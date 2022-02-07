Великая революция канадских дальнобойщиков

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Правительства европейских государств всю прошедшую неделю соревновались между собой, кто больше отменит антидемократических ограничений, введение которых несколько месяцев назад было “продиктовано пандемией”. Зелёные паспорта, о необходимости которых так долго говорили в Евросоюзе, вдруг были признаны документом, без которого — сюрприз! — вполне можно жить. Да и слово “вакцинация” (постепенно этот термин в умах европейцев заменяется на правильный, отвечающий сути данных астро-файзеровских уколов — “терапия”) как-то неожиданно вдруг стало употребляться в чиновничьей речи без прилагательного‑строгача “обязательная”.
А началось всё с отказа канадских водителей грузовиков следовать “новшествам”, обязывавшим дальнобойщиков при пересечении границы с США предъявлять ковид-паспорт (свидетельство о вакцинации). Или же, при отсутствии этого документа, садиться на 14-дневный карантин. Когда дальнобоям стало ясно, что власти не склонны удовлетворить их требования, водители решили отстоять свою позицию непосредственно в Оттаве. Инициатива “Конвой свободы” быстро распространилась по всей стране, со всех концов которой к столице Канады потянулись нескончаемые колонны грузовиков. По мере продвижения к Оттаве мнение участников конвоя несколько изменилось, и в главный город Страны кленового листа они входили уже с твёрдым намерением требовать отставки правительства.
Власти поначалу отнеслись к Freedom convoy — 2022 свысока и с пренебрежением: разве может шоферьё самостоятельно организоваться? Максимум, до которого они могут додуматься — это посигналить в клаксоны в назначенную минуту в разных городах и “выразить озабоченность ситуацией”. Голливудскую ленту Convoy 1978 года современные политики явно не смотрели. А зря: фильм хоть и художественный, и старенький, и с большим уровнем допущений‑преувеличений, но тем не менее отражающий в полной мере реальные возможности дальнобойщиков. Их умение быстро сгруппироваться и совместно действовать против обозначившегося врага. Если бы канадский премьер Джастин Трюдо хотя бы в режиме быстрой перемотки ознакомился с лентой, ему бы и в голову не пришло высокомерно заявить 26 января, что “протестующие против ковидных ограничений канадские водители — небольшая группа маргиналов, не представляющая большинство жителей страны и не способная на них воздействовать”.
По мере приближения протестующих к Оттаве Трюдо понял, что с определением сути явления погорячился и эта торопливость может выйти ему боком. После чего вдруг резко почувствовал себя худо. Объявляя о неожиданно настигшем его коронавирусном заболевании, премьер “кленовых” бодро оповестил страну, что вынужден самоизолироваться на пять дней — мол, ребята, я бы всей душой за то, чтобы с вами повстречаться, но сами понимаете…
Тракеры поняли. И ответили, что подождут. Ничего страшного, если надо, ради благого дела потерпят до момента, когда премьер поправится и выйдет к ним. У них время есть, они не спешат.
Газеты запестрели сообщениями: “никто не знает, где Трюдо находится”, а также предположениями, что он “просто струсил” и даже, что “бежал из страны” и “спрятался так глубоко, что не хочет и в интернет выходить, чтобы никто его не нашел по IP”. А в интернете стало распространяться видео процесса вакцинации первого лица Канады, заставившее сомневаться в том, что Трюдо действительно прививался: медсестра мечет шприц в плечо премьера с расстояния вытянутой руки. При этом вторая верхняя конечность сестры не задействована вообще, хотя по протоколу канадского здравоохранения “в месте предполагаемого укола медицинский работник должен большим и указательным пальцами свободной руки растянуть кожу пациента”. Общественность стала всё сильнее сомневаться в том, что Трюдо вообще привился.
В результате движение, которое, по расчётам правительственных аналитиков, должно было, едва сформировавшись, тут же рассыпаться, принялось крепнуть с каждым днём. Кризис доверия к власти не рассосался, а, наоборот, перерос в революционную ситуацию. Попытка “компетентных лиц” задавить протест экономически — чиновниками были заблокированы почти $10 млн, собранных рядовыми гражданами на краудфандинговой платформе GoFundMe в помощь участникам конвоя — тоже не удалась. Водители пока держатся и без этих средств, а некоммерческая организация “Центр правосудия за конституционные свободы” занялась решением вопроса об освобождении зависших денег.
Протестующие решили показать, что несолоно хлебавши они уходить не собираются. И приступили к сооружению на площади неподалёку от резиденции правительства деревянной конструкции, которая должна им служить и столовой, и складом горючего, и… Да мало ли ещё для каких нужд сгодится эта постройка в долгие зимние дни ожидания возвращения Трюдо на рабочее место. Мэр Оттавы Джим Уотсон назвал эту затею “глупой и опасной”, не дай бог, где-то проскочит искра, из которой возгорится пламя — а то и вообще рванёт! В центре города, в пяти кварталах от здания, где заседает целая толпа министров. Демонстрируя заботу о согражданах, городской голова пообещал, что “строящийся городок будет снесён”. Однако кто займётся выполнением этой задачи, пока неясно.
Канадских дальнобойщиков поддержал экс-президент США Дональд Трамп. Выступая на предвыборном митинге в Техасе, политик заявил, что “они делают для свободы США больше, чем наши собственные лидеры” и призвал свою аудиторию выступить “против мер администрации Байдена по коронавирусу”.
“Мы должны сказать этой банде лицемеров, хулиганов и расистов: нам надоело, что вы контролируете нашу жизнь, закрываете наш бизнес и запугиваете наших детей. Американский народ покончил с CODVID’ом, нравится вам это или нет!”
Мейнстримные (мейнстрёмные?) СМИ не только Страны кленового листа, но и других западных государств предпочитают не замечать протест дальнобойщиков. Но прирученные правительствами газеты — не единственные источники, из которых общество сегодня черпает информацию. За процессом противостояния постоянно наблюдают корреспонденты многочисленных телеграм-каналов, а в социальных сетях как грибы после дождя множатся группы поддержки мятежных водителей.
Хозяева соцсетей, правда, стараются контролировать происходящее в закреплённом за ними виртуальном пространстве. На днях “светоч свободы слова” Facebook успешно заблокировал у себя группу Convoy to DC 2022, насчитывавшую 131 тысячу пользователей, выступавших в поддержку американских дальнобойщиков, движущихся на Вашингтон. Цензорам удалось обнаружить, что члены группы “нарушают правила сообщества”. Какие именно, сказано не было, что тоже традиционно — метавселенная имени Марка Цукерберга в таких случаях обычно применяет свой излюбленный modus operandi — “что хочу, то и ворочу”.
Осада Брюсселя
“Твиттер”, в отличие от коллег по ремеслу, затирать группы, подобные European Freedom Convoy2022, не рискнул. Возможно, потому что в Европе, вдохновлённой канадским (а теперь уже и американским) примером, не просто появились свои конвои — во Франции, Испании, Литве, Чехии, Италии, Бельгии, Нидерландах, Венгрии и других государствах-членах ЕС. Но в большей степени оттого, что их организаторы сумели очень быстро договориться между собой о встрече в Брюсселе. С последующей блокировкой и настоящей осадой этого города. В столицу ЕС гости прибудут, естественно, на своём — многотонном грузовом — транспорте. Дата сбора — 14 февраля. По всей видимости, в День влюблённых руководящим структурам Евросоюза будет не до обмена валентинками — придётся рассказывать дальнобойщикам разных стран о тёплых чувствах, которые испытывают еврочиновники по отношению к протестующим.
Созданием соответствующей атмосферы дружелюбия и занимались практически все правительства стран ЕС всю минувшую неделю, отмеченную просто-таки чудесами.
Уже в понедельник статистика заболеваемости ковидом, регистрировавшая в конце января один рекорд за другим, вдруг вошла в едва ли не отвесное пике. Испанская пресса сообщила, что всего за пару дней количество положительных тестов на наличие инфекции упало практически вдвое — с чуть ли не 130 тысяч в день до “каких-то” 75 тысяч. Ещё более крутой трюк удался шведам, у которых 1 февраля было зарегистрировано 113 тысяч новых заражённых, а уже на следующий день — меньше 40 000. Дания, несмотря на то что инфицированность населения составляет более 10 000 человек из каждых 100 000 населения, объявила о снятии всех антиковидных ограничений. Об этом же объявлено в Норвегии и Швеции.
Испанское правительство пообещало в ближайшие дни разрешить народу ходить по улицам без масок. Каталония объявила об отмене обязательного предъявления ковид-паспорта при посещении ресторанов. Такое же решение приняли власти Канарских островов. Отменила уличные намордники Франция. Итальянское правительство заявило о намерении опубликовать график постепенного снятия ограничений. Освободила общепит от куар-кодов и ковидных сертификатов Чехия.
Швейцария информировала о том, что с 17 февраля от въезжающих в страну не будут требовать предъявления паспорта вакцинации, а ношение маски перестанет быть обязательным. Спешное ослабление антиковидных мер идёт и в других странах — во властных структурах сообразили, что перекинувшаяся на Европу “канадская революция дальнобойщиков” реально угрожает многим политикам потерей тёплых насиженных мест. Очевидно, высказанная в телеграм-канале израильского конвоя “Конец игре. Мы берём руль в свои руки!” шуткой никому не кажется.
Премия за позитивный тест
А как же пандемия? Заболеваемость, которая росла ещё вчера в геометрической прогрессии? Неужели ради умиротворения дальнобойщиков власти готовы пойти на увеличение риска заражения своих народов? Ведь статистика говорит…
Что говорит статистика, мы ежедневно читаем в газетах. А вот как эта статистика делается? Один из ответов на этот вопрос нечаянно подсказал испанский интернет-портал Redacción Médica, проинформировавший, что “отныне госорганы Валенсийской автономии будут выплачивать аптекам, проводящим анализы на ковид, по €3,75 за каждый позитивный тест на антиген и ничего — за негативный”. Ну, и какова будет коронавирусная статистика при такой финансовой заманиловке? Как-то сразу вспоминается Томас Даннинг с его “при 300 процентах прибыли нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы”. Кстати, аптеки — это лишь малая капля, отражающая огромный океан материальной “ковидной” заинтересованности практически всех институтов и организаций, входящих в систему здравоохранения.
Караваны грузовиков в Европе продолжают свой поход на Брюссель. Дальнобойщики слезам правительств и обещаниям снять все антиковидные ограничения не верят.
Владимир Добрынин