Из глубины Сибири до Антарктики. Часть VIII

Когда я после четырёх часов домашних сновидений собирался на вахту и надевал свои “семьдесят одёжек”, понял, что вылил из сапога далеко не всю воду. Да и сушка носков имела сугубо ритуальное значение. Зато “Ксанаду” уже шла вдоль берега Тьерра-дель-Фуэго, причем всего милях в двух от него. И волны здесь действительно были тихими.

28 января общались с многочисленными полярными дельфинами, а потом заявился и небольшой кит, причём прошёл метрах в десяти от яхты.

Утром 29 января мы продолжали идти на юго-восточный угол Огненной Земли. Надо было успеть заскочить в бухту за мысом, так как на следующий день ожидался ветер под 50 узлов.

В 13:00 встали на буй в бухте, получив предварительно добро от аргентинских пограничников — их застава располагается на берегу. Наши координаты были 54°48′ ю. ш., 65°15′ з. д. Это воистину “край земли” — южнее вокруг всего земного шара располагаются только невеликие острова и Антарктида.

За пару дней стоянки мы основательно просушились, и в целом жизнь налаживалась. 1 февраля “Ксанаду” уже шла на пересечение пролива Дрейка. До острова Ватерлоо (Кинг Джордж), на котором расположена российская станция “Беллинсгаузен”, было всего 480 миль. То есть даже при средней скорости в пять узлов переход должен был занять порядка четырёх суток.

В первые два дня пролив, обладающий, как известно, отвратительной репутацией, вёл себя предельно кротко. Мы уже начали высматривать айсберги — бережёного Бог бережет. Но увидеть их не успели: ночью в районе 56°47′ S, 64°W у яхты вновь полетела злосчастная муфта на валу. И ведь до “Беллинсгаузена” оставалось всего 360 миль — как от Омска до Новосибирска! Но со сломанным валом пройти их было весьма сложно и довольно опасно — это всё-таки пролив Дрейка, а не летний Иртыш.

Муфту ребята кое-как починили “на коленке”, но было принято решение ползти до Ушуайи, пока пролив не раскачало.