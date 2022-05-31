Колонизация Луны: скрытые угрозы

Сумеет ли Россия покорить Седьмой континент?

На днях стало известно о том, что американским ученым удалось вырастить в лунном грунте земное растение. В пробирке с двенадцатью граммами лунной пыли (именно столько было выделено NASA для данного эксперимента) взошли семена кресс-салата. Ученые уже назвали это событие важным этапом подготовки к созданию будущих лунных поселений. Следующим шагом должно стать выращивание растений на Луне.

Сегодня мы наблюдаем колоссальный интерес к нашему так называемому седьмому континенту — Луне. У нашей страны был огромный перерыв в процессе ее исследования. Теперь начинается новый этап. На начало осени анонсирован запуск с космодрома «Восточный» аппарата «Луна-25». В ходе миссии планируется отработать «базовые технологии мягкой посадки в околополярной области» и провести исследования «заданного района южного полюса Луны».

Ученые уверены, что ее приполярные области благодаря наличию воды можно считать пригодными для организации станций, форпостов человека. Вода является одним из самых важных и дорогостоящих ресурсов, если ее привозить с собой. А на нашем естественном спутнике она есть. Просто ее нужно достать, причем с не очень большой глубины.

Именно этот момент позволил по-новому взглянуть на задачи освоения Луны. Прибавьте сюда множество интересных научных задач, и вы поймете, почему Луна выходит на первый план в исследованиях, причем, не только наших. Большой интерес к ней проявляют Китай, Индия и Япония. Ну и, естественно, наши многолетние партнеры: США и Европа.

В Роскосмосе еще лет восемь назад была создана группа по перспективному развитию лунной программы. Ее председателем на тот момент был избран директор Института космических исследований академик Лев Зеленый.

Создание этой группы было продиктовано сложившейся ситуацией. В какой-то момент встал вопрос о том, как состыковать друг с другом непилотируемую и пилотируемую части лунной программы, которые до этого времени развивались довольно независимо друг от друга. Первая, завязанная на автоматических космических аппаратах, является в основном исследовательской. Перед второй же встают задачи освоения и использования ресурсов изучаемых небесных тел.

Я тогда делала несколько больших бесед со Львом Матвеевичем. Мы много говорили о том, что ближайшей целью нашей пилотируемой космонавтки является Луна. Кстати, Дмитрий Рогозин, еще будучи вице-премьером, заявлял, что Россия планирует закрепиться на Луне навсегда. При этом точные даты высадки на поверхность спутника Земли тогда никем не оглашались.

На тот момент декларировалось, что пилотируемые миссии к Луне планируются не раньше 2030 года, правда, с последующей организацией обитаемой базы. По замыслу разработчиков, лунная база должна будет служить опорным пунктом для ученых, перед которыми будут открыты большие перспективы. Правда, вопрос создания лунных орбитальных и посадочных аппаратов на тот момент не был решен. Как, впрочем, не решен он, насколько я знаю, и сегодня…

На орбите, по которой в настоящее время летает МКС, для человека существует много явных и неявных угроз. Прежде всего невесомость. Но с ней мы вполне научились бороться. А вот что касается космической радиации…

Около Земли от нее защищает магнитное поле. По планетным меркам оно является довольно сильным, чтобы создать магнитный щит, способный защитить от мощных заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем, и галактических космических лучей.

На станции магнитное поле фактически такое же, как и на Земле. Если мы уйдем на расстояние в несколько земных радиусов, то поле спадает, а при приближении к Луне становится практически нулевым. Получается, что человек попадает в почти безмагнитное пространство. И факторы радиации там чрезвычайно сильны. Поэтому одной из главных задач для пилотируемых космических полетов за пределы Земных орбит является возможность научиться преодолевать опасности, связанные с космической радиацией.

Это, можно сказать, является вечной проблемой. Помимо защиты от радиации, магнитное поле воздействует на человека и само по себе. Его отсутствие — гипомагнетизм — может отрицательно сказаться на здоровье космонавта. Мы все с вами живем в земном магнитном поле, которое практически не замечаем. Оно процентов на пять — десять может меняться от экватора к полюсам или во время магнитных бурь. Но некоторые люди реагируют и на эти незначительные колебания.

Если же говорить о межпланетном пространстве, то там оно в 20 — 30 тысяч (!) раз меньше, чем на Земле. Представляете?! А вот на МКС оно почти такое же, как на нашей планете. Да и от радиации космонавты там в основном защищены (хотя дозы облучения на станции побольше, чем на Земле).

Если же говорить о Луне, то там существует еще одна проблема. Лунная пыль. Она совершенно не похожа на земную: намного мельче, сильно наэлектризована и как бы висит над поверхностью. Кстати, американские астронавты в своих миссиях столкнулись с тем, что наэлектризованная лунная пыль налипала на скафандры, и они заносили её в возвращаемый аппарат.

Кстати, «Апполоном-13» во время облета Луны был установлен рекорд максимального удаления человека от Земли — 401056 км. И кроме того, этот экипаж вошел в историю с фразой, ставшей крылатой, «Хьюстон, у нас проблема!». Хотя, если уж быть точным, то дословный перевод звучит «Хьюстон, у нас только что была проблема».

Первым среди землян ступил на поверхность Луны американский астронавт Нил Армстронг в 1969 году. А вот дольше всех (7 часов 36 минут 36 секунд) провели на поверхности нашего естественного спутника Юджин Сернан и Харрисон Шмитт.

Но вернемся к проблеме радиации. Для полета на Луну она не является настолько опасной, как для длительных межпланетных миссий. Дорога к Луне займет два — три дня, и в принципе для полета можно выбрать время, когда Солнце будет относительно спокойным. А вот что делать на Луне?

Оказывается, решение есть. Наш великий ученый и конструктор Владимир Бармин предложил строить поселения на Луне (их назвали «барминограды») из каркасов, которые обваловываются лунным грунтом. Стены из лунного реголита, толщиной полтора-два метра, способны защитить от любой радиации. Правда, вопрос с магнитным полем всё равно остается открытым.