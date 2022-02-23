Приказано выжить: тренировки настоящих мужчин

Для чего космонавту мачете?

День защитника Отечества — прекрасный повод поздравить представителей сильной половины человечества. Но я бы, наряду с поздравлениями, хотела в этот день просто рассказать о трудовых буднях мужчин, которые своей работой выбрали полёты в космос. Тем более исторически сложилось так, что в отряд космонавтов изначально отбирали военных лётчиков, а потом инженеров. Короче говоря, именно мужчин. И самый прекрасный повод поговорить о них как раз в такой день. Женщин же в отечественной пилотируемой космонавтике было немного, поэтому о них как-нибудь в другой раз.

Сегодня я хочу рассказать вам об одной трёхсуточной тренировке. Совсем недавно в Подмосковье, неподалеку от Звёздного городка завершились так называемые зимние выживания. А если говорить профессиональным языком, то российские космонавты и иностранные астронавты отработали действия при посадке в лесисто-болотистой местности.

Вообще в ЦПК существует специальный отдел, занимающийся подготовкой космонавтов к действиям в экстремальных ситуациях в различных климатогеографических зонах. Идея его создания возникла на заре становления пилотируемой космонавтики — после посадки экипажа Павла Беляева и Алексея Леонова в 1965 году в заснеженной пермской тайге.

Так вот, зимние тренировки проходят при любых температурах. Специалисты рассказывали мне, что в своё время приходилось даже перелетать в заполярную тундру, в Тикси и Воркуту, чтобы провести испытания в самых тяжёлых условиях, в которых может оказаться человек. Правда, на сегодняшний день, при существующих наклонах орбиты транспортных космических кораблей и станций, наши космонавты не могут попасть в эти широты. Но тем не менее…

Все наши ребята имеют большой «выживальческий» опыт. За свою «космическую» жизнь они участвуют в подобных тренировках по нескольку раз. Впервые — на этапе общекосмической подготовки, когда ещё являются кандидатами в космонавты. Затем каждый раз при назначении в экипаж.

Самая главная задача, стоящая перед участниками этих выживаний, — сохранить здоровье и жизнь в самых суровых климатических условиях до обнаружения их силами поиска и спасения, использовав при этом в своих интересах всё, что даёт окружающая природа.

По словам специалистов, зимой самые тяжёлые условия для «выживальческой тренировки» не мороз минус 30 градусов, а ноль плюс-минус несколько градусов и низкое давление. А если ещё и дождик сюда добавить, то хуже и быть не может. Но, конечно, и ниже минус 25 — тоже очень плохо. Ведь надо учитывать, что немаловажным фактором, усложняющим условия проведения тренировок космонавтов, является очень высокая влажность в наших лесах. Самые же комфортные условия — от 10 до 20 градусов мороза при отсутствии ветра.

Кстати, о ветре. Хотя в лесу он не так сильно чувствуется, тем не менее показатели 6-7 м/с являются достаточно сильными. Считается, что при температурных режимах минус 20 и ниже каждый метр скорости ветра добавляет до трёх градусов к существующей температуре. Например, если температура минус 22 и скорость ветра три метра в секунду, то ощущаться это будет уже как минус 31 градус.

Космонавтов учат постоянно контролировать себя, искать оптимальный баланс между холодом и теплом. Для этого годятся самые простые рекомендации, ноги и руки должны быть сухие и тёплые, на голове обязательно надета шапка и т. п. Ребятам необходимо рационально распределять свои силы, выбирать такой темп работы, чтобы не вспотеть и, как следствие, не замёрзнуть. Ведь тогда придётся предпринимать срочные меры для просушки снаряжения (что очень проблематично в условиях сильных морозов) и согревания. А если работать медленно, то опять же гарантированно замёрзнешь и затратишь много энергии и времени для того, чтобы восстановить тепловой баланс.

Один из важнейших элементов такой тренировки — строительство различного типа укрытий. Например, космонавты учатся строить односкатный или двускатный шалаш и укрытие типа «вигвам». Поэтому с первых минут тренировки начинают заготавливать «строительные материалы». Для этих целей в НАЗе (носимом аварином запасе), которым укомплектован каждый спускаемый аппарат, есть мачете (это и нож, и топор). Параллельно космонавты заготавливают и дрова для костров, которых должно быть как минимум два. Один (он горит постоянно) для обогрева, второй — сигнальный, который нужно поджечь только тогда, когда поблизости окажется спасательный вертолёт.

В реальных условиях пламя сигнального костра должно достигать в высоту 10–15 метров. Причём ночью такой костёр должен ярко гореть, а днём сильно дымить (для этого в него бросают побольше свежих еловых веток). А ещё, чтобы максимально себя обнаружить, у космонавтов есть радиостанция и светосигнальные средства: специальный 3-ствольный пистолет с боеприпасами, а также сигнальные огни.

В процессе тренировок огромное значение приобретают нюансы — как правильно построить укрытие, чтобы не поддувало и сохранялось тепло, где какие растяжки ставить, с подветренной или наветренной стороны, какие действия совершать, чтобы спастись от сильного ветра.

На этих тренировках ребят учат, так сказать, формированию поведенческого образа. В реальных условиях космонавт, понимая, что спуск с орбиты происходит в нештатном или аварийном режиме, переживает сильный стресс. Как раз для того, чтобы максимально уменьшить вредное влияние этого самого стресса на организм космонавта, и проводятся подобные тренировки. Они позволяют заведомо подготовить участника космического полёта к встрече с «нештаткой». Ведь после такой подготовки предстоящая нештатная ситуация переходит в разряд психологически ожидаемой.

На тренировке на протяжении трёх суток всё происходит так, как могло бы быть на самом деле, приземлись экипаж в зимнем лесу. Единственное, в чём здесь отступают от реальных условий — не разрешают космонавтам топить снег для питья, вернее, обменивают его на обычную воду.

В заключение хочу сказать, что будущим покорителям Вселенной приходится выживать не только в зимних лесах, но ещё и на море, и в пустыне, и в горах. И даже в пещерах. Но это уже совсем другая история.