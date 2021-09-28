Великолепная пятёрка: красивейшие замки Японии

Стоит сразу оговориться, что представленная подборка — донельзя субъективная точка зрения автора, который изучает японское фортификационное искусство более 20 лет, посетил на настоящий момент 85 японских замков и имеет несколько печатных работ об истории и архитектуре Японии. Данный условный рейтинг может не совпадать с официальными (например, топ-100 японских замков от общества Нихон Дзёкаку Кёкай) или неофициальными списками туристических ресурсов. Верить ему или нет — право читателя, но автор надеется, что вам в любом случае будет интересно.

Для начала давайте сделаем краткий экскурс в японское фортификационное искусство. Отличаются ли японские замки от их собратьев в Европе и даже более близких по духу Китая и Кореи? Можно с уверенностью сказать, что форты и крепости Японии фактически уникальны, особенно созданные во время расцвета замкового строительства — в XVI и начале XVII веков. Их внешний вид и структура имеют значительные отличия не только от европейских, но от материковых азиатских.

До XVI века японские укрепления были довольно примитивны, основным типом были горные замки-форты ямадзиро и укреплённые резиденции феодалов. Их оборонительные сооружения включали в себя земляные валы, сухие или наполненные водой рвы, частоколы, деревянные и глинобитные стены. Постройки же, помимо жилых и хозяйственных, ограничивались простыми наблюдательными башнями и укреплёнными воротами.