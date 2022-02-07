Великая революция канадских дальнобойщиков

А началось всё с отказа канадских водителей грузовиков следовать “новшествам”, обязывавшим дальнобойщиков при пересечении границы с США предъявлять ковид-паспорт (свидетельство о вакцинации). Или же, при отсутствии этого документа, садиться на 14-дневный карантин. Когда дальнобоям стало ясно, что власти не склонны удовлетворить их требования, водители решили отстоять свою позицию непосредственно в Оттаве. Инициатива “Конвой свободы” быстро распространилась по всей стране, со всех концов которой к столице Канады потянулись нескончаемые колонны грузовиков. По мере продвижения к Оттаве мнение участников конвоя несколько изменилось, и в главный город Страны кленового листа они входили уже с твёрдым намерением требовать отставки правительства.

Власти поначалу отнеслись к Freedom convoy — 2022 свысока и с пренебрежением: разве может шоферьё самостоятельно организоваться? Максимум, до которого они могут додуматься — это посигналить в клаксоны в назначенную минуту в разных городах и “выразить озабоченность ситуацией”. Голливудскую ленту Convoy 1978 года современные политики явно не смотрели. А зря: фильм хоть и художественный, и старенький, и с большим уровнем допущений‑преувеличений, но тем не менее отражающий в полной мере реальные возможности дальнобойщиков. Их умение быстро сгруппироваться и совместно действовать против обозначившегося врага. Если бы канадский премьер Джастин Трюдо хотя бы в режиме быстрой перемотки ознакомился с лентой, ему бы и в голову не пришло высокомерно заявить 26 января, что “протестующие против ковидных ограничений канадские водители — небольшая группа маргиналов, не представляющая большинство жителей страны и не способная на них воздействовать”.

По мере приближения протестующих к Оттаве Трюдо понял, что с определением сути явления погорячился и эта торопливость может выйти ему боком. После чего вдруг резко почувствовал себя худо. Объявляя о неожиданно настигшем его коронавирусном заболевании, премьер “кленовых” бодро оповестил страну, что вынужден самоизолироваться на пять дней — мол, ребята, я бы всей душой за то, чтобы с вами повстречаться, но сами понимаете…

Тракеры поняли. И ответили, что подождут. Ничего страшного, если надо, ради благого дела потерпят до момента, когда премьер поправится и выйдет к ним. У них время есть, они не спешат.

Газеты запестрели сообщениями: “никто не знает, где Трюдо находится”, а также предположениями, что он “просто струсил” и даже, что “бежал из страны” и “спрятался так глубоко, что не хочет и в интернет выходить, чтобы никто его не нашел по IP”. А в интернете стало распространяться видео процесса вакцинации первого лица Канады, заставившее сомневаться в том, что Трюдо действительно прививался: медсестра мечет шприц в плечо премьера с расстояния вытянутой руки. При этом вторая верхняя конечность сестры не задействована вообще, хотя по протоколу канадского здравоохранения “в месте предполагаемого укола медицинский работник должен большим и указательным пальцами свободной руки растянуть кожу пациента”. Общественность стала всё сильнее сомневаться в том, что Трюдо вообще привился.

В результате движение, которое, по расчётам правительственных аналитиков, должно было, едва сформировавшись, тут же рассыпаться, принялось крепнуть с каждым днём. Кризис доверия к власти не рассосался, а, наоборот, перерос в революционную ситуацию. Попытка “компетентных лиц” задавить протест экономически — чиновниками были заблокированы почти $10 млн, собранных рядовыми гражданами на краудфандинговой платформе GoFundMe в помощь участникам конвоя — тоже не удалась. Водители пока держатся и без этих средств, а некоммерческая организация “Центр правосудия за конституционные свободы” занялась решением вопроса об освобождении зависших денег.

Протестующие решили показать, что несолоно хлебавши они уходить не собираются. И приступили к сооружению на площади неподалёку от резиденции правительства деревянной конструкции, которая должна им служить и столовой, и складом горючего, и… Да мало ли ещё для каких нужд сгодится эта постройка в долгие зимние дни ожидания возвращения Трюдо на рабочее место. Мэр Оттавы Джим Уотсон назвал эту затею “глупой и опасной”, не дай бог, где-то проскочит искра, из которой возгорится пламя — а то и вообще рванёт! В центре города, в пяти кварталах от здания, где заседает целая толпа министров. Демонстрируя заботу о согражданах, городской голова пообещал, что “строящийся городок будет снесён”. Однако кто займётся выполнением этой задачи, пока неясно.

Канадских дальнобойщиков поддержал экс-президент США Дональд Трамп. Выступая на предвыборном митинге в Техасе, политик заявил, что “они делают для свободы США больше, чем наши собственные лидеры” и призвал свою аудиторию выступить “против мер администрации Байдена по коронавирусу”.

“Мы должны сказать этой банде лицемеров, хулиганов и расистов: нам надоело, что вы контролируете нашу жизнь, закрываете наш бизнес и запугиваете наших детей. Американский народ покончил с CODVID’ом, нравится вам это или нет!”

Мейнстримные (мейнстрёмные?) СМИ не только Страны кленового листа, но и других западных государств предпочитают не замечать протест дальнобойщиков. Но прирученные правительствами газеты — не единственные источники, из которых общество сегодня черпает информацию. За процессом противостояния постоянно наблюдают корреспонденты многочисленных телеграм-каналов, а в социальных сетях как грибы после дождя множатся группы поддержки мятежных водителей.

Хозяева соцсетей, правда, стараются контролировать происходящее в закреплённом за ними виртуальном пространстве. На днях “светоч свободы слова” Facebook успешно заблокировал у себя группу Convoy to DC 2022, насчитывавшую 131 тысячу пользователей, выступавших в поддержку американских дальнобойщиков, движущихся на Вашингтон. Цензорам удалось обнаружить, что члены группы “нарушают правила сообщества”. Какие именно, сказано не было, что тоже традиционно — метавселенная имени Марка Цукерберга в таких случаях обычно применяет свой излюбленный modus operandi — “что хочу, то и ворочу”.