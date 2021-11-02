Великолепная пятёрка: красивейшие замки Японии

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Высшую строчку в нашем рейтинге занимает ещё один “черный замок” — Мацумото. Он расположен в г. Мацумото префектуры Нагано, а за свой цвет и “крылья” пристроенных башен прозван “Замком ворона”.
Почему же Мацумото отдано первое место? Ну, во-первых, это самый старый японский замок, дошедший до нас практически в неизменённом виде с конца XVI века. Все остальные из “аутентичной дюжины” были достроены или перестроены уже в эпоху Эдо, в XVII–XIX веках. А во-вторых, на взгляд автора, это самый “фотогеничный” замок Японии. Посмотрите сами — ну разве не красавец?
Донжонный комплекс замка Мацумото. Фото автора
Предшественником нынешнего замка был замок Фукаси, построенный на этом месте в 1504 году одним из вассалов могущественного клана Огасавара в качестве противодействия другому известному клану периода Сэнгоку Дзидай — Такэда. В 1550 г. Фукаси был атакован и захвачен легендарным полководцем Такэда Сингэн. Сингэн сделал Фукаси своей ставкой на время завоевания провинции Синано. После поражения клана Такэда в 1582 г. от войск Ода Нобунага, замок вновь захватил клан Огасавара.
Новым комендантом замка стал Огасавара Садаёси, и именно он дал замку нынешнее имя — Мацумото.
Следующий правитель Японии, Тоётоми Хидэёси, после окончательного объединения страны в 1590 г. переселил своего полководца Токугава Иэясу в регион Канто. Клан Огасавара, как вассалы Токугава, также были перемещены, а замок передали представителям клана Исикава. К 1594 г. закончилось строительство основного донжонного комплекса — главной башни, малого донжона и соединяющей их крытой галереи. Помимо этого, Исикава спланировали расположение трёх рубежей обороны, возвели дворец, башни, стены и ворота. Три двора замка разделили глубокими рвами.
Две башни левой части донжонного комплекса были пристроены в эпоху Эдо. По слухам, тогдашний комендант Мацудайра Наомаса (тот самый, что позже управлял замком Мацуэ) возвёл их в спешном порядке в 1633–1634 гг., когда узнал, что сёгун Токугава Иэмицу намеривается остановиться в Мацумото во время паломничества в местный храм.
В это же время, как считается, построили дворец второго двора. Иэмицу в Мацумото так и не приехал, зато замок обзавёлся вторым “крылом” и нынешним узнаваемым обликом.
Донжонный комплекс замка Мацумото, вид со двора. Фото автора
После Мацудайра замком Мацумото в разное время владели различные семьи, пока в 1726 г. там не обосновалась одна из ветвей клана Тода. Девять поколений дома Тода управляли замком и княжеством вплоть до Реставрации Мэйдзи.
Мацумото попал под каток “дефеодализации”, многие постройки замка разобрали, а материалы использовали при строительстве городской инфраструктуры. Однако основной замковый комплекс избежал участи быть снесённым благодаря стараниям вице-мэра близлежащего городка. Он подал властям префектуры петицию с предложением использовать донжон замка и главный двор для проведения выставок.
Пять выставок прошло в Мацумото с 1873 по 1876 г., что спасло комплекс донжона от уничтожения. К сожалению, город не обладал достаточными финансовыми возможностями для поддержания замка, и тот постепенно начал разрушаться. В 1902 г. главный донжон дал критический крен.
Донжон замка Мацумото в 1903 г.
Дело спас глава местной средней школы. Он провёл успешную кампанию по сбору средств и реконструкции донжона, которая завершилась только к 1913 г. и была позже названа “великая реставрация периода Мэйдзи”.
Во время Второй мировой войны в г. Мацумото располагался авиастроительный завод компании “Мицубиси Хэви Индастриз” и ключевой транспортный узел. Несмотря на это, замок и город избежали разрушительных бомбардировок, которым подверглись и менее значимые города. После окончания оккупации и получения финансирования в 1950–1955 гг. состоялась “великая реставрация периода Сёва”.
Кроме сохранившегося донжона и башен в замке стоит осмотреть пару реконструированных барбаканных комплексов ворот.
Комплекс ворот основного двора замка. Фото автора
Иван Марчук