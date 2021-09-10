11 сентября 2001 года — двадцать лет спустя

11 сентября 2001 года произошло событие, которое поменяло жизнь многих людей сразу, а у многих изменило жизнь на десятилетия вперед.

Девятнадцать человек угнали четыре пассажирских авиалайнера в США, уничтожив две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и нанеся ущерб Пентагону. Последний захваченный самолёт разбился недалеко от Шенксвилла, штат Пенсильвания.

Что последовало за этим, известно всему миру — глобальная борьба с терроризмом, американская военная операция в Афганистане и множество других событий, сделавших жизнь людей по всему миру “насыщеннее и интереснее” (это другой способ сказать, что они оказались в чертовски плохой ситуации!).

Но сегодня нас интересует вопрос — что поменялось за эти 20 лет?

Для самих США 11 сентября — трагедия, которая унесла человеческих жизней больше, чем атака Японии на Перл-Харбор (2996 в 2001 году против 2403 жертв 1941 года). День этот стал переломным в американской истории. Самая богатая и преуспевающая страна оказалась под ударом, который заставил её занервничать. Немедленная реакция на это событие принесла в Афганистан, который был домом для Аль-Каиды, войну на ближайшие двадцать лет.

В 2001 году ЦРУ, отслеживающее передвижение врагов США по всему миру (и, как правило, не имеющее права на операции внутри страны), не сообщило ФБР (которое отвечает за операции внутри США) о том, что двое террористов уже несколько месяцев находятся в их зоне ответственности. Эти двое закончили свою жизнь в кабине пилотов угнанных авиалайнеров. Сегодня в США агентства, отвечающие за безопасность, пусть неохотно и скрипя зубами, делятся информацией, по-прежнему стараясь сохранить ключевую информацию у себя. Согласитесь, уже лучше, чем предыдущая ситуация?

Понятно, что часть действий ad hoc, в попытках по горячим следам усилить меры предосторожности, была обречена на провал. Это и новые системы безопасности на границе с Мексикой для пресечения нелегального пересечения границы, которые обошлись в $5 миллиардов и к 2011 году были отключены, потому что не работали. Это $2,5 миллиарда, которые потратили на датчики, реагирующие на радиационный фон для предотвращения перевозки радиоактивных материалов — к 2011 году программа тоже была закрыта, поскольку действие новых устройств от предыдущих моделей не отличалось никак. Наконец, это $47 миллиардов, потраченных на программу обмена данными FirstNet среди пожарных, полицейских и других гражданских служб быстрого реагирования — и эта программа тоже не работает. Как видно, не одна Россия отличается неэффективными государственными тратами.

В то же время, часть денег, направленных на улучшение пассивной и активной безопасности, была потрачена не зря — например, затраты на системы видеонаблюдения по всей территории США, пассивные системы безопасности, или расходы на аналитиков спецслужб, к примеру ФБР, основной работой которых стало предотвращение терактов на территории США.

Если же попытаться ответить на вопрос — стали ли США увереннее в своей внутренней безопасности? — то ответ будет — “Пожалуй, да”. Несмотря на многочисленную критику, которой подвергаются агентства и спецслужбы этой страны, они справляются с угрозами чуть лучше среднего по миру, что, учитывая уровень свобод в США — отличный показатель. Один из примеров — возвращение службы воздушных маршалов, которые в 1970 годы сотнями садились на внутренние рейсы, чтобы предотвратить угон самолётов… на Кубу. В 2001 году их было всего 33 человека на 20 000 рейсов из 440 аэропортов Америки. В настоящий момент число находящихся на службе сотрудников засекречено, но известно, что их более 5 000 человек. Понятно, что никакая служба авиационной безопасности не защитит вас от одиночки, сошедшего с ума от ненависти, но уже от мало-мальски организованной группы получится защитить лучше. К примеру, в 2016 году, к 15 годовщине трагических событий на территории США от атак джихадистов погибло 94 человека — куда меньше, чем от неправильного обращения с оружием.