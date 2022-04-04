О современной опричнине

Неопубликованный текст Андрея Бабицкого

Стас Литвинов: В ночь на 1 апреля от сердечного приступа скончался журналист Андрей Бабицкий, и, к сожалению, это не оказалось первоапрельской шуткой. Мы не будем вспоминать его биографию или оценивать работу и политическую позицию. Вместо эпитафии мы поставим текст, написанный ещё в 2018 году, но не опубликованный по некоторым причинам. Хотя его актуальность с каждым годом только возрастала.

Это редакционная колонка для журнала «Опричник», ультрапатриотического проекта, который так и не увидел свет. С разрешения редактора «Опричника» сегодня мы публикуем этот текст у себя.

Журнал Fitzroy всегда был площадкой с возможностью высказывать разные точки зрения, и здесь мы подчеркнём, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Более того, мы не знаем, разделял ли Андрей им же написанное — в журналистике «мнение автора может не совпадать с его точкой зрения» ©.

Но новых его текстов уже не будет.

Андрей Бабицкий для журнала «Опричник», лето 2018

Опричнина — это совсем не лёгкое слово, которое можно сначала произнести, потом улыбнуться и двинуться дальше — моментально выбросив из памяти только что сказанное. На опричнине придется остановиться, чтобы решить, берём ли мы её как понятный исторический феномен или используем это слово как устрашающую метафору.

Конечно, это метафора. Пусть историки разбираются с тем, была ли гвардия Ивана Грозного отрядом, приближавшим прогрессивные перемены, или же царь создал маленькую армию убийц и садистов для того, чтобы отстоять собственную власть. Нас интересует идея служения — беззаветного, слепого и не думающего, которую можно позаимствовать из прошлого, стряхнув с неё ржавчину крови и насилия.

Сегодняшний день свободен от ужасов, которыми полнились Средние века — не только в нашей стране и преимущественно не в нашей стране. Но чего отчаянно не хватает нашим дням — так это веры в волю, верности и умения правителя нащупывать, совершая при этом ошибки, столбовую дорогу. Опричнина в её некровавой версии, освобождённая от функций спецназа и понимаемая исключительно как интеллектуальное сопровождение исторического подъёма России, являет собой программу нерефлективной, безусловной поддержки лидера страны, веры в то, что Господь даровал ему силы возродить наше величие.

На этом пути много кочек и препятствий, возле которых люди думающие останавливаются и начинают мучительно размышлять о том, что вот эта конкретная проблема, решаемая как-то не так, не оставляет им права выписывать авансы властителю.

Не то опричник. Он смотрит на свою Родину из космоса, и ему понятно, что исторический путь измеряется десятилетиями и столетиями. И если брать за отправную точку далёкий двухтысячный год, а за финальную — сегодняшний день, то цвет России кардинально поменялся: траурная похоронная гамма уступила место буйной весенней палитре — тревожной, вдохновляющей, сильной, мучительно прекрасной. И опричник понимает, что правитель без его веры не сможет и дальше выкладывать своей стране дорогу десятилетиями. На этом пути встречаются неудачные дни и даже недели с месяцами. Но мы высчитываем бытие другими площадями. И в нашем понимании сегодняшняя история России может быть соотнесена только с одним именем.