Великолепная пятёрка: красивейшие замки Японии

Немного о рейтингах
Стоит сразу оговориться, что представленная подборка — донельзя субъективная точка зрения автора, который изучает японское фортификационное искусство более 20 лет, посетил на настоящий момент 85 японских замков и имеет несколько печатных работ об истории и архитектуре Японии. Данный условный рейтинг может не совпадать с официальными (например, топ-100 японских замков от общества Нихон Дзёкаку Кёкай) или неофициальными списками туристических ресурсов. Верить ему или нет — право читателя, но автор надеется, что вам в любом случае будет интересно.
Для начала давайте сделаем краткий экскурс в японское фортификационное искусство. Отличаются ли японские замки от их собратьев в Европе и даже более близких по духу Китая и Кореи? Можно с уверенностью сказать, что форты и крепости Японии фактически уникальны, особенно созданные во время расцвета замкового строительства — в XVI и начале XVII веков. Их внешний вид и структура имеют значительные отличия не только от европейских, но от материковых азиатских.
До XVI века японские укрепления были довольно примитивны, основным типом были горные замки-форты ямадзиро и укреплённые резиденции феодалов. Их оборонительные сооружения включали в себя земляные валы, сухие или наполненные водой рвы, частоколы, деревянные и глинобитные стены. Постройки же, помимо жилых и хозяйственных, ограничивались простыми наблюдательными башнями и укреплёнными воротами.
Эпоха десяти тысяч замков
Всё изменилось в период Сэнгоку Дзидай, самой продолжительной гражданской войны в истории Японии, длившейся с 1479 по 1615 год. Возникла необходимость контролировать не только ключевые точки на карте, но и более обширные территории во время постоянных военных кампаний, а также размещать в замках значительные гарнизоны, управлять провинциями, ресурсами, общаться с союзниками. Замки “спускаются” с гор, строятся на холмах и равнинах. Они обзаводятся более мощными многоэтажными сторожевыми башнями ягура, высокими каменными стенами исигаки и глинобитными стенами добэй, системой ворот различного типа, включая мощные барбаканные комплексы. А самое важное, появились главные башни (донжоны) тэнсюкаку (буквально “башня, защищающая небеса”), внешний вид которых ныне и ассоциируется с японскими замками как таковыми. Наиболее мощные замки имели сложную конфигурацию, включающую несколько дворов, разделённых стенами и рвами. Замки умело вписывались в окружающий ландшафт, использовали в качестве линий обороны естественные препятствия — отвесные скалы, болота, реки, озёра и море. Дополнительным рубежом обороны часто служил призамковый город со своей системой стен, рвов и ворот.
За исключением каменных стен и оснований башен, обычно все внутризамковые постройки, включая донжон, строились из дерева, что отличает их от современных им европейских аналогов. Для защиты построек от огненных стрел и поджогов деревянные стены покрывали толстым слоем противопожарной штукатурки и старались не выводить наружу открытые деревянные конструкции. Башни, донжоны, ворота, а также глинобитные и деревянные стены имели специальные бойницы различной конфигурации, которые позволяли обороняющимся обстреливать противника из луков и ружей, оставаясь под прикрытием стен.
За время Сэнгоку Дзидай в стране были построены десятки тысяч (!) различных по размеру замков. После окончательной победы Токугава Иэясу в деле объединения страны в 1615 г. был издан указ, смысл которого сводился к формуле “иккоку итидзё” — “одна провинция — один замок”. На реконструкцию, восстановление или перепланировку замка требовалось специальное разрешение. Многие замки были разобраны до основания. После буржуазной революции, т.н. Реставрации Мэйдзи (1868 г.), новым правительством был принят Закон о демонтаже замков как пережитков феодализма. К 1875 г. больше 2/3 сохранившихся до XIX века замков было разобрано. Часть замков не пощадило время, пожары и природные катаклизмы, часть была разрушена во Вторую мировую войну во время бомбардировок американской авиации.
После войны многие замки были реконструированы, но зачастую они представляют собой “фейковые” донжоны, никакого отношения к историческим замкам не имеющие. Поэтому особый интерес представляют замки с сохранившимися до наших дней главными башнями (таких на всю Японию всего двенадцать, носящих неофициальное название “аутентичная дюжина”), а также наиболее качественные реконструкции, сделанные по сохранившимся источникам.
Итак, приступим непосредственно к нашему субъективному рейтингу, пятерке самых красивых и интересных, с точки зрения автора, японских замков.
Канадзава — замок без донжона
На пятом месте у нас замок Канадзава в одноименном городе префектуры Исикава. Этот замок не имеет ни сохранившегося, ни реконструированного донжона. Однако он может похвастаться некоторыми дошедшими до нас постройками и, самое главное, скрупулезной и качественной реконструкцией других фортификационных сооружений. Работа историков, архитекторов и строителей из Канадзава — пример правильной реконструкции, живой укор всем железобетонным поделкам послевоенных лет. Все постройки в Канадзава сделаны по традиционной технологии, из аутентичных материалов и с опорой на серьёзные источники. Замковый комплекс имеет статус “национальный исторический объект”.
Строительство замка начал в 1580 г. один из вассалов Ода Нобунага, первого объединителя Японии. После битвы при Сидзугатакэ в 1583 г. комендант Канадзава был казнён, а замок достался Маэда Тосииэ, одному из доверенных полководцев Ода Нобунага, а после смерти Нобунага в 1582 г. — вассалу Тоётоми Хидэёси, второго объединителя страны. Тосииэ достроил замок в 1583 г., а в 1590 г. занялся его перестройкой, значительно увеличив количество построек. Замок Канадзава занимал большую территорию — 600 на 400 метров и состоял из четырёх дворов, спускавшихся уступами с юга на север. Основной двор с пятиэтажным донжоном находился на южном холме. Однако главная башня сгорела в 1602 г. и больше никогда не была восстановлена. Позднее замок пережил ещё несколько пожаров (последний — в 1881 г.), которые уничтожили многие постройки.
Клан Маэда правил провинцией Кага из замка Канадзава на протяжении 14 поколений, вплоть до Реставрации Мэйдзи. Во время Второй мировой войны на территории замка располагалась военная база императорской армии. После войны здесь был кампус Университета Канадзава, но он был перемещен в 1995 г. в другое место.
Многие рвы и каменные стены сохранились со времён постройки замка. Из оригинальных строений в замке до нас дошли только два складских помещения XIX века. Однако одной из несомненных жемчужин замка можно считать барбаканный комплекс ворот Исикавамон, который существует в нынешнем виде со времен реконструкции 1788 г. Как и другие подобные барбаканы, он состоит из больших ворот башенного типа, развёрнутых к ним под девяносто градусов более простых малых ворот и огороженной стеной простреливаемой площадки между ними.
В 2001 г. при поддержке корпорации Сумитомо и местных властей начался масштабный проект по реконструкции построек замка Канадзава, который продолжается и по сей день.
Первыми были реконструированы постройки второго двора — трёхэтажные башни Цудзукиягура и Хисиягура, а также соединяющая их двухэтажная башня-галерея Годзиккэн Нагая. Постройки повторяют их вид в 1850 г., основаны на сохранившихся планах и чертежах. Башни были открыты для посещения в 2001 г. Внутри Годзиккэн Нагая (название переводится как “длинная башня длиной в 50 кэн (90 м)”) расположена выставка, посвящённая методам постройки башен.
В 2010 г. реконструировали комплекс ворот Кахокумон, которые ранее прикрывали мост между четвёртым и третьим дворами замка.
В 2015 г. возле башни Цудзукимон был реконструирован барбаканный комплекс ворот Хасидзумэмон, который ранее контролировал основной мост между третьим и вторым дворами замка.
Самой свежей реконструкцией (2020 г.) являются ворота башенного типа Нэдзумитамон. После Реставрации Мэйдзи ворота использовали под военный склад, пока они не сгорели в пожаре 1884 г. Название переводится как “мышиные ворота поверх стены”. И действительно: ворота покрыты серой (“мышиного цвета”) штукатуркой, что довольно необычно для таких построек.
В целом, несмотря на отсутствие донжона, Канадзава определённо стоит посещения. Тем более что рядом с ним находится один из самых живописных и больших парков Японии — Кэнрокуэн, заложенный ещё в 1676 году.
Замок золотого ворона
На четвёртом месте в нашем рейтинге замок Окаяма в одноименном городе и префектуре. Это один из “чёрных замков”, стены донжонов которых покрыты водоотталкивающей мастикой, в отличие от большинства “белых замков”, отделанных противопожарной штукатуркой. По общему мнению любителей японских фортификационных сооружений, чёрные замки выглядят наиболее “импозантно” среди своих собратьев других цветов.
Согласно некоторым источникам, первоначальные постройки на месте нынешнего замка Окаяма были возведены ещё в XIV веке кланом Нава. Река Асахигава была использована в качестве естественной защиты одной из сторон замка. В начале XVI века клан Канамицу построил новый замок, который тогда назывался Исияма. В 1573 г. замок был захвачен представителями клана Укита, которые начали масштабную перестройку. Заканчивал строительство один из прославленных военачальников Тоётоми Хидэёси — Укита Хидэиэ.
Замок был полностью перестроен к 1597 г., помимо большого донжона оборонительные сооружения Окаяма состояли из 35 башен и 21 ворот, что ставило его в один ряд с крупнейшими замками того времени. Хидэиэ не только выстроил сам замок, но и занимался развитием призамкового города, пригласив в качестве жителей искусных ремесленников из разных концов страны.
Во время гражданской войны Сэнгоку Дзидай Окаяма несколько раз менял хозяев, пока не достался клану Икэда, которые владели им всю эпоху Эдо (XVII–XIX вв.) вплоть до Реставрации Мэйдзи.
В 1869 г. замок был конфискован новым правительством для административных нужд военного министерства. Внешние рвы были засыпаны, а стены срыты. Из-за недостатка финансирования большинство построек со временем разрушилось. Донжон замка в 1931 г. получил высший статус культурного наследия Японии — “национальное сокровище”, но погиб в огне во время американского авианалёта 29 июня 1945 года.
Донжон был реконструирован из железобетона и дерева в 1965 г. Он имеет шесть этажей, а его общая высота составляет 21 метр. В целом, реконструкция повторяет утерянный донжон, за некоторыми небольшими упрощениями. Например, первоначальная главная башня была покрыта позолоченной черепицей, за что Окаяма в своё время получил прозвище “замок золотого ворона”.
Кроме донжона были реконструированы несколько ворот различного типа.
На территории замка также находится одна из уцелевших башен — Цукимиягура, “башня для наблюдения за луной” 1620 года постройки. В отличие от большинства башен для любования луной, которые строились в мирную эпоху Эдо в основном для отдыха, она хорошо укреплена и имеет атрибуты серьёзного фортификационного сооружения — ряд различных бойниц, и не имеет открытой веранды.
О первой же “тройке призёров” мы поговорим во второй части.
Окончание следует
Текст и фото: Иван Марчук