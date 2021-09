Америка между глобальным и локальным — конфликт длиной в 250 лет

1 Первый генсек НАТО, британский лорд Хастингс Исмей, сформулировал в 1948 году цели будущего Альянса предельно цинично. Это цитата хорошо всем известна. Блок создаётся для того, чтобы “держать Америку внутри, Россию подальше, а Германию внизу”. Под “внизу” имелся в виду вполне конкретный план расчленения и деиндустриализации Германии. Он носит название плана Моргентау — по имени тогдашнего министра финансов США. До сих пор в околонаучной среде в ходу миф о том, что план был одобрен Франклином Рузвельтом (по разным версиям — или в 1943-м, или в 1945-м), и только попадание “плана” в прессу спасло немецкий народ от превращения в народ “скотоводов и землепашцев”. На деле никакого официального статуса план Моргентау никогда не имел. В то время много говорили о “германской проблеме” — о том, что немцы всегда будут источником опасности в Европе и мире, как только снова обретут самостоятельность и в стране начнётся экономический рост. И план Моргентау с самого начал был даже не научной работой, а аналитической запиской, не получившей большой поддержки. Другое дело, что за целостность Германии в 1945–47 годы выступал только СССР. Возвращаясь к планам построения Североатлантического альянса, следует привести ещё одну цитату лорда Исмея (уже 1949 года): “Что касается НАТО, то я убеждён, что нынешнее решение является временным, направленным на защиту нашего сердца. Альянс должен расти, чтобы весь мир оказался под единым зонтиком”.

2 Существует множество документов, которые свидетельствуют о том, что и британская, и американская элиты прочили победу в континентальной сухопутной войне РККА уже в 1942-м, в период самого крупномасштабного наступления вермахта в сторону Сталинграда и Кавказа. И именно поэтому начался интенсивный обмен дипломатическими визитами и наращивание ленд-лиза. Сталину пообещали начать диалог о разделе мира и открыть второй фронт не позднее осени 1942-го. Что ж, это и случилось — в северной Африке. О том, что произойдёт высадка в Нормандии, договорились лишь в Тегеране. И тогда же были намечены три саммита — финансовый (Бреттон-Вудс), геополитический (Ялта) и итоговый послевоенный (Потсдам).

3 22-я Поправка к Конституции, ограничивающая президентское правление двумя сроками, была принята уже после смерти Рузвельта. Конгресс одобрил её 21 марта 1947 года, а штаты ратифицировали в феврале 1951.

4 На деле Рузвельт после долгих уговоров согласился отдать вице-президентскую кандидатуру на откуп съезду, но настаивал на том, что после Уоллеса вторым его предпочтением является Джеймс Бёрнс. И это было хитрым ходом старого лиса Рузвельта. Он прекрасно знал, что Бёрнс рвётся к власти, и давал понять, что делать это надо публично, а не играя в подковерные игры. Но Бёрнс был крайне непопулярен среди чернокожих избирателей и представителей профсоюзов. И тогда Рузвельт предложил в качестве альтернативы Уоллесу судью Верховного Суда Уильяма Дугласа. Но партийные боссы стояли на своём. Один из мифов о “выборе Трумэна Рузвельтом” состоит в том, что президент, якобы, передал главе Демократического национального комитета Роберту Хэннигену (не путать с современным британским политиком) записку, в которой Бёрнсу и Уоллесу сообщалось, что они выбывают из гонки. Этот миф распространили Бёрнс и Паули, и именно с их слов “записка Рузвельта” попала в книгу историка и биографа Трумэна Роберта Феррелла, а остальные авторы уже ссылались на него (cм. Robert H. Ferrell, Choosing Truman: The Democratic Convention of 1944 (Give ‘em Hell Harry), University of Missouri, 1995). На деле этой записки никто никогда не видел, а Бёрнс и не собирался баллотироваться. Вместо него выставили для создания “толпы” сенатора Джона Бэнкхеда и конгрессмена Скотта Лукаса. Имена Дугласа и Бёрнса широко обсуждались, но исчезли из бюллетеней непосредственно перед первым туром.

5 Сам полёт Молотова и сопровождающих его лиц — это отдельная эпического масштаба история. Очень советую читателям Fitzroy найти и изучить материалы по этому трансатлантическому рейсу, совершённому в период войны. Самолет ТБ-7 (он же ПЕ-8), стратегический дальний бомбардировщик, “сырой” и одновременно дерзкий, на скорую руку переделанный в уникальный правительственный борт, летел через линию фронта на высоте 10 км, затем с посадками в Лондоне, Рейкьявике и Монреале прибыл в Вашингтон. Несмотря на растущий флот американской бомбардировочной авиации и тот факт, что очень многое в самолётостроении СССР делалось не без импорта американских технологий, перелёт Молотова заставил Рузвельта иначе взглянуть на Советский Союз, продемонстрировавший свои индустриально-технологические возможности.

6 Уже весной 1941 года британские генералы начали проработку вариантов десантных и наступательных операций во Франции. Вскоре к ним присоединились американские коллеги. Очень быстро стало понятно, что накопить на захваченном плацдарме достаточные силы для развития успеха невозможно без наличия в распоряжении высадившихся частей порта. Летом 1942 года Великобритания осуществила десантную операцию Rutter. Около шести тысяч пехотинцев при поддержке ВМС, ВВС и танков высадились на французском берегу с целью захвата порта Дьеп. Солдаты Его Величества потерпели сокрушительное поражение. Порты вермахт укрепил основательно и охранял надёжно. Так и возник тактический тупик — порт захватить десанту не удастся, а без порта высаживаться бессмысленно — плацдарм без снабжения быстро будет ликвидирован противником. Лишь в 1943 году американская инженерная мысль нашла решение — привести к берегу Франции порт вместе с войсками. Промышленность США за год изготовила несколько тысяч гигантских железобетонных плавучих кессонов, каждый размером с небольшой транспортный корабль. И вот тогда проблема была решена. Кессоны и сопутствующее оборудование перебросили через Атлантику и отбуксировали к пляжам Нормандии следом за десантными судами. Таким образом союзники быстро построили несколько временных портов, через которые их экспедиционная группировка снабжалась несколько месяцев.

7 Эта сумма до сих пор является не просто предположительной, но и умозрительной. Она “всплыла” сразу после окончания президентства Дуайта Эйзенхауэра (1953–1961). Якобы, именно этой цифрой и намечавшимся экономическим спадом президента-героя войны напугали и заставили не сокращать, а наращивать военные расходы. Никаких документов, подтверждающих дискуссию в Белом Доме о важности инвестиций в ВПК, пока не обнародовано. Зато хорошо известна прощальная речь Дуайта, в которой он “неожиданно” предупредил об опасном влиянии на политику военно-промышленного комплекса. Президент США так и сказал — military-industrial complex, и с тех пор этот термин с разными коннотациями используется политиками и экспертами во всем мире.

8 См. часть 3-ю эссе “Короткая и “блистательная” эпоха Вильсона”.

9 До сих пор ведутся споры, кто же способствовал тому, чтобы Франция сначала участвовала в подписании капитуляции Германии в 1945-м, а затем стала постоянным членом Совета Безопасности ООН. На деле, конечно, хронология была обратной. Францию сначала сделали соучредителем ООН в 1944-м, а затем ей уже не могли отказать в подписании главного акта первой половины XX века. А всё дело было в той мастерской игре, которую вела французская делегация на финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в июле 1994 года. Своё согласие на подписание Бреттон-Вудского соглашения Париж и обменял на место за “взрослым столом”. А поскольку США и СССР совместно уговаривали французскую делегацию “не артачиться”, то и “лавры” продвигателей Франции в Совбез в равной степени принадлежат И.В. Сталину и Ф.Д. Рузвельту.

10 В работе конференции приняли участие делегации из 44 государств. Антигитлеровская коалиция на фоне успехов СССР и союзников постоянно расширялась.

11 См., например, официальный документ из архива Госдепартамента США.

12 Этот британский теоретик хорошо известен во всём мире. Его именем названа леволиберальная монетарно-экономическая модель — кейнсианство. Благодаря Кейнсу во всемирную модель финансовой организации была заложена бомба замедленного действия — деньги, по сути дела, считались фикцией, декретным установлением и, как бы сейчас сказали, виртуальной сущностью. Само понятие о фиатности резервных валют и незначимости цифры госдолга эмитентов таких валют заложено было именно Джоном Кейнсом.

13 Обвинения в адрес Гарри Уайта в шпионаже на СССР до сих пор остаются недоказанными. Все ссылки на советские архивы совершенно неубедительны. Максимум, что можно предположить, исходя из архивных документов, так это то, что Уайт делился с советскими партнёрами кое-какой информацией, что в середине 1940-х было не такой уж редкостью. Так делал не только Уайт и Уоллес, но и будущий президент США Эйзенхауэр. “Советскими агентами” многих американских политиков, честно воплощавших в жизнь план Рузвельта, сделали постфактум в то время, когда Гарри Трумэн взял курс на холодную войну.

14 Официальная причина смерти — передозировка дигоксином (он же ланоксин), сердечным препаратом, прописанным ему врачом.

15 В популярной исторической литературе деятельность Трумэна в первые полтора-два года правления описываются как процесс последовательного избавления от персонала, унаследованного от Рузвельта. На деле очищение администрации от “пацифистов” и “леваков” осуществлял Джеймс Бёрнс. В узком кругу людей своей “школы” (ключевую роль в ней играли Бенджамин Коэн и Дональд Рассел) он решал все кадровые вопросы, а также вопросы, связанные с внешней политикой. Иной раз достаточно было “запачкаться” приятельским ужином с бывшим вице-президентом Генри Уоллесом или позитивным высказыванием в адрес антигитлеровской коалиции (которая формально существовала до 1949 года!), чтобы вылететь со своего поста. Трумэн поблагодарил Бёрнса за эту работу, но предпочёл пользоваться её плодами уже без него. В январе 1947-го Бёрнс отправился в отставку, чтобы стать самым большим расистом из всех губернаторов Южной Каролины после Гражданской войны.

16 Джеймс Бёрнс имел огромное влияние на Трумэна ещё со времён их совместной работы в Сенате. Бёрнс для Трумэна был наивысшим авторитетом. Когда Джо Байден в 2009 году произносил прощальную речь над гробом сенатора Эдварда Кеннеди, он сравнивал свои отношения с Кеннеди с теми, что сложились в своё время между Трумэном и Бёрнсом. Что ж, Бёрнсу повезло меньше, чем Кеннеди. Байден своего учителя не увольнял и в нём не разочаровывался.

17 У Гарри Трумэна в его первый срок не было вице-президента. Процедура назначения (а не избрания) второго лица государства тогда ещё не была разработана (она появилась лишь в 1965 году с принятием 25-й Поправки и вступила в силу в 1967-м), так что Бёрнс был бы первым в линии преемства власти в случае, если бы с президентом что-то случилось. Многие исследователи утверждают, что на этой почве у Трумэна развилась настоящая паранойя.

18 Особенно ярко аппаратный талант Трумэна проявился в ходе работы так называемой Комиссии Трумэна — изначально одного из подкомитетов сенатского комитета по военным делам. Трумэн и другие сенаторы сумели выявить растраты бюджетных средств, выделенных на военное строительство в ходе начального периода Второй Мировой войны, в размере $15 млрд. По тем временам это была гигантская сумма.

19 Подробнее о борьбе Трумэна за власть и подготовке выступления Черчилля в Фултоне, штат Миссури, см. в работе автора “Западный истеблишмент не способен вести против России холодную войну”.

20 Подробную историю создания и обнародования доктрины Трумэна см. в работе автора “Либеральному интервенционизму пора на покой”.