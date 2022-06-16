Маленькие секреты больших скафандров

Рабочая одежда покорителей космоса

Перед недавним полетом немецкого астронавта Маттиаса Маурера СМИ много писали о том, что ему предстоит выйти в открытый космос в российском скафандре «Орлан-МКС». Планировалось, что немец будет устанавливать манипулятор ERA на внешней поверхности нашего лабораторного модуля «Наука». Для этого Маттиас тренировался в Центре подготовки космонавтов. Но… ВКД (внекорабельную деятельность) отменили. Правда, немецкий астронавт все же вышел в открытый космос — только из американского сегмента, в американском скафандре и с американским астронавтом.

Вот во время этого выхода случилась серьезная нештатка:

«В конце почти семичасового выхода в открытый космос Маурер сообщил, что вода собралась на его визоре, хотя тонкий слой воды, около 20–25 см в поперечнике, не представлял для него непосредственной угрозы».

Естественно, работы на внешней стороне станции были остановлены, ребята вернулись внутрь. Скафандр же NASA возвращает на Землю. Нужно провести серьезный «разбор полетов». Ведь пока причины не будут установлены, плановые выходы в открытый космос с американского сегмента (а всего их было запланировано четыре до конца года) приостановлены.

К сожалению, различного рода нештатные ситуации иногда случаются, застраховаться от них никак нельзя. И то, что произошло с Маурером, не первый подобный случай. В 2013 году у другого европейского астронавта, Луки Пармитано, приключилась аналогичная — и даже более серьезная — неприятность со скафандром. Итальянца тогда, грубо говоря, заливало водой, а в невесомости подобное легко может обернуться катастрофой. Его совместный с американским астронавтом Кристофером Кэссиди выход тогда тоже пришлось прервать раньше времени. Во время срочного возвращения Лука через американский шлюзовой отсек шел почти вслепую. К моменту, когда астронавты вернулись на станцию, в шлеме итальянца скопилось практически полтора литра воды! Представляете?!

Что еще хуже, эта «водная» нештатка для Пармитано оказалась не единственной за его космическую карьеру. В декабре 2019 года во время выхода в открытый космос у него снова случилось нечто подобное, правда, в гораздо меньшем масштабе. В его скафандре «нашли 10 миллилитров воды в месте подсоединения костюма водяного охлаждения и вентиляции астронавта к скафандру». Конечно, по сравнению с полутора литрами этот объем может показаться незначительным. Но опасность-то от этого не становится меньше! Как-то не везет итальянцу с водой в открытом космосе.

Выходя в открытый космос, космонавты и астронавты покидают алюминиевую оболочку МКС толщиной 2 мм. (Хотя на мой взгляд непрофессионала 2 миллиметра — это вообще ни о чем!)

Работая же на внешней поверхности станции, они находятся в мягкой тканевой прорезиненной оболочке скафандра, которая создает определенный микроклимат вокруг тела космонавта. Получается, что каждый из них в этот момент является отдельным космическим пилотируемым аппаратом под названием «Орлан-МКС» или EMU, в зависимости от того, какой скафандр на них надет — российский или американский.

Расскажу немного про отечественный. Аббревиатура МКС в его названии не имеет отношения к орбитальной станции и расшифровывается, как «модернизированный, компьютеризированный, синтетический». Весит он 114 кг. и способен обеспечить до десяти часов автономной работы за бортом станции. При этом отсчет времени выхода начинается с момента открытия выходного люка, а не с того момента, как ребята надевают скафандр.

Вся система жизнеобеспечения находится внутри скафандра, в ранце. Все очень плотно, компактно — основной и резервный кислородные баллоны, запас воды для сублимации, литиевый поглотитель СО2, теплообменник, электрические системы телеметрической информации по медицинским параметрам космонавта и техническим параметрам скафандра…

Ну и несколько слов про космические перчатки. На них есть клапаны. Космонавт может отогнуть их вперед на пальцы и сделать варежки, создав таким образом дополнительную защиту от холода — это пригодится, если он работает на теневой стороне станции. Сами же перчатки имеют несколько размеров, которые рассчитаны на разную длину пальцев. Кроме того, перчатки можно отрегулировать по ширине ладони с помощью силового каркаса, немного утянув или, наоборот, ослабив.

Космонавтов часто спрашивают, зачем на скафандре зеркало? Все очень просто и логично. На передней части скафандра расположены органы управления и могут быть закреплены инструменты, используемые для работы в открытом космосе. Космонавт, находясь в скафандре не может опустить голову и посмотреть, что у него внизу, а вслепую воспользоваться инструментами и органами управления затруднительно. Для этого придумали разместить на каждой перчатке по зеркалу. Они позволяют увидеть, где какой орган управления находится. А еще они помогают читать надписи на приборах, расположенных в нижней части кирасы скафандра. Кстати, именно поэтому текст на них написан справа налево. Когда я в прошлом году примеряла на себя выходной скафандр, то тоже пробовала читать надписи — получилось!