко: Мексика”. Особенно второй сезон. Там всё, что нужно знать о современном мире и демократии — и в метафорическом, и в самом прямом смысле. Проблемы начинаются, когда контрагенты начинают проявлять ничем не спровоцированную порядочность. Как в известном анекдоте: “А он мне: “Мы, джентльмены, верим друг другу на слово”. Вот тут мне карта и попёрла!..” Когда Горбачёв плюнул на письменную фиксацию обещаний не расширять НАТО на Восток, он посеял всё то, что мы пожинаем сегодня.
Сегодняшний Запад не в ответе за слова Бейкера, как и Путин за Горбачёва. Тогда хотели как лучше, но получилось как всегда, и внезапно выяснилось, что односторонние уступки — дорога не к миру, а к войне. Первой об этом узнала Югославия. Все изменилось не с приходом Путина, а с разворотом самолёта Примакова: Россия поняла, что “уважаемые партнёры” развели её на доверие и кинули. Есть такая сентенция: нужно считать любого человека хорошим, пока он не докажет обратное. По странному совпадению, на моей памяти её чаще всего употребляли кидалы. Зато в церкви я однажды увидел вывешенной над скамейкой у стены более разумную максиму: “Не оставляйте сумочки, не вводите людей в искушение”.
Что ж, это — Realpolitik. В кругу “друзей” потенциалами не щёлкают, а торгуют. Этим и занимаются дипломаты. В дипломатии слова и есть поступки. Слова создают реальность. В Мюнхене Путина не услышали и решили следовать своей “повесточке”. Получили 08.08.08 и Крым. “Арабской весной” удобрили почву для выращивания *ИГИЛ — получили Сирию. Разумеется, такого не бывает, чтобы в переговоры вступали на ровном месте, когда всё, казалось бы, идёт по накатанной. Но даже из-под накатанного асфальта пробиваются всходы, посеянные прежней самонадеянностью. Хороший мировой (да и локальный) порядок — тот, в котором так или иначе учитываются все интересы. Притом что всех, разумеется, не удовлетворить.
Понятное дело, что при таком порядке история бы не двигалась, но речь не о смысле и назначении истории, а о дипломатии, задача которой — сглаживать противоречия. Опирается дипломатия на потенциалы переговаривающихся сторон. Послевоенный “золотой век” держался на ядерном паритете: хочешь мира — готовься к войне. Правда, век этот был золотым только для “золотого миллиарда”: Третьему миру биполярная дипломатия отрыгивалась бесконечными прокси-войнами в ассортименте. В этом смысле ничего не изменилось и сегодня, разве что революции теперь устраивают США, а с их “коминтерном” борется Россия. Поэтому не надо удивляться и превращению отечественных “либералов” в “революционеров”.
Можно ли сгладить существующие между Западом и Россией противоречия? Советскому Союзу это удалось. Возможно, именно поэтому западная пропаганда взяла на вооружение бредовую риторику “воскрешения СССР”. С силой приходится считаться, но силу необходимо доказывать. Поэтому в преддверии переговоров о гарантиях безопасности все так напряжённо следили за событиями в Казахстане. Но там, как и в Белоруссии, майдан не прошёл. Токаев и Путин грамотно разыграли свои карты — независимо от того, кто их сдавал. Действительно ли нам нужны гарантии, которые будут стоить не больше бумаги, на которой они написаны? Свет на них клином не сошёлся, но это — мирная инициатива по выбору между международным хаосом и возможностью порядка. Этому и посвящены танцы в Женеве, Брюсселе и Вене.
Хотя партнёры обречены наступать друг другу на ноги, музыку поставила Россия. Пока оппозиционеры заводят привычную тоскливую песню “да кому мы на хрен нужны”, американцы и европейцы двигаются по паркету большой шахматной доски — деваться некуда. Подобными бумерангу бессмысленными санкциями они уже наповышали ставки до угрозы полного разрыва отношений — а дальше что? Джек-пот уходит Китаю? Геополитика требует жертв: Украина и Грузия, кажется, уже осознали, что оказались разменными пешками. У буферных государств выбор невелик — или идти путём реальной независимости с игрой на противоречиях больших держав, или становиться территориями прокси-войн. Если в здравом уме второе никто не выберет, можно попробовать организовать майдан. Результатом всё равно станут переговоры в европейских столицах, а судьбы кастрюлеголовых никого не волнуют.
Сейчас главное — процесс, а в нём одним добрым словом никогда не добиться того, чего можно добиться добрым словом, ОДКБ и “Цирконом”. Когда госсекретарь Хейг сказал: “Есть вещи поважнее, чем мир”, свободолюбцы, на которых не падали бомбы, восхищались его принципиальностью. Но важнее, чем мир, только готовность его защищать. Какой из этого всего вывод? Исключительно банальный: нужно следовать собственным интересам. И это не апология эгоизма, а констатация простого исторического факта: игнорирование собственных интересов, даже из самых идеалистических побуждений, оборачивается куда большими бедами, чем боязнь показаться недостаточно романтичными в конфетно-букетный период.
*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
Алексей Алешковский