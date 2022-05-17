Космические рекорды. Часть II

Самый молодой и самый старый космонавт, первый космический почтальон и другие

Часть I | Часть II

Петр Дубров, вернувшийся 30 марта из своей первой космической командировки, установил вместе с американцем Марком Ванде Хаем рекорд по длительности пребывания на МКС — 355 суток за одну экспедицию. Но это далеко не самый длительный полет. Рекорд, как я уже писала в одной из предыдущих колонок, принадлежит нашему соотечественнику Валерию Полякову, который стартовал в январе 1994 года и провел на станции «Мир» около 437 суток. По образованию Валерий Владимирович врач, поэтому мне кажется вполне логичным, что для данной миссии выбор пал именно на него. Кстати, недавно он отпраздновал 80-летний юбилей.

Представляете, полет в космосе длился почти полтора года! И за прошедшие с тех пор почти тридцат лет никто рекорд Валерия Полякова так и не побил. И в ближайшее время, мне кажется, и не побьет. По крайней мере, я не слышала, чтобы планировались столь длительные экспедиции. Наоборот, я уже говорила недавно о том, что дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев, который является генеральным конструктором РКК «Энергия» и руководит пилотируемыми полетами, заявил, что «держать экипаж постоянно на борту экономически не выгодно, потому что люди устают, снижается их отдача». По его словам, зона пониженной эффективности работы наступает после 100 — 120 суток.

Но это что касается продолжительности. А вот до какого возраста можно летать в космос? На сегодняшний день я не слышала о каких-либо ограничениях по возрасту для действующих космонавтов и астронавтов. Главное для них — исходный уровень состояния здоровья. В России достаточно много космонавтов, которые совершали полёт в возрасте, когда им было более 50 лет. Медики убеждены — если у человека имеются функциональные резервы, и он хорошо переносит тестовые нагрузки, то ничего не мешает ему полететь в космос в любом возрасте. Например, Павел Владимирович Виноградов в 2013 году отметил на орбите свое шестидесятилетие!

Абсолютный же возрастной рекорд принадлежит американцу Джону Гленну, которому на момент полета в качестве специалиста по полезной нагрузке в 1998 году исполнилось… 77 лет! Справедливости ради нужно сказать, что его космическая миссия была недолгой и длилась всего около девяти суток. Тем не менее она позволила получить интересные научные данные в ходе проведения медицинских (геронтологических) экспериментов. Пожилой астронавт лично предложил свою кандидатуру NASA для исследования влияния космоса на стареющий организм.

Кстати, Гленн — первый американский астронавт, совершивший орбитальный космический полет 20 февраля 1962 года. Поэтому ему принадлежит и еще один рекорд — самый длительный перерыв между двумя космическими полетами.

Среди женщин рекорд по длительности одного полета принадлежит американке Кристине Кук, она провела на орбите 328 суток. До нее пальму первенства — 289 суток — удерживала другая американка, Пегги Уитсон.

А вот самым молодым космонавтом в мире по сей день является Герман Титов, которому на момент совершения космического полета не исполнилось и 26 лет. Среди женщин подобный рекорд принадлежит Валентине Владимировне Терешковой, отправившейся в свою звездную командировку в возрасте 26 лет. Кроме того, она является единственной женщиной в мире, совершившей одиночный полёт. Эти рекорды так же до сих пор никем не побиты. Да, думаю, уже и не будут побиты.

Рекордсменами по количеству полетов являются американцы Джерри Росс и Франклин Чанг-Диас. На их счету по семь стартов, правда, все они совершались на «шаттлах», то есть полеты были короткие. А вот если говорить о длительных полетах, то здесь нет равных нашим космонавтам, которым принадлежат рекорды по суммарному пребыванию на орбите. Пальму первенства удерживает Геннадий Падалка — 878 суток за пять длительных полетов. За ним идет Юрий Маленченко — 827 суток за шесть полетов, один из которых был коротким на «шаттле», и Сергей Крикалев, у него 803 суток и шесть полетов. Правда, из них два коротких на «шаттле». Среди женщин пальму первенства удерживает все та же Пегги Уитсон — 665 суток.

В открытый космос первым вышел наш Алексей Леонов. Тогда, 18 марта 1965 года, он провел в безвоздушном пространстве всего (или целых) 12 минут. Сегодня время «чистой» работы за пределами станции составляет обычно в районе шести — семи часов. Самый длительный выход (8 часов 56 минут) совершили в 2001 году американские астронавты Сьюзен Хелмс и Джеймс Восс.

Рекордсменом же по количеству выходов (шестнадцать!) и по общей продолжительности пребывания в открытом космическом пространстве (82 часа 22 минуты) является российский космонавт Анатолий Соловьёв. Представляете?! Все свои выходы он совершил за пять полетов.

В космосе одновременно работает обычно несколько человек. И тут были свои рекорды. В марте 1995 года на орбите одновременно находилось 13 человек: на нашем «Мире» шестеро, и семеро на шаттле «Индевор». 16 сентября прошлого года этот рекорд был побит. На МКС на тот момент работали семь землян. Трое китайских космонавтов отстыковались от орбитальной станции «Тяньгун». А из космического центра им. Кеннеди был запущен «Драгон» с четырьмя гражданами США на борту. Их полет длился три дня и к МКС они не стыковались. Таким образом, одновременно на орбите Земли находилось 14 человек!

Тогда же был установлен рекорд по количеству пилотируемых кораблей, находящихся одновременно на околоземной орбите — четыре.

Если же говорить про МКС, то самое большое количество обитателей составляло 13 человек, когда к станции было пристыковано два «Союза» и американский «шаттл». А самый маленький экипаж — всего двое.

Поскольку разговор зашел про разные космические корабли, то давайте посмотрим, как здесь обстоят дела. На сегодняшний день американские астронавты Шейн Кимброу и Томас Машбёрн и японцы Соичи Ногучи и Акихико Хошиде за свою карьеру добирались до «своего места работы на орбите» на борту трех различных космических кораблей: на российском «Союзе», на американских «шаттле» и «Драгоне».

А вот американец Джон Янг остается на сегодня первым и единственным на Земле человеком, который не просто летал, а управлял космическими аппаратами четырех разных типов. Специалисты говорят, что вряд ли этот рекорд будет побит в ближайшее время. Ведь в современных реалиях типы космических кораблей так быстро не меняются.

А вот первое в мире письмо на орбиту было передано Владимиру Александровичу Шаталову его женой Музой Андреевной. Тогда же была доставлена и первая газета в космос. А первым космическим почтальоном стал Евгений Хрунов. Это было более полувека назад — 16 января 1969 года. Тогда была совершена первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей.

В одном материале тяжело рассказать обо всех рекордах, установленных за шесть десятков лет освоения космического пространства. Основных я коснулась, правда, совсем не затронула лунные. Но обещаю — когда буду писать об освоении нашего естественного спутника, обязательно остановлюсь и на них!