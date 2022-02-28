Facebook в России: уйти нельзя остаться

Покинет ли территорию РФ американский интернет-гигант?

27 февраля РИА Новости сообщило, что «Facebook допускает рассылку ложных сообщений, при этом в отношении российских СМИ, в частности РИА Новости, позволяет голословные утверждения о фейках. Мы считаем недопустимым как незаконное использование бренда РИА Новости, так и попустительство таким действиям со стороны администрации соцсети». Агентство подчеркнуло, что его «юристы изучают возможность правовых шагов», которые, по мнению экспертов, должны заставить соцсеть работать в рамках закона. Кроме того, РИА напомнило, что «ранее в Facebook появились подобные призывы от имени других российских СМИ, в частности телеканала „Россия 24“».

Выкрутасы компании Meta Platforms, владельца крупнейших социальных сетей Instagram и Facebook, допекли-таки Роскомнадзор, который начал исполнять свои обещания об ограничении доступа к контенту соцсети на территории России.

В конце минувшей недели в лентах пользователей замелькали первые «серые квадраты» — российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций стала блокировать размещаемые фолловерами на своих страницах изображения и видеоматериалы.

Но если скачать себе на компьютер программы VPN (Virtual Private Network), позволяющей показать, что вы входите в интернет не из России, а с IP-адреса в какой-либо другой стране, картинки и сюжеты будут видны.

В Роскомнадзоре о такой возможности обхода ограничений осведомлены, но пока использованию VPN не препятствуют: в настоящий момент вычеркнуть «Фейсбук» с «Инстаграмом» из жизни граждан Российской Федерации задачи нет. А есть необходимость намекнуть прозрачно интернет-гигантам, что они могут и потерять огромный российский рынок.

Федеральный закон № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации» был принят 1 июля 2021 г. В прессе, как правило, употребляется его упрощённое (второе) название — «Закон о приземлении иностранных IT-компаний». Целью закона объявлена «обязанность зарубежных IT-ресурсов открыть на территории РФ свои представительства (офисы)». Что позволит России не только получать налоговые отчисления от средств, зарабатываемых интернет-гигантами на территории Российской Федерации, но и оперативно решать вопросы, возникающие у наших пользователей в отношении этих предприятий.

Закон вступил в силу 1 января 2022 года, однако те компании, чья деятельность под него подпадала, не очень спешили исполнять эту норму. Очевидно помня крылатое выражение «суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения». Но Роскомнадзор не уставал подчёркивать, что «приземление» — это всерьёз и навсегда.

Первыми это поняли в Apple — информация об открытии их представительства «яблочных» в России появилась в СМИ 4 февраля. Её примеру последовала шведская Spotify AB, правда не в полном объёме: личный кабинет в Роскомнадзоре шведы зарегистрировали, а форму, которую пользователи, жалующиеся на сервис, должны заполнить, нет. Затем наступила очередь Viber, TikTok, Likeme и Twitter, сообразивших, что за неисполнение закона им действительно может грозить частичная или полная блокировка, а также запрет на распространение рекламы, невозможность приёма платежей от российских юридических и физических лиц и ещё масса неприятностей.

Facebook, однако, не спешил с регистрацией в РФ, а именно к нему у российских пользователей накопилось наибольшее число вопросов и жалоб. Особенно это касалось установленных владельцами соцсети так называемых «правил сообщества», которые входят в противоречие с законами РФ и являются на деле проявлением цензуры.

Администраторы и модераторы соцсети присвоили себе право диктовать фолловерам, какие темы они могут обсуждать, а какие — нет, а также ограничивать активность пользователей на определённое (как правило, месяц) время или вообще удалять аккаунты нарушителей без права восстановления.

Апелляции лица, попавшие в фейсбучную опалу, могли подавать только внутри сети. Практика показала, что рассматривались просьбы изменить решение и выпустить «провинившегося» из бана менее чем в 10% случаев. О чём сама сеть предупреждала каждого, кто имел смелость не согласиться с решением модераторов.

К 25 февраля, когда операция по денацификации Украины уже шла вовсю, Facebook так и не открыл своего представительства в России, и потому Роскомнадзор перешёл от методов убеждения к методам принуждения.

Надзорная госструктура опубликовала в СМИ уведомление со следующим текстом:

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года Роскомнадзором, согласно закону [о приземлении] принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика». Это замедление и выразилось в трансформации загружаемых изображений в «серый квадрат».

В упомянутом сообщении Роскомнадзора говорилось также, что «Фейсбук» подчёркивает своё пренебрежение юридическими нормами, действующими на территории Российской Федерации. В частности, предприятие Марка Цукерберга совершенно потеряло берега, решив ограничить официальные аккаунты российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА Новости, «Ленты.ру» и «Газеты.ру». На это оперативно отреагировала Генпрокуратура, признав Facebook «причастным к нарушению фундаментальных прав и свобод человека и гражданина России».

Вице-президент Meta Ник Клегг прокомментировал данное сообщение, пожаловавшись, что власти РФ попросили «остановить независимую проверку фактов и маркировку контента, публикуемого российскими СМИ». В последнем случае речь идёт о пометках «Это издание контролируется государством Россия». Как известно, в Российской Федерации принят иной закон — об обязанностях соцсетей маркировать посты СМИ, признанных иноагентами. Поскольку Meta отказалась от выполнения просьбы властей, на неё было наложено ограничение.

«Начиная с октября 2020 года, Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook», — отметил в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

Торможение скорости соцсети спровоцировало реакцию российских её пользователей.

Но, похоже, не такую, на которую рассчитывали в офисе Цукерберга. Фолловеры не стали требовать восстановить быстродействие платформы, а принялись публиковать свои никнеймы из других мессенджеров — «Телеграма», «ВКонтакте», «Одноклассников» и т. д. — для того, чтобы найти друг друга в них после полного отключения FB.

Пока Цукерберг выдерживает паузу, решая, что предпринять. Встать в позу и уйти с рынка России — один из вариантов поведения Meta, но, скажем откровенно, шанс на то, что компания пойдёт по этому пути, крайне мал. Да, подобные вещи могут происходить в ситуациях, когда на карту поставлена репутация предприятия, его доброе имя и идеалы, культивируемые его руководством. В случае же с «Фейсбуком» ничего такого нет — на кону только деньги. Огромные деньги, которые компания не захочет терять. Уходить с российского рынка на короткое время с последующим возвращением (если позовут) — тоже не годится. Свято место пусто, как известно, не бывает — конкуренты займут освободившуюся нишу мгновенно и вытеснить их с «оккупированной территории» будет чересчур дорого, совсем непросто, а то и вообще невозможно.

Так что на сегодняшний день Meta заявила , что не намерена отключать свои сервисы в России. О возможном изменении решения, или более жестких действиях Роскомнадзора мы, вероятно, узнаем в ближайшие дни.