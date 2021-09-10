11 сентября 2001 года — двадцать лет спустя

11 сентября 2001 года произошло событие, которое поменяло жизнь многих людей сразу, а у многих изменило жизнь на десятилетия вперед.
Девятнадцать человек угнали четыре пассажирских авиалайнера в США, уничтожив две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и нанеся ущерб Пентагону. Последний захваченный самолёт разбился недалеко от Шенксвилла, штат Пенсильвания.
Что последовало за этим, известно всему миру — глобальная борьба с терроризмом, американская военная операция в Афганистане и множество других событий, сделавших жизнь людей по всему миру “насыщеннее и интереснее” (это другой способ сказать, что они оказались в чертовски плохой ситуации!).
Но сегодня нас интересует вопрос — что поменялось за эти 20 лет?
Для самих США 11 сентября — трагедия, которая унесла человеческих жизней больше, чем атака Японии на Перл-Харбор (2996 в 2001 году против 2403 жертв 1941 года). День этот стал переломным в американской истории. Самая богатая и преуспевающая страна оказалась под ударом, который заставил её занервничать. Немедленная реакция на это событие принесла в Афганистан, который был домом для Аль-Каиды, войну на ближайшие двадцать лет.
В 2001 году ЦРУ, отслеживающее передвижение врагов США по всему миру (и, как правило, не имеющее права на операции внутри страны), не сообщило ФБР (которое отвечает за операции внутри США) о том, что двое террористов уже несколько месяцев находятся в их зоне ответственности. Эти двое закончили свою жизнь в кабине пилотов угнанных авиалайнеров. Сегодня в США агентства, отвечающие за безопасность, пусть неохотно и скрипя зубами, делятся информацией, по-прежнему стараясь сохранить ключевую информацию у себя. Согласитесь, уже лучше, чем предыдущая ситуация?
Понятно, что часть действий ad hoc, в попытках по горячим следам усилить меры предосторожности, была обречена на провал. Это и новые системы безопасности на границе с Мексикой для пресечения нелегального пересечения границы, которые обошлись в $5 миллиардов и к 2011 году были отключены, потому что не работали. Это $2,5 миллиарда, которые потратили на датчики, реагирующие на радиационный фон для предотвращения перевозки радиоактивных материалов — к 2011 году программа тоже была закрыта, поскольку действие новых устройств от предыдущих моделей не отличалось никак. Наконец, это $47 миллиардов, потраченных на программу обмена данными FirstNet среди пожарных, полицейских и других гражданских служб быстрого реагирования — и эта программа тоже не работает. Как видно, не одна Россия отличается неэффективными государственными тратами.
В то же время, часть денег, направленных на улучшение пассивной и активной безопасности, была потрачена не зря — например, затраты на системы видеонаблюдения по всей территории США, пассивные системы безопасности, или расходы на аналитиков спецслужб, к примеру ФБР, основной работой которых стало предотвращение терактов на территории США.
Если же попытаться ответить на вопрос — стали ли США увереннее в своей внутренней безопасности? — то ответ будет — “Пожалуй, да”. Несмотря на многочисленную критику, которой подвергаются агентства и спецслужбы этой страны, они справляются с угрозами чуть лучше среднего по миру, что, учитывая уровень свобод в США — отличный показатель. Один из примеров — возвращение службы воздушных маршалов, которые в 1970 годы сотнями садились на внутренние рейсы, чтобы предотвратить угон самолётов… на Кубу. В 2001 году их было всего 33 человека на 20 000 рейсов из 440 аэропортов Америки. В настоящий момент число находящихся на службе сотрудников засекречено, но известно, что их более 5 000 человек. Понятно, что никакая служба авиационной безопасности не защитит вас от одиночки, сошедшего с ума от ненависти, но уже от мало-мальски организованной группы получится защитить лучше. К примеру, в 2016 году, к 15 годовщине трагических событий на территории США от атак джихадистов погибло 94 человека — куда меньше, чем от неправильного обращения с оружием.
Трагедия 11 сентября 2001 года
Терроризм стал приоритетом для политических лидеров США, они поняли, что эта угроза заставляет сограждан нервничать, и это крайне уязвимое место общественной политики. При деятельности США по всему миру, вызывающей негодование исламских лидеров радикального толка, шанс получить новый теракт с человеческими жертвами остаётся стабильно высоким, но проще бороться с исламистами за рубежом, когда можно оправдывать войной жертвы среди враждебной тебе среды, чем искать поводы для ареста “подозреваемых нелояльных” мусульман, уже живущих в США. К примеру, массовое убийство в Сан-Бернардино в 2015 году, когда семейная пара пакистанского происхождения устроила расстрел в доме для людей с умственной отсталостью, показало, что целью в США может стать любой объект, который взбредёт в голову террористам. Конечно, власти США могут ставить видеокамеры, нанимать охрану, оплачивать дополнительных аналитиков, реагировать на любой крик “Волки”, но в какой-то момент этому будет положен предел. Рано или поздно система безопасности даст сбой, главное, чтоб это не были множественные последовательные отказы системы, которые многократно увеличат число пострадавших.
Конечно, хотелось бы, чтобы этого никогда не произошло.
Но тут есть один забавный нюанс. За прошедшие с 11 сентября 2001 года двадцать лет США перестали быть землей обетованной для любителей свободы. Теперь власти страны имеют право проводить обыски без ордера у своих граждан (Habeas corpus? Нет, не слышали!), заподозренных в связях с террористами, задерживать подозреваемых на неопределённый срок, и даже убивать таких подозреваемых. Значимые изменения в судебном делопроизводстве США если ещё и не породили новую Звездную Палату, то весьма близки к такой ситуации. В общем, картина, изображённая в фильме “Враг государства” становится ещё ближе к реальности. Избиратели выдали правительству США очень широкие и мало контролируемые полномочия в надежде на их корректное и правильное использование. Ну что ж, доверие к собственному правительству — одна из многих ошибок, которые совершают все приличные люди.
А война в Афганистане, чьё позорное окончание в виде вывода войск с терактами и жертвами мы наблюдаем прямо сейчас, тоже не добавляла популярности правительству США. Военный конфликт в Сирии, к примеру, тоже не вызывал у всего населения России бурной радости — в основном, из-за слабого понимания целей. Но в обоих случаях войну с запрещёнными террористическими организациями мы (я имею в виду цивилизованные белые страны) переносили на территорию условного врага. Это заставляло противника (а преуменьшение сил и возможностей оппонента всегда чревато) реагировать и переносить свои усилия на это поле, где наши возможности были заведомо больше.
В России борьба с подобного рода терроризмом ведётся с девяностых годов. Обывателю не нужно напоминать о двух чеченских войнах и многочисленных терактах 90-х — начала 2000-х годов. Что в России, что в США есть место теориям заговора (“рязанский сахар” и “внутренний взрыв Пентагона”), присутствует и необъяснимая радость от горя соседа. Но главное — что наших усилий пока хватает на борьбу с этой угрозой.
Прошедшие двадцать лет заставили нас выучить новые возможные угрозы терроризма и эволюционировать перед лицом этой угрозы. Надеюсь, ни нам, ни американцам никогда больше не придётся испытывать такого ужаса, как от просмотра кадров одиннадцатого сентября 2001 года или захвата заложников в школе в Беслане. Что же касается людей, которые погибли от рук террористов или в борьбе с ними, то я бы хотел вспомнить цитату из Джона Донна, которая нам известна по Хемингуэю: “Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе”.
Павел Леонов