Время грустных фото

Инстаграм по-русски – лучшие альтернативы отечественного производства

После «блокировки» на территории России социальных сетей компании «Meta», куда входили популярные Facebook и Instagram, отечественные разработчики кинулись создавать их аналоги в порядке импортозамещения. Точнее, импортонезависимости, как сейчас принято писать в официальных документах.

Примечание редакции Fitzroy Magazine:

Компания «Meta» признана экстремистской организацией и запрещена в России.

И так как Facebook прекрасно заменяется более удобным и популярным у нас ВКонтакте, создание отечественного инстаграма стало основной целью разработчиков: в рекордное время появилось достаточно много вариантов замены.

Разумеется, при желании можно пользоваться и площадками Meta, но такие методы мы обсуждать не будем. Не спортивно. Вместо этого, редакция журнала Fitzroy обратилась к «российским инстаграмам» и даже в порядке эксперимента попробовала ими воспользоваться.

Россграм

Россграм — российский аналог американского Instagram. Своим появлением он обязан одногруппнику всем известного Павла Дурова — российскому предпринимателю Александру Зобову. И хоть это далеко не первый проект бывшего Digital маркетолога, ранее он уже запускал собственную бартерную социальную сеть, теперь, в совместной работе с Кириллом Филимоновым, Зобов сумел создать альтернативу современным зарубежным социальным сетям, которая за считанные дни получила колоссальную популярность.

Ее интерфейс представляет собой улучшенную версию всем известной платформы для общения, регистрация в которой осуществляется за считанные секунды. Лента, как и список подписок с основным профилем, выполнены в современном инстаграмном стиле, но в отличие от Instagram, имеют более острые формы и круглосуточную техническую поддержку. В Россграме не «вылетает» приложение, и для его использования нет нужды включать VPN-сервисы с ограниченной скоростью и лимитным трафиком.

В общем в пресс-релизах все красиво. Жаль, что оценить сервис на практике нам так и не удалось. При скачивании приложения ты просто смотришь рекламу и читаешь те же выносы из сообщений для прессы (галерея со скриншотами), а при регистрации через браузер письмо с подтверждением просто не приходит на почту. Что ж, обещанная дата запуска 28 марта была не так давно, может быть, Россграм еще заработает. А пока — идем дальше.

NOW

Now — ноу-хау решение, которое было презентовано разработчиками сразу после введения санкций против иностранных социальных сетей.

Now по праву можно назвать одной из лучших альтернатив инсте, ведь интерфейс программы как нельзя лучше знаком всем пользователям Instagram. Одно из немногих его отличий заключается, в первую очередь, в улучшенной системе обработки фото и видео, а также темной темой и стильным логотипом вместо привычного нам фотоаппарата.

Сервис поддерживает функцию публикации, а также подписок и комментирования. Пока что разработчик Now Дмитрий Маринин — а он достаточно известная в IT-сфере личность, бывший сотрудник Яндекса — реализовал только базовые функции, но уже в ближайшем будущем готов со своей командой покорить отечественных пользователей улучшенной версией запрещенного в России Instagram.

Now мы используем уже неделю. На момент установки он не был доступен в Google Play, зато разработчик любезно предоставил установщик для любого желающего принять участие в тестировании. Конечно, пока это сырой, а точнее — тестовый продукт. Отсутствуют сторис, рабочие хештеги, видео, фильтры, слайдер и прочие радости жизни, к которым привыкла инста-публика. Однако, основной функционал Now выполняет и делает это хорошо. Можно публиковать на своей странице фотографии, ставить лайки и общаться в комментариях. Какой-то фильтрации там пока нет, поэтому общая лента выглядит несколько эксцентрично: бесконечные телеса разной степени раздетости, какие-то мемы, местами проскакивают фотографии котов и цветочков. Но аудитория достаточно живая, общая лента хронологическая, и в целом новый народ приходит достаточно бодро.

Фиеста – лучшая соцсеть для занятых

Fiesta — еще одна популярная сеть, которая считается достойным аналогом Instagram. В отличие от Now, она имеет достаточно простой функционал и множество дополнений, среди которых: сториз, современные фильтры для обработки фотографий и видеороликов, а также карту мероприятий и многое другое. Ее главной особенностью считается именно карта, с ее помощью каждый может планировать свои день и делиться событиями с друзьями в одном приложении.

Пользователи, которые ищут замену Инстаграм, чаще всего выбирают именно Fiesta, ведь она имеет привычный еще с Instagram функционал, доработанный разработчиками. Кстати, ее создателем является Асламбек Тесаев, который уже через неделю после релиза смог обеспечить своему приложению первое место в списке популярных загрузок в AppStore (количество пользователей превысило отметку в 150 000)!

Единственный существенный минус — социальная сеть доступна только в AppStore для iPhone. А еще у Fiesta нет своего сайта. Поэтому отследить появление приложения для Android будет непросто. В общем, «потрогать социальную сеть руками» автору не удалось, и пришлось воспользоваться отзывами в сети. Зато все отзывы положительные.

Грустнограм – соцсеть для грустных и не только

Еще недавно во всех не запрещенных на тот момент социальных сетях была популярна ироническая переделка лозунга «Россия для русских» — «Россия для грустных». Это учли при создании аналога Инстаграм — Грустнограма, который за несколько часов после релиза собрал толпы поклонников новой социальной сети. Аналог, несмотря на не самое оптимистичное название, имеет очень стильный дизайн и интуитивно понятный функционал — ровно такой, каким мы привыкли его видеть в Instagram.

Грустнограм оформлен в лучших традициях популярных социальных сетей. Его разработчики — Александр Токарев и Иван Семкин — привнесли в него то, о чем до этого мечтал практически каждый любитель Инстаграм. Среди всего многообразия нововведений можно отметить — неординарный эмоджи в виде разбитого сердца, черно-белое оформление, а также вынесенную панель управления с возможностью «поиска грустных соотечественников». Найти «своих» стало еще проще, ведь теперь чаты будут для друзей и знакомых, а не спамеров с потенциально-опасными и сомнительными личностями.

Сегодня пользователи сети Интернет сошлись во мнении, что Грустнограм — одна из лучших социальных сетей отечественного производства потому что в ней есть что-то уникальное. Наше, грустное и такое неординарное — как и все юзеры, что уже устали от вечных багов социальных сетей и импортных разработок, созданных не столько для людей, сколько для роботов и бизнесменов, активно продвигающих в массы товары, а не эмоции. Еще одна фишка Грустнограма — при загрузке фотографий, на них автоматически накладывается фильтр, превращающий цветные изображения в черно-белые.

Получается атмосферно.

Регистрация занимает ровно пару минут, правда, работать можно только через браузер — приложения пока нет.

В целом, импортозамещение инстаграма проходит оперативно, и, можно сказать — весело. Вариантов много, от красиво заявленных, но не функционирующих, до вполне рабочих и просто смешных. Мы не рассмотрели Limbiko, и, возможно, есть варианты, о которых просто не слышали, но для ежедневной удовлетворения информационной зависимости социальных сетей перечисленного, пожалуй, хватит. А в каком «инстаграме» вы хотели бы видеть журнал Fitzroy?