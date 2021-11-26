Из глубины Сибири до Антарктики. Часть VII

В тот же день мы побывали в гостях у замечательных людей — супругов Куделя, Виталия Евгеньевича и Татьяны Ивановны. Она родилась в Аргентине, а он — сын сосланных в Сибирь украинцев, бывший детдомовец и моряк до мозга костей. Хозяева, хотя мы и отбивались, нагрузили нас всевозможными припасами — вареньями, консервированными сардинами, свежей рыбой… Мы смогли только отдариться сувенирами экспедиции и книгой о всех походах “Сибири” до 2006 года. Позже Татьяна Ивановна помогла нам закупить продукты на новый переход, а Виталий Евгеньевич — решить немало наших технических проблем.

Кстати, он объяснил, почему в Аргентине так много русскоязычных морских семей. В 90-е годы здесь оказались буквально брошенными на произвол судьбы украинские и российские суда вместе с экипажами. Команды распродавали с кораблей всё, что только можно — так и выживали. Соотечественники им помогали: привозили продукты, а у трапов ставили коробки, в которые бросали деньги. Правда, находились и другие “соотечественники”, к счастью, таких были единицы. Например, один деятель покупал у фермеров овощи по дешёвке, а морякам перепродавал по цене супермаркета. Ну да Бог ему судья, ублюдку…

Как бы то ни было, а все наши моряки, которые реально хотели работать, смогли в конце концов устроиться на суда. В том числе и Виталий, высококвалифицированный специалист по судовым рефрижераторам. Он ещё лет пятнадцать трудился на рыбном флоте от Ньюфаундленда до Южной Георгии и Новой Зеландии…

К сожалению, есть и противоположные примеры. Как-то на улице невдалеке от яхтенной стоянки на русскую речь отреагировал бомж: “Здорово, ребята”. Оказался бывшим моряком из Калининграда. Налички у нас не было вообще (мы здесь рассчитываемся только картами) — дали ему сигарет…

Естественно, в Мар-дель-Плата мы тоже провели на “Сибири” день открытых дверей. Разновозрастного народу на борту побывало очень много, причём люди приходили далеко не с пустыми руками. Так, один участник встречи в храме привёл на яхту свою семью, и они принесли нам… кастрюлю борща.

…В целом “серебряная страна” выглядит более благополучной, чем Бразилия. По крайней мере, даже на окраинах мы не видели ветхих домов. И хотя и в Аргентине хватает и мусора, и обшарпанных стен, но это как-то не бросается в глаза. Зато видно, что жилой сектор здесь содержится весьма достойно — эдакая южноамериканская Европа. А в центре города, как и в коттеджных городках по побережью, двух- и трехэтажные дома — это воистину произведения архитектурного искусства! Более того, они ещё и великолепно встроены в городской ландшафт и прекрасно “сотрудничают” с многоэтажками. Впрочем, то же можно сказать и о городских скверах. Сразу видно, что аргентинские архитекторы и ландшафтные дизайнеры не зря свой хлеб едят.

Добавлю, что Аргентина производит впечатление весьма спортивной страны. Вечером возле нашей марины можно было увидеть очень много людей на пробежках. В самой марине активно работает детская секция парусного спорта, в которой занимаются десятки ребят семи лет и старше. Тут же можно встретить молодых и уже седовласых виндсёрферов, а на соседних кортах осваивают большой теннис подростки и молодёжь.

Что примечательно, в девять вечера в центре Мар-дель-Плата жизнь только закипает. Многочисленные рестораны и кафе заполняются под завязку, а к десяти вечера к ним уже выстраиваются длинные очереди. Спектакли в театрах начинаются в десять — половине одиннадцатого. А к одиннадцати вечера на центральных улицах уже не протолкнуться от тусующегося народа.