Мне сверху видно всё: о том, как видят Землю с борта МКС

Тайфуны, извержения, пожары и другие катастрофы: вид из космоса

А вы знаете, что изменения, происходящие на планете за последние десятилетия благодаря деятельности человека, хорошо видны из космоса? И когда я беру интервью у космонавтов, то в разговоре порой затрагиваю и эти вопросы.

Несколько лет назад, беседуя с Героем России Александром Калери, на счету которого на сегодняшний день пять полётов на орбиту, я поинтересовалась, что именно поменялось в облике Земли за годы, прошедшие с его первой космической командировки.

«Не могу сказать, — услышала я от собеседника, — что изменения эти разительные и глобальные, но они есть. Например, новые объекты, такие как Пальмовые острова. В моём первом полёте их не было, а на протяжении последующих я мог наблюдать все стадии их строительства. Некоторые из островов уже приобрели форму, другие только насыпаются».

Напомню, что Пальмовые острова — это архипелаг искусственных островов у берегов Объединённых Арабских Эмиратов. Называются они так, потому что по форме напоминают раскидистые пальмы.

По словам Александра, значительно больше стало вырубок лесов и джунглей, особенно это касается территории Южной Америки. Во время его полёта 1992 года перед экипажем ставили задачи фотографировать места, на примере которых наиболее ярко видны губительные для природы последствия человеческой деятельности. Именно тогда они с А. Викторенко обратили внимание, что в Амазонии было много опустошённых бесконтрольными вырубками мест. Сейчас масштабы этого бедствия только увеличились.

Что касается смывания почвы в океан, то этот процесс и тогда происходил, продолжается он и сейчас. А вот если говорить о грязи в океане, то мой собеседник не подтвердил, что её стало значительно больше:

«Безусловно, в прибрежной зоне она есть, но это обусловлено в первую очередь выносом почвы, чему в значительной мере способствует вырубка деревьев, вследствие чего верхний слой почвы становится менее защищённым и легче смывается».

А что с атмосферой? Калери говорит:

«Во время этого полёта я видел довольно мало серебристых облаков. Правда, я не вёл целенаправленных наблюдений, но в сезон их должно быть больше».

На протяжении многих лет активно говорят о том, что на территории Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока происходит просто варварское истребление лесов. Естественно, я тоже интересуюсь у своих визави, видно ли это из космоса. Но ребята говорят, что, к сожалению, эти территории практически не видны с борта МКС, поскольку её орбита проходит в основном над южными районами.

Из всего вышеперечисленного они могут наблюдать только горы Забайкалья (те самые, в которых после бегства с каторги бродил герой песни «Славное море, священный Байкал»), поэтому оценить обстановку довольно сложно. Тем не менее следы деятельности человека в этом регионе тоже видны. Это и карьеры, и дым — в тех местах, где расположены крупные промышленные предприятия. Достаточно вспомнить 1991 год, полёт Мусы Манарова и Виктора Афанасьева, когда в Ираке и Кувейте горели нефтяные скважины. Тогда Муса Манаров сделал с борта станции «Мир» немало выразительных снимков.

А вот об эксперименте под названием «Сейнер» я хотела бы рассказать поподробнее. Его суть заключается в поиске биопродуктивных районов в Мировом океане. Работы в рамках этого проекта касались в основном Южного полушария. На территории Тихого океана находились экспедиционные суда, которые проводили океанологические исследования, а космонавты делали для них снимки. Основная задача была — отработать методологию обнаружения биопродуктивных районов по цветоконтрастным образованиям на поверхности воды для того, чтобы оперативно наводить туда промысловые суда. Понятно, что там, где есть планктон, появится и рыба, следовательно, для промысловиков этот район представляет значительный интерес.

Расскажу и ещё об одном эксперименте — «Ураган». В ходе его проведения осуществлялся мониторинг земной поверхности с целью либо предсказания, либо определения последствий техногенных и природных (землетрясения, наводнения, извержения вулканов, сходы ледников) катастроф. Экипажи фотографировали и снимали спектральные характеристики. Позже, уже на Земле, полученные данные обрабатываются специалистами. Этот эксперимент был начат ещё на станции «Мир», поэтому не только мой собеседник, но и некоторые другие принимали в нём участие на протяжении нескольких полётов.

Кстати, Александр Калери уверен, что такого рода патрульные наблюдения непродуктивно вести силами экипажа, это могут выполнять и автоматы. Задачи же космонавтов — на начальных этапах опробовать аппаратуру и отработать методику, то есть выполнить поисковую часть работы.

В прошлом году во время своего третьего полёта мой супруг вместе с Петром Дубровым сняли извержение вулкана на испанском острове Пальма. На снимке отчётливо виден яркий поток лавы. Информационные агентства в это время сообщали:

«Вот уже больше недели на испанском острове Пальма продолжается мощное извержение вулкана. По информации СМИ, потоки лавы достигли океана и привели к выбросу в атмосферу едкого газа».

В январе уже этого года Антону Шкаплерову и Петру Дуброву удалось поймать на камеру довольно редкий момент: под ними к стратосфере потянулся гигантский столб пепла. Это проснулся вулкан Сарычева, один из самых активных во всей Курильской гряде. А до этого в апреле 2020 года Иван Вагнер сфотографировал извержение вулкана Ключевская сопка.

А вот Сергею Рязанскому повезло запечатлеть как-то супертайфун Noru. На снимке, сделанном над Тихим океаном, виден огромный круговорот в атмосфере. Попал в его объектив и ураган «Ирма», о котором в одном из интервью он рассказывал: «Ураган „Ирма“ выглядел солидно, эффектно, страшно и очень красиво».

Отслеживают космонавты и загрязнения, в том числе в промышленных городах, местах, где находятся атомные и гидростанции, нефтяные вышки и крупные порты. Земля оперативно получает от них информацию о лесных пожарах, извержениях вулканов или песчаных бурях. Так, летом 2016 года Олег Скрипочка сфотографировал лесной пожар на Байкале. А в качестве одного из самых ярких и трагических примеров вышесказанного можно привести снимки теракта в США 11 сентября 2001 года, сделанные американским астронавтом Фрэнком Калберстоном.

К сожалению или к счастью, космонавтам всё видно с борта МКС.