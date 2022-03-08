Покорительницы Вселенной

Женщины на орбите

В эти весенние дни, несмотря на сложную обстановку в мире, много говорят и пишут о представительницах прекрасной половины человечества. По крайней мере, в нашей стране. Всё-таки 8 Марта… Вот и я туда же — хотела бы затронуть в этом контексте тему космонавтики.

За всю историю пилотируемой космонавтики на околоземной орбите побывало около семидесяти женщин, из них только пятеро — русские. Правда, почти ко всем пятерым применимо слово «первая». Это Валентина Терешкова (первая в мире женщина, полетевшая в космос), Светлана Савицкая (первая в мире из женщин вышла в открытый космос), Елена Кондакова (первая из представительниц прекрасного пола совершила длительный полёт — 169 суток), Елена Серова и Юлия Пересильд — первая в мире актриса — непрофессиональный космонавт, снявшаяся на МКС в художественном фильме. Готовились же, если не ошибаюсь, чуть больше двадцати наших соотечественниц. Но… повезло не всем.

У наших американских партнеров немного иная ситуация. У них и женщин в отряде астронавтов больше, и летали они всегда чаще. Правда, не стоит забывать, что полёты на «Шаттлах» длились всего около двух недель, в то время как на «Союзах» в среднем по полгода. Да и экипаж американского корабля был значительно больше нашего. Кстати, сейчас на «Драгонах» экспедиции стали тоже полугодовыми.

Космонавт — это профессия, которой заболеваешь один раз и на всю жизнь. В полной мере это правило применимо и к прекрасному полу. Итак, наши женщины-космонавты. Какие они? Мне в разное время посчастливилось беседовать со Светланой Савицкой и Еленой Серовой. А также присутствовать на пресс-конференции Валентины Владимировны Терешковой — думаю, все знают, что она не часто даёт интервью, поэтому пресс-конференция — уже удача.

Девушкам из набора «Чайки» (это космический позывной Терешковой) достались серьёзные испытания. Их вращали на центрифуге с перегрузкой в двенадцать единиц (для сравнения — теперь только восемь G). Они сидели в термокамере при 80 градусах до тех пор, пока температура тела не поднималась на полтора градуса. Сейчас это выполняется в более щадящем режиме.

Практически все девушки были парашютистками, поэтому они с удовольствием прыгали. И, по словам Терешковой, им доверяли выполнять более сложные задания, чем мужчинам. Например, прыжок с задержкой раскрытия до 60 секунд, что являлось их маленьким преимуществом перед коллегами-мужчинами, в прошлом лётчиками.

В те годы будущие покорители Вселенной восемь суток проводили в сурдокамере, где царила абсолютная тишина. Это было необходимо, чтобы понять, как человеческий организм отреагирует на подобные не совсем обычные для него условия. Правда, реальность оказалась другой. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что на Международной космической станции шумно, поэтому ни о какой космической тишине говорить не приходится.

Но тогда этого, естественно, не знали и не могли знать — вот и пропускали первых космонавтов через повышенные нагрузки, искали предел человеческих возможностей.

Валентина Владимировна рассказывала интересный случай, связанный с этой тренировкой. Перед тем как допустить кандидата в космонавты (а сурдокамера проводится на этапе общекосмической подготовки) к подобному испытанию, врачи наблюдают за ним. Они увидели, что у Терешковой есть проигрыватель и она слушает классическую музыку, чаще всего Первый фортепианный концерт Чайковского. И вот представьте, после восьми суток полнейшей тишины и одиночества открывается дверь, она делает шаг за порог сурдокамеры и… звучат первые аккорды великого композитора!

«Тебя буквально пронизывает с ног до головы, — вспоминала Валентина Владимировна, — но нужно держать себя в руках, так как понимаешь, что за тобой наблюдают и фиксируют все твои реакции (перед выходом на тело надеваешь датчики для снятия кардиограммы, энцефалограммы, пульса и т.д.)»

Светлана Савицкая — лётчик-космонавт СССР, её отец — маршал авиации СССР, оба — дважды Герои Советского Союза. В нашей стране есть только одна такая семья — Савицкие.

Ещё будучи школьницей, Светлана пришла в парашютный спорт, а в 22 года стала рекордсменкой мира, совершив затяжной прыжок из стратосферы, где находилась в свободном падении почти 14 км. Затем она стала не просто хорошим, а отличным лётчиком — восемь лет в сборной страны. Высший пилотаж на поршневых самолётах —это очень тяжёлая работа. Затем — лётчик-испытатель.

Поэтому когда её спрашиваешь про волнение и страх во время космического полёта, то слышишь:

«Когда человек профессионально занимается своим делом, он не мыслит подобными категориями. В голове у него совершенно другое — умение себя подготовить ко всем этапам полёта, психологически настроить».

Она первой среди женщин не просто вышла в открытый космос, чтобы зафиксировать сам факт пребывания там, а проводила сложную работу. Вместе с Владимиром Джанибековым они испытывали универсальный ручной инструмент (разработка Киевского института им. Патона) и проводили сварочные работы в открытом космосе. И, кстати, никаких особенных, специфически женских чувств моя собеседница там не испытывала:

«Полёт в космос — это работа, а выход в открытый космос — один из её этапов, правда, наиболее сложный, связанный с риском. Главное, не допускать ошибок. Ведь все неприятные ситуации складываются из маленьких ошибок. Так что никаких ахов и вздохов по этому поводу вы от меня не дождётесь!».

Такие слова я услышала от этой женщины со стальным мужским характером, уверенной, что в экипаж необходимо ставить космонавта не потому, что он мужчина или женщина, а потому, что он хороший профессионал.

Елена Серова, кстати, тоже категорически не согласна с тем, что космонавт — это неженская профессия и женщины в неё не идут. Идут. Многие готовились к космическому полёту, но остались, как говорится, «за кадром». По её словам, она не могла попытать счастья вместе с супругом Марком Серовым (он был космонавтом 13-го набора), так как на тот момент находилась в декретном отпуске. Елена для себя решила, что сначала должна состояться как мать, то есть выполнить главное своё предназначение на Земле. А уж потом думать о покорении космического пространства.

Когда мы с ней несколько лет назад беседовали, то я попросила рассказать, как проходит типичный рабочий день единственной на тот момент в нашей стране женщины-космонавта. Интересно же!

Оказалось, что не особенно-то и отличается от рабочего дня любой другой женщины:

«В шесть утра подъём. Пока готовлю завтрак, просыпается моя семья — дочка и муж. Затем собираю Алёнку (дочка) в школу. Обычно отвозит её муж, но если он не может, то я. Затем еду в Звёздный городок (мы живём в Королёве) на занятия. Они начинаются в девять утра и продолжаются до шести вечера с перерывом на обед. Занятия включают в себя теоретическую подготовку, физкультуру, изучение английского языка, тренировки на различных тренажёрах. Вечером еду домой и, если успеваю, забираю ребёнка из школы».

…Сегодня в российском отряде космонавтов снова всего одна девушка — Анна Кикина. И… вполне возможно, что в очереди в каком-то супермаркете или в банке рядом с вами окажется будущая покорительница Вселенной, а с виду самая обычная земная девушка. Всё может быть…