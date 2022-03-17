Мир европейский и настоящий

Кого шокирует идея показывать нашим школьникам подлинную картину глобальной истории

Это, конечно, совпадение — но очень хорошее и своевременное совпадение.

Речь о том, что незадолго до начала нынешних украинских событий было объявлено: в средней школе детям теперь будут больше рассказывать о прошлом Азии, Африки и Америки (а не только Европы). Таково решение коллегии Министерства просвещения на пару с Российским историческим обществом.

И ещё раз: тут не было никакой связи с той бешеной и откровенно позорной реакцией Запада на нашу спецоперацию на Украине. Хотя теперь связь, понятное дело, появилась.

Но отметим маленькую странность в первоначальной общественной реакции на новость насчёт улучшения школьного курса истории. Вроде бы биться в судорогах должны известные подозреваемые с прозападно-либерального фланга. Причём всё сразу. Вы же знаете, они поодиночке не выступают, пока каждый не выскажет то же, что до него уже говорили соратники — не успокоятся. Но они как-то не среагировали.

Зато почему-то обеспокоились люди противоположного склада мысли, особенно… как бы их назвать… Вот у Джона Гарднера, британского автора великолепных детективов, есть описание некоего шотландца в квадрате. Это когда человек рыжий, в веснушках, фамилия начинается на «Мак», вроде бы и так всё ясно, но он всё равно в любой момент готов играть на волынке и напевать Auld Lang Syne. Вот такие русские в квадрате, в основном на «Взгляде», неожиданно горячо отозвались на будущую перемену истории в нашем народном сознании.

Один опасается, что русских лишат традиционной европейской культуры, в частности христианской, поскольку в самой Европе её уже объявляют «расистской»: да вы такую пакость всерьёз ожидаете от нашего Минпроса? А другой высказывается с прекрасной искренностью. Дословно: «Надо признать, что иудеохристианская цивилизация Европы и Передней Азии сыграла в истории современного человечества куда большую роль, нежели все остальные цивилизации. Возьмем великую китайскую культуру. Спора нет, она оказалась основополагающей для всего гигантского региона от Индокитая до Дальнего Востока. Но какова её роль в мировой истории? Не слишком-то и большая».

Ну не знает человек, какова роль китайской культуры и вообще Китая в мировой истории (в школе этому не учили), поэтому так и пишет. Давайте ему поможем. Буквально пара примеров — начнём со Второй мировой. Китай в ней не просто был союзником СССР и США. Он воевал с японцами с 1937 года (и до сих пор заявляет, что Вторая мировая именно с этой даты и началась), потерял, как сегодня считают, до 35 миллионов человек, в основном гражданских, от голода и бедствий. И, в отличие от, например, Франции, не капитулировал — генералиссимус Чан Кайши зацепился за последний клочок территории на Юго-Западе и держался там до последнего, сковав громадные силы японцев. Правда, ему помогали держаться и СССР, и США.

И не зря помогали. Совершенно неизвестно, на что был бы похож наш сегодняшний мир, если бы, например, Япония не побоялась напасть на СССР, имея в тылу непокорённый Китай. Понятно, почему эти факты не вдолблены в голову среднего американца — картина Второй мировой в этой самой голове специфическая. Но нам-то зачем брать пример с невежественной Америки?

Ещё пример — насчёт античного мира, которому очень хочется наследовать и западникам, и русским в квадрате (хотя по разным причинам). Примерно с I века до нашей эры если не весь мир, то наша Евразия несколько веков напоминала коромысло, зависшее в балансе между двумя вёдрами, то есть очень похожими империями — Римской и Китайской. И они несколько веков обе были частью единой экономической системы, в которой был задействован шёлк, деньги, лошади… Обычные подданные одной империи могли и не знать о существовании другой, но система-то работала, и в ней, например, каждый знал цену товара как в драгоценных металлах, так и в штуках «вторых денег», китайского шёлка (штука — это то, что снимается со стандартной ткацкой рамы). А коромысло между этими вёдрами — то есть торговые пути из одной империи в другую — удерживалось в равновесии в своей центральной точке, в Самарканде, эта часть Азии держала тогдашний мир в единстве. Сегодня Китай активно пользуется вековой ностальгией народов по тем временам, говоря, что воссоздаёт их сердцевину — Великий шёлковый путь. Азиатам это понятно, европейцам не очень, и что плохого, если такое будут знать в России с детства?

Наконец, о том, откуда есть пошла великая и просвещённая европейская цивилизация. От античного мира — понятно, но как насчёт великого и просвещённого Багдадского халифата, сверхдержавы между VIII и XIII веками? Дело в том, что сверхдержавой он был благодаря культуре и наукам. Медицине, астрономии (они отлично знали, что Земля круглая, и на той её стороне должен быть ещё один континент — который Америка), математике, химии. Не забудем поэзию и музыку: на чём играли основоположники европейской музыки — а на иранском инструменте, лютне!

Всё это постепенно, в переводах, через монастыри, проникало на впавший в послеантичную дикость Запад. Оценки есть разные, но похоже, что европейская наука и культура усвоили знания Востока и достигли уровня халифата в лучшем случае к XVI веку — к своей эпохе Просвещения. И от этой точки двинулись дальше. Халифат, надломленный нашествием Чингисхана, к этому времени уже давно был в упадке.

Все эти факты есть в энциклопедиях, во множестве в том числе европейских исследований. Но вот заложить эту цельную картину становления сегодняшнего мира в школьные мозги — другое дело. Средний — и особенно весьма средний — европеец убеждён, что мировая история начиналась с его предков, а за пределами Европы было только варварство.

Это знаете на что похоже — на карту мира, которую я как-то раз увидел в Северной Корее, в витрине. В центре карты большая Северная Корея, южнее — маленькая Южная, севернее — хилая полоска земли (это мы), слева средних размеров Китай, всё прочее ютится по краю карты. Но нам-то зачем такая картина мира и того, как он формировался?

И это я ещё не начинал разговор о том, что великий Рим на самом деле пережил не один, а два длинных периода своей истории, со столицами в Риме и Константинополе. Европейцы, возросшие на традиции борьбы с собственным прошлым, это признавать не то что не любят, а просто ненавидят (и есть почему), у нас же полную историю Рима понимают только ученики православных гимназий.

Далее: есть такая страна — США. Каждому школьнику было бы очень полезно знать, как родился проект «анти-Европа», он же «настоящая, правильная Европа», и что из него сегодня вышло. Там очень много поучительного. Наконец, американский континент — это ещё и то, что стало с очередной сверхдержавой, Испанией, которая искренне думала в какой-то момент, что навечно владеет половиной планеты.

Можно долго говорить, откуда до наших учебников — и до мозгов нашего среднестатистического соотечественника — докатилась усечённая, обрезанная, ублюдочная картина мировой истории и культуры. Но лучше с ней наконец-то покончить. А вот теперь главное: похоже, что множество наших русских в квадрате — это те же западники, только со знаком «минус». То есть они дискутируют с Западом, всё равно оставаясь в ловушке иллюзии, что за пределом такового не было и нет ничего, кроме варварства.

Таким людям будет грустно наблюдать за постепенным общенациональным расставанием с их любимой сказкой. Но взамен мы получаем — желательно — поколения граждан, которые будут гордиться лучшим образованием в мире и отличным пониманием того, что этот мир из себя представляет. И поблагодарим западников за ускорение этого процесса.