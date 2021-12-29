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Зачем работать, зачем учиться?

Полезный для наблюдения опыт американской деградации

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Нужно быть китайцем, чтобы заметить среди потока американской статистики этот замечательный факт и сильно по такому поводу позлорадствовать. И — да, тема эта очень даже российская. Хотя речь о публикации в пекинском англоязычном издании Global Times, автор которой ссылается на данные из американского Business Insider и ещё десятка изданий, свидетельствующих: в США растёт поколение, не желающее работать.

А именно: 51% опрошенных работодателей не может найти людей на имеющиеся ставки. По вполне официальным данным, в августе 4,3 миллиона человек ушли с работы, и теперь в стране нехватка рабочих рук в 10 миллионов. В сентябре уволились еще 4,4 миллиона. Уникальная ситуация для тех, кто привык к разговорам о тяжёлой безработице, особенно среди молодежи.

Понятно, что американцев эта тема волнует куда больше всяких там Украин, они тщательно разбираются в ситуации и приходят к тому самому выводу: проблема — в головах, в стране выросло поколение, не видящее необходимости работать.

Также понятна китайская радость по этому поводу. Дословно — из упомянутой публикации — так: “Дорогие читатели, вы и правда верите, что эта американская проблема может быть решена путем назначения Китая главным конкурентом США?”. И дальше об очевидном — что Китай есть страна, где люди работают как проклятые.

Thoughtful Man Read Business Plan on Computer

Так и слышится барабанная дробь двух китайских кулаков об собственную, китайскую же грудь. А нам как — есть повод повторить эту музыку? Есть: выясняется, что у граждан России отношение к работе совершенно не американское (хотя не факт, что китайское). “Ромир” уполномочен заявить: его очередное социологическое исследование показывает, что доход и престижная работа являются главными критериями успеха наших сограждан. Уровень дохода является критерием успешности для 32% опрошенных, престижная работа — для 21%. На третьем месте находится уровень образования — его в качестве критерия успешности назвали 19% опрошенных. По результатам исследования, больше всего на доход внимание обращают люди в возрасте от 25 до 34 лет (38%).

Во-первых, обратим внимание на пункт об образовании — сейчас мы и о нём поговорим. Во-вторых, видно, что американская болезнь нас вроде бы не коснулась. Но вообще-то нас касается всё, исходящее из США или Европы, просто происходит это не сразу и затрагивает не всё общество, а в основном жителей крупных городов, то самое якобы “протестное сословие”, или иначе — “креативный класс”. Кстати, не надо думать, что и в США мы имеем поголовный отказ всего молодого поколения от работы. Там тоже речь о жителях больших городов и прочих гражданах, приверженных демократической идеологии, и эта публика портит национальную статистику в целом.

Но американская зараза у нас, повторим, есть, и это видно невооружённым глазом: свои защитники планеты от всяких бед, свои неумеренные сторонники здорового образа жизни, свои феминистки-террористки… Просто у нас они скорее в оппозиции, чем в большинстве (по крайней мере, пока). Так что давайте посмотрим на всякий случай, как появилось в США поколение, не желающее работать — чтобы даже слабый его аналог не создал проблем у нас.

Начнём с того, что оно не видит смысла ещё и учиться. Например, журнал The American Conservativeдаёт такие объяснения: кому нужен диплом о высшем образовании по специальности “социальные практики лесбиянок в Намибии” (а это вполне конкретный пример)? Вот такое сейчас в Америке образование. Люди просто не могут принимать сознательные решения в жизни. Это образование не готовит к работе и полноценному существованию, а загоняет бывших студентов внутрь себя любимых — невротических нарциссов.

Наука в США? А это вот что: это когда людям объясняют, что наука про климатические перемены или про известный вирус и особенно способы борьбы с ним не терпит дискуссий, как и многие другие направления такой “науки”. А те, кто пытается спорить, получают билет в одну сторону из академической сферы.

И вот здесь мы подбираемся к ключевому пункту нашего разговора. Суть дела такая: ну хорошо, часть американской молодежи из-за идиотизма, проникшего в их систему образования, не видит никакого удовольствия в том, чтобы учиться и работать. Но извините, а жрать всё-таки что-то надо? Каким образом намерены существовать все эти миллионы, покидающие свою работу и не желающие заполнять 10 миллионов пустующих ставок?

Тут начинается тема, имеющая прямое отношение к нашей любимой пандемии и к той особой философии, которая в этой пандемической истории проявилась в полной мере.

Суть американского феномена — туча пустующих рабочих мест — в том, что ковидократия этой и нескольких других стран исходила из идеи, что можно сколько угодно громить экономики и общества, вываливая на них тонны пустых денег. Инфляция и прочие катастрофы уже начались, но наш разговор не об этом. А о том, что сейчас в США работать не только не хочется, а и не нужно, потому что можно жить на пособие. Чем вот это, не желающее трудиться и учиться, поколение и пользуется. Вовсю.

Давайте посмотрим, что перед нами за феномен. Это молодой человек, для которого нормально, что кто-то (тот, который всё-таки работает) платит за его безделье. Почему это нормально? А тут вступают в силу два тезиса, которые долго насаждало санитарно-медицинское лобби. Первый — насчёт того, что безопасность важнее всего, это уже у них вместо “до свидания” — “оставайся в безопасности”. (Где они вообще видели безопасную жизнь?)

И вторая гадость — насчёт “социальной солидарности”. Все преступные якобы антивирусные меры основываются на известной идее: здоровье человека — не личное, а коллективное дело, и бороться с пандемией можно только сообща, если все будут проявлять солидарность друг к другу. В том числе и кормить дармоедов, которые на полном серьёзе восприняли мысль о том, что для всепланетной борьбы с вирусом надо сидеть дома и соблюдать все прочие предписания.

У нас, повторим, таких людей немного, но они тоже есть. Портрет их несимпатичен: это те, кто в силу слабого образования принимает на веру что угодно, не способен самостоятельно думать о том, что происходит. (Кстати, те же американцы подсчитали, что средний антикарантинщик, он же антимасочник, он же антиваксер, он же… в общем, уровень образования таких людей в среднем на 70% выше, чем у тех, кто следует всем ограничениям). И человек такой без тени сомнения сидит дома на пособии, не стремясь никуда: солидарность ведь.

Простые наблюдения в московском метро показывают: у нас большая часть молодых людей чихать хотела на маски как символ покорности всем предписанным мерам. Но и у нас есть такие, что натягивают их чуть не на глаза. Зрелище — жуть.

Дмитрий Косырев

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