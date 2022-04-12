МКС под санкциями

Как земная политика ставит под удар исследования космоса

Шестьдесят один год назад жизнь всех землян коренным образом изменилась. И слово «землян» здесь подходит как нельзя лучше, потому что в этот день, 12 апреля 1961 года, человек впервые в своей истории совершил полёт в космос. Советский человек! Гражданин СССР! Наш, русский, Юрий Гагарин — скромный парень с лучезарной улыбкой, за которую его полюбили во всём мире.

В 1935 году великий ученый К. Э. Циолковский произнес пророческие слова:

«Я свободно представляю первого человека, преодолевшего земное притяжение и пролетевшего в межпланетное пространство… Он — русский… Он — гражданин Советского Союза. По профессии, вероятнее всего, лётчик… У него отвага умная, лишённая дешёвого безрассудства… Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола».

Юрию Алексеевичу Гагарину в то время было всего около года. И никто тогда не мог предположить, что именно ему, простому пареньку из села Клушино, что на Смоленщине, суждено будет стать первым в мире космонавтом…

«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту Земли первый в мире космический корабль-спутник „Восток“ с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника „Восток“ является гражданин Союза Советских Социалистических Республик лётчик майор Гагарин Юрий Алексеевич». Сообщение ТАСС

Моя мама много мне рассказывала про этот день. Она тогда работала на Самарском (на тот момент Куйбышевском) заводе «Прогресс», выпускающем самолётные двигатели и ступени к космическим ракетам. Мама прекрасно помнила, как все на заводе ликовали — ведь они тоже имели отношение к этому событию. Это был поистине всенародный праздник!

А спустя немного времени Юрий Гагарин вместе с Германом Титовым, который на тот момент тоже слетал в космос, приехал в Куйбышев, и на заводской площади состоялся торжественный митинг. Космонавты хотели лично сказать слова искренней признательности всем тем, благодаря кому их полёт стал возможен.

За шесть десятилетий освоения космического пространства человечество с одной стороны добилось многого, с другой же — стало понятно, что мы пока находимся в самом начале пути. Нам предстоит ещё очень многое узнать и совершить.

На МКС проводятся интересные эксперименты. Невесомость и микрогравитация, которые сложно воспроизвести в земных условиях, открывают перед учеными новые уникальные возможности. В рамках одних экспериментов на орбите получают материалы с продвинутыми свойствами, в рамках других — отрабатывают технологии наблюдения Земли и занимаются изучением потенциально опасных и катастрофических явлений. Ещё недавно на Землю вернули кристаллы белка коронавируса, выращенные с помощью 3D-биопринтера. А до этого на борту станции опять же на 3D-биопринтере была напечатана человеческая хрящевая ткань.

Долгие годы различные космические проекты реализовывались в тесной кооперации многими странами, поскольку эта сфера требует вложения чрезвычайно больших ресурсов, и даже самая богатая страна не в состоянии финансово потянуть их все самостоятельно. Получается, что международное сотрудничество в космосе — это не чья-то прихоть, а насущная необходимость. Правда, в свете недавних событий — я имею в виду экономические, административные и политические санкции, которым подверглась наша страна, всё, можно сказать, трещит по швам.

Европейское космическое агентство (ЕКА) отменило совместную с Россией миссию в рамках проекта «ЭкзоМарс-2022» по исследованию Красной планеты. Немецкие партнёры отключили свой телескоп на российской космической обсерватории «Спектр-РГ», что привело «к срыву уникальной научной программы по построению карты всего неба в рентгеновском спектре». В ответ на это руководство Роскосмоса заявило о прекращении сотрудничества с Германским центром авиации и космонавтики по нескольким совместным экспериментам, которые проводятся на МКС.

Американская сторона ввела новые (вдобавок к тем, что уже действуют несколько лет) санкции против ряда предприятий нашей ракетно-космической отрасли. В ответ Роскосмосом прекращены поставки в США российских ракетных двигателей. Россия не будет теперь и обслуживать те двигатели, которые уже используются американцами. Приостановлены запуски с космодрома Куру в интересах европейских партнеров, и в Россию уже вернулись все наши специалисты. Роскосмос отменил запуск космических аппаратов OneWeb, поскольку не получил «гарантии неприменения её спутников в военных целях».

Новые санкции, введённые странами-партнёрами России по освоению космического пространства (или, может быть, правильнее сказать — бывшими партнёрами?), напрямую касаются Международной космической станции. Поэтому Дмитрий Рогозин, получив ответы от иностранных коллег на своё обращение с требованием отмены санкций против некоторых предприятий ракетно-космической отрасли, заявил, что дальнейшее сотрудничество по МКС возможно только после их отмены. «Мы были первыми в космосе и не позволим кому-то диктовать, как нам себя вести, как и с кем работать», — заявил глава Роскосмоса.

Таким образом, дальнейшая судьба Международной космической станции под вопросом. А точнее, под вопросом сроки завершения сотрудничества в рамках МКС.

По словам Дмитрия Олеговича, ответы американской и канадской сторон «написаны практически под копирку». А вот руководитель Европейского космического агентства «выступил в роли почтальона», сказав, что самостоятельно он подобные вопросы не решает, а посему перенаправляет обращение главы Роскосмоса странам — членам Евросоюза.

«Нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо Роскосмоса, — эмоционально комментирует ситуацию Рогозин. — К этому времени либо ишак сдохнет, либо МКС своей смертью умрёт».

Тут и без каких-либо дополнительных разъяснений понятно, что снимать санкции не планируется, хоть и западные партнёры дают понять, что в части работ в интересах МКС эти санкции работать не будут. Но это то, что, как говорится, читается между строк.

Ни один из сегментов станции не может работать автономно. Американские партнёры обеспечивают нам львиную долю электроэнергии и связи. Мы же были основным поставщиком воды. И кроме того, только российская сторона проводит коррекцию орбиты МКС при помощи двигателей служебного модуля «Заря» и грузовых кораблей «Прогресс». Также именно мы после завершения программы шаттлов более десяти лет доставляли все экипажи на борт станции. При этом наш «Союз» ещё и выполнял роль корабля-спасателя.

Кстати, телестудия Роскосмоса недавно размещала в своих соцсетях шуточный ролик, основанный, как они сами сказали, «на нереальных событиях». В нём демонстрируется отстыковка российского сегмента МКС, без которого существование американского просто невозможно.

Ну и, похоже, о перспективах перекрёстных полётов в ближайшее время придётся забыть. В середине марта впервые за долгие годы мы отправили на МКС чисто российский экипаж, состоящий из профессиональных космонавтов. И полёт нашей Анны Кикиной осенью на американском «Драгоне» в обмен на полёт американского астронавта на «Союзе» становится всё призрачнее.

…И тем не менее, несмотря на санкции и конфликты держав, 12 апреля является всемирным праздником — Международным днём полёта человека в космос. Это вселяет надежду, что разум и здравый смысл победят. И человечество продолжит совместными усилиями осваивать и ближний, и дальний космос. И если не наши дети, то внуки смогут увидеть, как «и на Марсе будут яблони цвести!»