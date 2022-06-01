Археолог и антрополог-анархист переписывают мировую историю

Человечество зашло не туда

Если какую-то работу называют книгой десятилетия, то для этого как минимум должны быть причины. Например, такие: дело не только в том, что авторам хотелось высказать безумные мысли, а еще и в том, что есть множество людей, которые в данный момент готовы такие мысли с радостью воспринять. Если книгу, по воздействию на свою эпоху, сравнивают с работами Галилея в астрономии и Дарвина в биологии, то перед нами еще и напоминание о том, что в какой-то момент множество людей перестало верить в тогдашнюю астрономию и биологию.

Да, кстати, и наш Анатолий Фоменко, с его безумными математическими играми по части хронологии истории, тоже стал популярен по одной простой причине — что множество людей не находили в официальной, общепринятой истории ответов на многие накопившиеся вопросы — кто такие русские, откуда пошла наша цивилизация… Кстати, вопросы эти и сегодня остаются неотвеченными, хотя математикой их точно не разрешить. А еще есть смена оценок — яркий пример тут — кто такие были декабристы, светлые предтечи демократии или преступные путаники, убийцы и расхитители казенных денег «на революцию». Оценки тоже движутся вместе с эпохами.

Итак, книга десятилетия. Вышла осенью прошлого года, в зените славы оказалась вот сейчас. Называется, ясное дело, нахально — «Заря всего: новая история человечества». Авторы — два Дэвида, Гребер и Венгроу. И это вполне серьезные ученые — антрополог и археолог, вдобавок использующие на своих 700 страницах массу новых археологических данных и выдающие библиографию на 63 страницах.

Конечно же, злобные рецензенты обвинили Гребера и Венгроу в том, что они используют только те факты, которые подтверждают их безумную теорию, а другие факты игнорируют. Но это стандартное обвинение, потому что все исследователи так поступают, и даже когда стараются честно изложить не нравящиеся им теории — то в основном для того, чтобы их разгромить.

Хорошо, так что же все-таки сделала наша пара Дэвидов? Они достаточно наглядно показали, что на самых разных континентах, от европейского до африканского и американского, на протяжении тридцати тысячелетий существовали — и держались много веков — развитые культуры, которые отлично обходились без мощных государств с их бюрократией, без профессиональных армий, без всеохватывающих церковных структур (в разных комбинациях). Последние такие цивилизации прекрасно себя чувствовали совсем недавно на территории американского континента, и были уничтожены понятно кем.

Некоторые из них вели очень странный образ жизни — люди занимались сельским хозяйством в дождливый сезон, а охотой и собирательством оставшуюся часть. При этом речь идет вовсе не о «дикарях» — в одних городах и поселениях таких культур мы видим великолепную архитектуру, в других прекрасные образцы живописного искусства, в третьих — да, монархию, но правящую только в течение части года.

Почему это важно и почему это шок для всякого современного человека, по крайней мере обитателя западной цивилизации или личности с западным образованием: потому что четко показывает, что как минимум эта цивилизация зашла не туда. Оказывается, были другие, более гуманные варианты.

Как выглядит пока еще существующая версия мировой истории? Она хорошо изложена, например, в популяризаторской работе Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Нового для тех времен там было привнесение в известные концепции дозы марксизма, то есть учения о частной собственности, эксплуатации и т. д., все прочее было стандартно. Заметим, что Энгельс неизменно говорит обо всех людях вообще, на всех континентах. Сначала они занимались охотой и собирательством, потом перешли к земледелию — и у них образовались излишки продукта. Вот тут и началось — возникли сложные общественные структуры, нужные, по сути, для перераспределения продукта, то есть правительство и религия как система. Только тогда потребовались города. Хотя ко всему этому прилагалась хорошая штука — грамотность, культура — во всех смыслах, наука.

И главное, что в этой системе не обсуждалось и не оспаривалось с XVIII века — это что по всей планете процесс шел одинаково и линейно, ступень за ступенью, спуститься обратно было можно — но только в виде несчастья, деградации общества.

То есть старые общества были примитивными, а более поздние — развитыми: классическая убежденность эпохи Просвещения, очень старавшейся изобразить предыдущие века темными, зверскими и невыносимыми.

Соответственно, западная цивилизация поднялась по пути развития выше всех, поэтому взяла на себя роль прогрессора, с пушками и прочими прилагающимися к этой профессии орудиями убийства. На этом строилась идея западного превосходства вплоть до самых недавних пор. Факты, свидетельствовавшие о просвещенной и счастливой мусульманской империи или китайских «золотых веках», возникавших за столетия до чего-то похожего в Европе, просто не прилипали к массовому сознанию. И это общее понимание мировой истории даже не обсуждалось — пока не пришла беда откуда не ждали: появилась вот эта пара анархистов и не сказала: посмотрите на накопившиеся факты, они говорят о другом.

Анархия пьяного матроса Кошкодавленко — это одно, а анархизм князя Петра Кропоткина и даже, поначалу, Нестора Махно — нечто совсем другое. Это убеждение в том, что государство-гигант не нужно, люди вполне способны жить самоуправляемыми общинами. В какой-то степени эта идеология лежит в основе довольно хорошего течения мысли, либертарианства (с переходом к классическому консерватизму республиканцев в США и прочих понятных людей). И вдруг появляются специалисты, которые вываливают на нас громадное множество фактов, говорящих: это не мечта идиота, такое было несколько десятков тысяч лет в самых разных концах света.

Давайте посмотрим, как два наших автора формулируют отличие множества первых, анархических обществ от сегодняшних. Они считают, что до «западнизма» у людей были, в разных вариантах, три основные свободы: свобода не подчиняться, свобода уйти куда-то еще и свобода создать новые социальные организации или не создавать их.

Теперь о том, почему современный житель по крайней мере «Запада», то есть вот этих 30–40 государств во главе с США, готов воспринимать всерьез факты, которые раньше игнорировал.

Потому что везде в этих странах есть ощущение, что громадная эпоха не просто кончилась, а ее убили, причем намеренно, погрузив общества в отчаяние и ужас от бесконечных кампаний ненависти одних людей к другим.

Тут можно вспомнить недавний «Вечер с Владимиром Соловьевым» на российском телевидении, Один участник (я) высказал провокационную мысль: а что мы все пытаемся объяснить западникам, что их войны и санкции делают жизнь своих же граждан морально и материально невыносимой, снижают уровень этой жизни, если все современные кампании — от борьбы с расизмом или климатом до санкций — неизменно приводят к морально и материально невыносимой жизни, к очередному ее ухудшению? Может, они этого и добиваются — все ухудшить? Тут ведущий меня, мягко говоря, не поддержал, зато философ Дмитрий Куликов сказал: да, Запад давно решил, что без установления тотального фашизма, сверхгосударства, их система неконкурентоспособна, так что они все и рушат накануне введения того самого фашизма.

Понятно, что в такой ситуации очень многие готовы поверить, что неправильно понимали всю историю человечества, и что надо идти назад, в светлое будущее.