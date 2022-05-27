Чем зарабатывают мобильные игры

Или «ждать нельзя платить»

Вышедшая в 1984-ом году игра из серии «Электроника ИМ» под названием «Ну, погоди» (также известная, как «Волк собирает яйца») давно стала притчей во языцех. Каждый второй, кто слышал про саму игру, слышал и славные мифы, с ней связанные — что в самом конце победитель сможет посмотреть секретный мультик. Или послушать некую мелодию «во славу триумфатора». Или увидеть смешной танец Волка…

Словом, версий, было много. Эти мифы, видимо, должны были объяснить, ради чего мы убивали время на сбор никому, включая Волка, не нужных пиксельных яиц.

Увы, к разочарованию самых упорных, ловких (и недоверчивых), при достижении заветной тысячи очков игра просто начиналась с начала, но на более высокой скорости. Таким образом, «Ну, погоди» была, по сути, бесконечной аркадой.

Но разве этот факт остановил бы советских геймеров? Здесь важен был сам процесс; само соперничество с соседскими мальчишками; сам факт обладания игрой — вот она, всегда под рукой, всегда в кармане…

Ничего не напоминает? Речь, конечно же, о мобильных телефонах.

Сегодня каждый человек, от мала до велика, носит в кармане, по сути, целый многофункциональный мультимедийный центр. Если в 80-ые само наличие карманной игровой приставки с одной-единственной игрой поражало воображение советского ребенка, то сейчас мобильный телефон позволяет смотреть, слушать, читать, общаться, учиться и, конечно же, играть. Именно поэтому создателям мобильных игр приходится по умолчанию конкурировать не только друг с другом, но и с остальными отраслями — музыкальными лейблами, цифровыми изданиями, видеоблогерами, создателями приложений и соцсетей, где люди так любят общаться.

Стоит ли говорить, что «мультиком» при достижении планки в тысячу очков тут не ограничишься? Пусть даже это будет трехмерный полуторачасовой анимационный фильм, где Волк и Заяц вместе уничтожают нынешнюю Вселенную и создают на ее останках новый прекрасный мир — одного этого вряд ли будет достаточно, чтобы заинтересовать пользователя. В наши дни игрок выбирает не из 5 аркад серии «Электроника» — в его распоряжении десятки тысяч игр самых разных жанров. Всей жизни не хватит, чтобы пройти и половину из выпущенного, и список предложений постоянно увеличивается.

Поэтому игрок становится более разборчивым. В это он играть хочет, в это не будет, эту игру можно и посмотреть и в виде летсплея, даже не беря в руки геймпад…

А вон та выглядит не настолько классной, чтобы за нее платить, поэтому ее можно и на торрентах качнуть.

Увы, с развитием интернета пиратство тоже вышло на новый уровень. Теперь «флибустьерам» даже не нужно оцифровывать игры — они просто ждут официального релиза в интернет-магазине, покупают одну электронную копию и выкладывают ее у себя на ресурсе, откуда идейные «борцы с копирайтом» охотно растаскивают «новье» по сети.

Во многом именно этим объясняется падение продаж игр для ПК и, отчасти, для консолей: пользователи просто не видят смысла платить за то, что можно получить бесплатно. Вдобавок современный игровой ПК или консоль стоят довольно внушительных сумм — чего стоит только удорожание видеоадаптеров после их стремительного роста популярности у «майнеров» криптовалюты.

И в этой связи на авансцену вполне логично вышли мобильные игры.

Если вдуматься, телефон — идеальная платформа и для производителей контента, и для потребителей.

Согласно статистике, примерно 2/3 населения Земли (то есть около 5 миллиардов человек!) пользуются смартфонами, то есть являются потенциальными пользователями мобильных игр.

При этом им не требуются никакие вложения на старте — «железо» для игры уже есть: даже относительно бюджетные телефоны «тянут» большинство хитовых игр.

В этой связи совершенно естественно появление интернет-магазинов, ориентированных на две основные платформы — PlayMarket (для пользователей Android) и AppStore (для пользователей iOS). В этих магазинах счастливый обладатель смартфона может скачать приложение или игру, распространяемую одним из нижеперечисленных способов.

На сегодняшний день оба магазина не работают на территории России, однако для русских пользователей есть Nash Store — прим. редакции.

Модель Premium

Модель Premium, к примеру, подразумевает, что игрок изначально скачивает некую урезанную версию игры (начальные уровни, ограниченный функционал). Если игрок хочет продолжить, он единоразово платит разработчику фиксированную сумму и получает полную версию игры без каких-либо ограничений. При этом допускается отдельная продажа игровых дополнений (отдельных уровней, целых сюжетных кампаний) и внутриигрового контента (артефактов и прочих плюшек, облегчающих прохождение). Плюс для производителей подобных игр очевиден — с каждого оставшегося игрока они гарантированно получают определенную сумму денег. Вот только недостатки модели проистекают из ее достоинств: плату за игру разработчик получает только один раз, вдобавок не каждый пользователь готов раскошелиться после прохождения демо — вдруг игроделы вылизали только начальные уровни, а дальше все вкривь и вкось. Так что подобный способ распространения подходит в первую очередь крупным компаниям, чей послужной список является гарантом качества. Примерами подобных игр служат нашумевшие Minecraft, Monument Valley, Hitman Sniper и GTA.

Модель Freemium

В модели распространения Freemium игрок сразу скачивает полную версию игры, но с ограниченным функционалом. Грубо говоря, подобную игру пользователь, как правило, может пройти до конца бесплатно, но сделать это будет адски сложно, поскольку игрок, тратящий деньги на внутриигровые «артефакты» и «бустеры», получает весомое преимущество. Такие игры заманивают пользователей легкими стартовыми уровнями, но в определенный момент времени режим сложности где-то за кадром переключается с минимального на максимальный. Раздражающая «недружелюбность» подобных игрушек нередко вызывает у пользователей, привыкших рассчитывать только на свои силы, негативную реакцию. Примерами Freemium-игр являются My Little Pony: Магия Принцесс и Smurfs’ Village.

Модель Subscribe

Модель распространения Subscribe — это игры по подписке. Игрок скачивает игру и ежемесячно/ежегодно платит определенную сумму за доступ к полной версии. Иными словами, это подписка в самом прямом смысле слова, которую можно в любой момент прервать или подключить заново. Плюсами такого способа монетизации является стабильная и вполне прогнозируемая прибыль от регулярных транзакций пользователей. При этом продажа по подписке подразумевает необходимость постоянно поддерживать уникальность и качество игрового контента, чтобы новые, более изобретательные и дешевые продукты не переманили к себе клиентов. Наиболее ярким примером такой игры служит Stardew Valley, один из лучших симуляторов фермы, доступный по подписке Google Play Pass.

Рекламная модель

Рекламная модель подразумевает, что игрок скачивает игру со встроенной рекламой. Чтобы ее отключить, он платит (либо единоразово, либо ежемесячно). Эта модель является практически беспроигрышной, поскольку разработчик получает прибыль либо от потребителя контента, либо от рекламодателя. Другое дело, что выплаты не гарантированы, и большое количество рекламы может отпугнуть потенциального покупателя своей нарочитостью. Вдобавок реклама рвет нарратив и мешает игроку сформировать полноценное мнение о продукте — ведь как только он «входит в раж», выскакивает «ненавистный» баннер. Рекламная модель, как правило, встречается во всякого рода аркадах и квизах.

Модель добровольного пожертвования

При модели с добровольными пожертвованиями игрок совершенно бесплатно скачивает полную версию игры без ограничений, но при желании может отблагодарить разработчика донатом. Такая схема подходит в первую очередь для начинающих разработчиков-одиночек, которые получают возможность познакомить со своими играми миллионы людей по всему миру и, при должном везении, создать фундамент для будущих проектов. Однако истории подобных энтузиастов нечасто являются историями успеха. Полная негарантированность платежей, отсутствие реальных финансовых перспектив — все это косвенно или прямо влияет на качество продукта, на мотивацию разработчика его совершенствовать и обновлять, а также привлекать к работе профессионалов, способных улучшить контент.

Краудфандинг

Модель краудфандинга подразумевает сбор с заинтересованных игроков определенной суммы, необходимой на производство новой игры или улучшение старой. После официального релиза игры все задонатившие получают ее в свое безраздельное пользование, а разработчики отправляются на мобильные маркеты, чтобы покорять сердца тамошних пользователей новым продуктом.

Иронично, но все приведенные выше модели распространения игр суммарно генерируют около 10% прибыли мобильного рынка, тогда как самая успешная в одиночку обеспечивает около 90%.

Free-to-Play игры

Речь идет об условно-бесплатной модели распространения (Free-to-Play игры со встроенными внутриигровыми покупками). Скачивание таких игр, вне зависимости от жанра, бесплатно, и первые уровни пролетаются легко и быстро — ведь создатели обеспечивают новичка пакетом всего необходимого для успешного старта: внутренняя валюта, драгоценности, различные «бустеры» для легчайшего решения игровых задач, служащих механизмом продвижения по уровням…

В хорошей условно-бесплатной мобильной игре проблемы начинаются тогда, когда тебя уже зацепило, и ты хочешь либо узнать, что там дальше по сюжету, либо продолжить обустраивать полученный в наследство дом/замок, либо подняться повыше в сводном рейтинге игроков. Сначала ты обращаешь внимание на то, о чем тебе робко говорили с самого начала: прохождение каждой аркады отнимает у тебя игровые «жизни» (или энергию). «Откровение» случается, как правило, когда ты натыкаешься на первый сложный уровень и обнаруживаешь, что без «бустеров» пройти его не так-то просто. В итоге, сюжет висит на самом интересном месте, в замке срочно надо обустраивать кухню и подвал с бильярдом, соперники по турнирной таблице уходят в отрыв, а ты с тоской смотришь на цифру «0» напротив индикатора «жизней»…

Но если ты думаешь, что после окончания стартового пакета тебе придется обязательно заплатить, ты ошибаешься. Создатели условно-бесплатных игр оставляют возможность играть в их детище бесплатно, здесь обмана нет. Просто тому, кто не хочет платить, придется каждый раз ждать, пока «жизни» восстановятся. И если сначала речь о таймауте в 5–10 минут, то с каждым новым фиаско время восстановления постепенно увеличивается. Если ты все равно не желаешь платить и забрасываешь игру на пару-тройку дней, она начинает напоминать о себе уведомлениями в духе «Мы скучаем по тебе» и заманивать обратно, суля подарки в виде бустеров или бесконечной «жизней» на ближайшие 2–3 часа.

Мелко? Возможно. Но практика показывает, что этот принцип «плати или жди» работает куда лучше, чем «плати или не играй вообще». Игрок, по сути, отдает свои кровные не за саму игру, а за время, сэкономленное на прохождении сложных уровней. Такой подход, судя по выручке условно-бесплатных игр, окупается с лихвой: понимая, что он все может сделать сам, что его никто не заставляет, платит за комфорт.

При этом компании-мастодонты, вроде Playrix (вологодская компания, создатели легендарных Gardenscapes, Homescapes, Fishdom и многих других казуальных игр) не кормят игрока обещаниями «показать мультики» когда-нибудь потом: мультики и иной визуальный контент игрок получает здесь и сейчас, проходя уровень за уровнем, то есть за каждой промежуточной победой следует неминуемая награда. Это может быть игровой ролик, новый предмет для дома, где обитают персонажи, или же прямая награда с «бустерами», «жизнями» или внутреигровой валютой для облегчения прохождения новых уровней.

Такое «визуальное пиршество» стало возможным как раз благодаря механизму «условно-бесплатных» игр, который позволяет разработчикам тратить солидные деньги на контент. Как доказывает практика, для Азии, США и Европы совершенно нормально платить за «ускорение» прохождения, ведь время дороже денег.

Немного конкретики: в 2021-ом году траты пользователей на мобильные игры достигли 89,6 млрд долларов, что на 12,6% больше в годовом выражении в сравнении с 2020-ым и составляет более 52% оборота всего игрового рынка.

P. S. К слову, желающие попробовать или вспомнить игру «Ну, погоди», сегодня могут сделать это совершенно бесплатно — достаточно скачать адаптированную версию для мобильных с магазинов Гугла или Эппла.