Великолепная пятёрка: красивейшие замки Японии

Предшественником нынешнего замка был замок Фукаси, построенный на этом месте в 1504 году одним из вассалов могущественного клана Огасавара в качестве противодействия другому известному клану периода Сэнгоку Дзидай — Такэда. В 1550 г. Фукаси был атакован и захвачен легендарным полководцем Такэда Сингэн. Сингэн сделал Фукаси своей ставкой на время завоевания провинции Синано. После поражения клана Такэда в 1582 г. от войск Ода Нобунага, замок вновь захватил клан Огасавара.

Новым комендантом замка стал Огасавара Садаёси, и именно он дал замку нынешнее имя — Мацумото.

Следующий правитель Японии, Тоётоми Хидэёси, после окончательного объединения страны в 1590 г. переселил своего полководца Токугава Иэясу в регион Канто. Клан Огасавара, как вассалы Токугава, также были перемещены, а замок передали представителям клана Исикава. К 1594 г. закончилось строительство основного донжонного комплекса — главной башни, малого донжона и соединяющей их крытой галереи. Помимо этого, Исикава спланировали расположение трёх рубежей обороны, возвели дворец, башни, стены и ворота. Три двора замка разделили глубокими рвами.

Две башни левой части донжонного комплекса были пристроены в эпоху Эдо. По слухам, тогдашний комендант Мацудайра Наомаса (тот самый, что позже управлял замком Мацуэ) возвёл их в спешном порядке в 1633–1634 гг., когда узнал, что сёгун Токугава Иэмицу намеривается остановиться в Мацумото во время паломничества в местный храм.

В это же время, как считается, построили дворец второго двора. Иэмицу в Мацумото так и не приехал, зато замок обзавёлся вторым “крылом” и нынешним узнаваемым обликом.