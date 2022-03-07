Оставаться людьми

Главный редактор об ответственности тех, кто пишет

Журналу Fitzroy выпало отправиться в плавание накануне наступления по-настоящему интересных времён. Мы стартовали в конце октября 2019 года, но спокойно поработать удалось всего четыре месяца — в феврале 2020-го на мир легла грозная тень пандемии, о которой человечество забыло только спустя два года — с началом специальной операции на Украине.

Сейчас, когда внимание всего мира приковано к территории, бывшей тридцать с небольшим лет назад частью могучей советской империи, а затем крупнейшей страной Восточной Европы, к драматическим событиям, разворачивающимся на ней, к крупномасштабным боевым действиям, сотрясающим Старый Свет впервые после распада Югославии — в это время говорить и писать о чём-то другом представляется неважным и несвоевременным. Но так только кажется.

Иногда я завидую нашим предкам, жившим в мире без телевидения и интернета. О самых важных событиях своего времени они узнавали из старых добрых газет, прочитывавшихся за утренним кофе. Мы, погружённые в плотный поток достоверных и фейковых новостей, извергающихся на нас 24 часа в сутки, представить себе не можем подобной информационной невинности. Даже в мирные времена выносить это было непросто, что уж говорить о временах военных!

В интернете ходит забавный мем: «Самые сильные бои идут в соцсетях. Убитых нет, но много раненных в голову». Это, увы, правда — нервы у людей, находящихся на безопасном удалении от мест, где рвутся снаряды и грохочут выстрелы, не выдерживают просто от избытка информации. Корёжится психика, слетают с катушек даже самые вменяемые и адекватные.

В тяжёлые времена важнее всего оставаться людьми.

А для этого нужно держать оборону своей внутренней крепости от многочисленных и разнообразных информационных паразитов, пытающихся захватить ваше сознание. И дело тут не только в фейках, хотя, безусловно, это один из самых распространённых способов проникновения «чужих» в наш мозг. Дело ещё в том, что позволяя информационной среде овладевать нашими чувствами и мыслями, мы подвергаем себя серьёзной опасности расчеловечивания.

Наивно считать, что расчеловечивание касается только военных преступлений. Да, конечно, пилот, пускающий ракету в больницу или детский садик, тем самым выводит себя за границы человеческой общности. Но тот, кто смотрит на своём смартфоне или ноутбуке видео с запуском этой ракеты, смотрит и кричит от восторга, потому что его симпатии на стороне пилота, а больница/садик в его глазах принадлежат «врагам» — расчеловечивается не меньше. Только расчеловечивание пилота наносит ущерб другим людям, а расчеловечивание потребителя роликов — в первую очередь ему самому.

Понимая ответственность, которую несут в наше время СМИ за возможные травмы психики своей аудитории, уважая своих читателей и желая, чтобы они всегда оставались людьми, редакция Fitzroy Magazine принимает решение следовать курсом, который мы выбрали когда-то в мирные и спокойные времена.

Мы по-прежнему будем рассказывать вам о малоизвестных страницах русской и мировой истории, об удивительных прорывах науки и о технологиях будущего, о книгах, фильмах и спектаклях, о редких напитках и сигарах, об автомобилях и яхтах — словом, продолжать то, что делали с момента своего возникновения.

И мы не будем говорить о войне — по крайней мере, сейчас, в период самой острой фазы конфликта.

Не следует принимать это за трусость или попытку остаться вне борьбы. Наши убеждения остаются неизменными — мы были, есть и будем патриотами своей Родины, великой России. Всё, чего мы хотим, — это не усугублять и без того колоссальное давление, которое испытывают сейчас наши читатели в связи с конфликтом на Украине. И помочь тем, кто нас читает, кто нам доверяет, кто в эти непростые времена остается с Fitzroy Magazine — помочь им сохранить ясный ум и твёрдость духа.

Давайте в любых ситуациях прежде всего оставаться людьми.