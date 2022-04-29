Почему человечество отказалось от секса?

Просто у нас есть проблемы поважнее…

Люди из-за пандемии стали меньше заниматься сексом, заявили представители малазийской компании Durex. К такому выводу бизнесмены пришли после подведения итогов 2021 года, по результатам которого продажи контрацептивов упали на 40% по всему миру. Снизились продажи и в России, хотя и не так драматично.

Боясь подхватить зловредный коронавирус, многие горожане последние два года стараются не выходить из дома, ведут более закрытый образ жизни, существенно ограничивают свои контакты, в том числе и интимные связи. Да и вообще, нужно признать — мрачный фон пандемии не добавляет романтики в отношения.

К тому же с начала 2020 года во многих странах наметился заметный спад доходов. Приходится экономить на всём — и средства контрацепции тут не исключение. Сегодня средняя цена пачки презервативов в России — около 300 рублей. Во многом это связано с тем, что продукцию из латекса импортируют, утверждают СМИ со ссылкой на данные ФАС.

По данным компании DSM Group, в России в 2021 году было продано почти 10 млн упаковок презервативов на сумму 2,9 млрд рублей — это меньше, чем в 2020 г., на 7,2%. Вряд ли это означает, что наши соотечественники совсем отказались от интимной жизни — скорее всего, либо меньше стали предохраняться, либо постепенно возвращаются к дедовским способам контрацепции.

Цифровой латекс

Увы, мировая статистика действительно подтверждает выводы производителей контрацептивов. Так, соцопросы показывают, что в конце 90‑х в среднем жители США занимались сексом 62 раза в год, в 2014 году — уже 54 раза. The Atlantic пишет, что учёные назвали этот феномен сексуальной рецессией.

У жителей туманного Альбиона сексуальная рецессия ещё меньше. В Нидерландах с 2012 года повышается возраст потери девственности — сейчас он уже приближается к 19 годам. А 60% взрослых американцев в возрасте до 35 лет живут в одиночестве.

Но пальма первенства в этом сомнительном марафоне принадлежит Японии. В 2005 году социологи констатировали, что одинокие японцы в возрасте от 18 до 34 лет, как правило, девственники. В стране их называют soushoku danshi, что значит «мальчики, питающиеся травой» — и таких «травоядных» становится всё больше.

Отдельные исследования показывают, что 600 из 1000 (60%!) одиноких мужчин в возрасте от 20 до 30 лет никогда не вступали в интимную близость и совершенно не интересуются этим.

Всё это приводит к повальному увлечению японских мужчин секс-куклами, различными игрушками и виртуальным сексом в интернете. Этот тренд постепенно распространяется на другие страны Первого мира, дополняя увлечение людей социальными сетями. Получается, что продукция интим-магазинов удовлетворяет физиологическую, а соцсети — психологическую потребность в общении с другим человеком. При этом всегда можно нажать на клавишу switch off, и неприятное общение закончится, чего не сделаешь с живым человеком, с которым делишь быт.

В Россию любовь к эротическим куклам ещё не пришла. Только в крупных городах жители без стеснения заходят в секс-шопы, а в регионах всё по старинке, что порой приводит к неприятным последствиям.

Опасная любовь

По данным Роспотребнадзора, больных ВИЧ-инфекцией в России на 100 тысяч человек в 10 раз больше, чем в Европе. Только за 2020 год было выявлено более 60 тысяч новых случаев. С синдромом приобретённого иммунодефицита сейчас в нашей стране живёт более 600 тысяч человек.

К счастью, сегодня менее 2% граждан России в возрасте до 20 лет инфицированы ВИЧ. Но проблема на сегодняшний день стоит остро, ведь инфекция вышла за пределы уязвимых групп гомосексуалистов, наркоманов и работников интимной сферы.

Риск заражения у таких людей в 26–30 раз выше, чем в общем по популяции. Но в последние годы статистика показывает, что 70% инфицированных связаны с гетеросексуальными контактами и всё чаще это происходит в парах, которые на протяжении долгого времени находятся в серьёзных отношениях. Менее 30% новых случаев заражения передаётся при употреблении наркотиков, всего 3% — гомосексуальные контакты, которые всегда считались главным фактором риска.

И статистика заражений ВИЧ из-за отказа от контрацептивов может измениться в худшую сторону. Экономя на защите, наши сограждане играют в рулетку со смертельной болезнью. Но материальное положение социально уязвимых слоёв населения, особенно молодёжи, сильно влияет на решение вопроса «покупать презерватив или не покупать».

Врачи и учёные бьют тревогу и призывают государство задуматься о мерах и такой поддержки, разработать механизмы, чтобы малоимущие граждане и молодые люди могли бы получать презервативы бесплатно или по сходной цене, а не как сейчас — по 50–100 рублей за штуку.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский приводит в пример французский опыт. Пятая республика давно выдаёт отдельным категориям граждан рецепты, по которым можно получить в аптеке совершенно бесплатно пачку презервативов. Это значительно дешевле, чем потом государство будет тратить деньги на лечение больных ВИЧ.

Тревожные последствия

Но есть и ещё одна статистика — статистика рождаемости. И судя по ней, в нашей стране всё больше людей действительно отказывается от интимной близости. С января по ноябрь 2021 года родилось 1,28 млн детей, что на 1,5% меньше, чем в первый год пандемии. При этом сокращается и количество абортов: по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, с 2016 года количество процедур по прерыванию беременности уменьшилось на 40%. Вроде бы стоит этому радоваться, вот только причина не в том, что наши женщины стали чаще решаться на рождение детей, а всё в том же сокращении сексуальных контактов.

Впрочем, даже этот уровень прерывания беременности можно уменьшить вдвое — считают в правительстве России. Там разработали целый комплекс мер, куда входят юридическая и психологическая поддержка беременных женщин, а также медико-социальная помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Все эти меры будут направлены на сохранение беременности у 80% женщин, решившихся на аборт.

Что могло бы помочь решить проблему с абортами и демографией — так это старый добрый институт семьи, но он в России переживает глубокий кризис. Второй десяток лет загсы фиксируют тревожную статистику: в стране распадается 8 из 10 зарегистрированных браков. В 2020 году после начала пандемии пожениться решило рекордно низкое количество пар — чуть больше полумиллиона. В 2021‑м этот показатель вырос на 200 тысяч, но разводов от этого не меньше не стало…

Институт семьи продолжает деградировать не только в России, но и в странах Запада. Всё больше людей задумываются о целесообразности регистрировать свои отношения, особенно в условиях постоянной нестабильности, когда даже ведущие политики не понимают, что будет в мире через неделю или месяц. Не добавляют позитива и постоянные угрозы полномасштабной войны в Европе и Азии, а также новые разновидности коронавируса вкупе с мировым экономическим кризисом и маячащим на горизонте призраком глобального дефицита продовольствия.

Так что не стоит удивляться тому, что людей действительно стала меньше интересовать интимная близость. Как говорилось в старом детском анекдоте, «Марь Иванна, мне бы ваши проблемы!»