Америка однопартийная. Часть I

Ещё более примечательной представляется устойчивость выработанной Рузвельтом парадигмы дальнейшего развития США.

Коалиция Нового курса, объединявшая влиятельные группы интересов и электоральные блоки, де-факто сделала демократов партией большинства. Наследие Рузвельта для США было столь значительно, что даже когда демократы уступили республиканцу Д. Эйзенхауэру, тот продолжал действовать в рамках логики, заданной Рузвельтом. Подобное отношение фактически легитимизировало Новый курс, к которому республиканцы до Эйзенхауэра были в оппозиции.[iii]

В частности, 34-й президент сохранил преемственность в таких вопросах, как профсоюзы, социальное жильё, социальная защита[iv]. В 1954 г. Эйзенхауэр подписал закон о значительном расширении национальной программы социального обеспечения, благодаря которому ещё порядка 10 миллионов американцев были включены в программу социальной защиты, начатую в 1935 г.

При этом в налоговой сфере Эйзенхауэр был далёк от политики снижения налогов, которая стала “республиканской ортодоксией” только после “революции Рейгана”.

Другим представителем “слонов”, во многом перенявшим наследие Нового курса, стал Р. Никсон. Как показывают современные исследования[v], политика перераспределения и расширения социальных гарантий при Никсоне исходила из логики политической целесообразности, что, однако, не отменяет сохранения стратегической преемственности.

В 1969 г. Никсон предложил программу помощи семьям, которая во многом смотрелась как продолжение кампании демократа Л. Джонсона по “войне с бедностью”. Он имплементировал и ряд других программ, нацеленных на расширение сетки социальной защиты и расширение контроля государства над экономикой[vi]. Среди них — Economic Stabilization Act of 1970, который, как полагают некоторые исследователи, “предоставил президенту практически неограниченные полномочия по созданию и управлению системой экономического контроля”[vii].

Важным в контексте преемственности в сфере экономической политики был и подход Никсона к бюджетным вопросам. Как заметила профессор-исследователь истории в Государственном университете штата Монтана Дж. Хофф, “Никсон стал первым президентом, представившим бюджет, основанный на “стандарте высокой занятости”, что означало, что страна будет тратить так, как если бы была полная занятость, для того чтобы её (занятость — прим. автора) обеспечить, тем самым оправдывая “приемлемую” сумму дефицитных расходов”.

Наконец, курс Никсона определялся его принадлежностью к кейнсианской традиции, которая во многом была лейтмотивом политики Нового курса.

Таким образом, политика Нового курса фактически задала магистральное направление развития страны и во многом определила те инструменты, за счёт которых данная программа воплощалась в жизнь. Рузвельт сумел не только сформировать широкую общественную поддержку своей линии, но и задал такую институциональную динамику, которая (в совокупности с упомянутой общественной поддержкой) экстраполировала логику его политики и на представителей республиканского лагеря. Это де-факто создало однопартийное правление, которое последовательно действовало на основе обобщённого видения будущего, предложенного Рузвельтом.

Окончание следует.