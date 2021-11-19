Из глубины Сибири до Антарктики. Часть VI

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Мы идем по Уругваю
В первый день 2020 года “Сибирь” уже шла в открытом море параллельно невидимому берегу, до которого было миль пятьдесят. 2 января нас основательно окатило ночным дождём со встречным ветром до 27 узлов. Чтобы заработал хотя бы малый стаксель, мы должны были отклоняться на юго-восток. В итоге оказались уже в 150 милях от берега и на курсе, перпендикулярном генеральному.
Сменили галс и вернулись на генкурс, но 3 января уже ближе к берегу получили крутую болтанку. Вновь на яхте был вечер летающих тарелок, а стены камбуза были живописно украшены завитушками чойсов (так называют лапшу быстрого приготовления в Омске — прим. Fitzroy).
В ночную вахту ветер был уже за 30 узлов, а на порывах — до 41. Плюс налетающие дожди. Утром 4 января выглянуло солнце и увидело “Сибирь”, болтающуюся на волнах высотой в шесть-семь метров, а то и более. Правда, ветер постепенно затихал до 15–25 узлов, понемногу сглаживались и волны. И что особенно отрадно: оба наших стакселя так дружно заработали, что “ласточка” даже при малых оборотах двигателя выдавала 6,5–7,5 узлов.
В общем, жизнь налаживалась. К ночи она наладилась совсем: ветер — милейшие 8–13 узлов, скорость за 7 узлов, волны умеренные. Справа — фонарь Луны, слева — Южный Крест и две его подделки — так называемые “ложные кресты”. На душе — гармония…
Гармония-то гармония, но в сотне с лишним миль по курсу и ближе к берегу заваривалось крутое месиво, и оттуда прилетели сообщения о человеке, выпавшим за борт, и о дрейфующем рыбачьем судне. И эти сообщения были отнюдь не первые.
Морскую границу Бразилии и Уругвая миновали глубокой ночью. Утром 7 января берег явился во всей своей плоской сомнительной красоте: песчаный пляж, который тянулся уже километров триста, и столь же однообразная полоса низкого леса — явно не тропического. Пейзаж несколько оживили группа скальных столбов, а затем и проплывающие мимо населённые пункты Уругвая. Событием стало появление первых тюленей — они резвились в волнах и, судя по всему, чувствовали себя превосходно. Кстати, температура прибрежной воды была 18-19 градусов, да и воздух ненамного теплее. Антарктика медленно, но неотвратимо приближалась…
Знали бы наши родители, куда занесёт их ненормальных сыновей! Но, по крайней мере, когда-нибудь мы сможем прошамкать своим правнукам: “Вот, помнитша, жаходили мы в Урухвай…”
Мы идём по Уругваю,
Ночь — хоть выколи глаза.
Слышны крики попугаев
И павлинов голоса…
Ла Палома
Ну конечно же, мы вспомнили эту дворовую песню из нашего детства, когда вечером 7 января вышли за территорию марины возле базы уругвайских ВМФ и направились в расположенный неподалёку городок Ла Палома. Был ранний вечер, ни попугаи, ни павлины никак себя не проявляли, а вот какие-то морские птицы хохотали бешено, да ещё заливались невеликие птички, похожие на дроздов.
Несколько часов погуляли по очень славному городку, отметив немалое количество народа на местном огромном пляже. Правда, купаться там никто не рисковал — температура воды не располагала…
Запаслись некоторыми насущными продуктами, поели в кафе настоящего мяса, а не тушёнки (да и та кончилась) и полюбовались в центре городка на выступления уличных артистов — фокусников, жонглёров, музыкантов и юмористов. И вот ведь что интересно: это была совершенно будничная среда, а городок — не более нашего среднего райцентра…
Ушли из Ла Паломы 8 января после обеда. А уже вечером попрощались с Уругваем и двинулись на пересечение огромного залива Ла Плата шириной в 120 миль. Ночью в стороне Монтевидео разливалось зарево невидимых огней и лупили в землю бешеные молнии. Впрочем, их вспышки плясали и вокруг нас, правда, без грома — грозы, к счастью, были далеко.
На следующий день мы уже шли по территориальным водам Аргентины. В 20 часов яхта “Сибирь” пересекла 37-ю параллель, ту самую — из “Детей капитана Гранта”. Справа по борту потянулись пока ещё низкие берега Патагонии.
10 января в 9 часов яхта подошла к Мар-дель-Плате.
Ну конечно же, мы вспомнили эту дворовую песню из нашего детства, когда вечером 7 января вышли за территорию марины возле базы уругвайских ВМФ и направились в расположенный неподалёку городок Ла Палома. Был ранний вечер, ни попугаи, ни павлины никак себя не проявляли, а вот какие-то морские птицы хохотали бешено, да ещё заливались невеликие птички, похожие на дроздов.
Несколько часов погуляли по очень славному городку, отметив немалое количество народа на местном огромном пляже. Правда, купаться там никто не рисковал — температура воды не располагала…
Запаслись некоторыми насущными продуктами, поели в кафе настоящего мяса, а не тушёнки (да и та кончилась) и полюбовались в центре городка на выступления уличных артистов — фокусников, жонглёров, музыкантов и юмористов. И вот ведь что интересно: это была совершенно будничная среда, а городок — не более нашего среднего райцентра…
Ушли из Ла Паломы 8 января после обеда. А уже вечером попрощались с Уругваем и двинулись на пересечение огромного залива Ла Плата шириной в 120 миль. Ночью в стороне Монтевидео разливалось зарево невидимых огней и лупили в землю бешеные молнии. Впрочем, их вспышки плясали и вокруг нас, правда, без грома — грозы, к счастью, были далеко.
На следующий день мы уже шли по территориальным водам Аргентины. В 20 часов яхта “Сибирь” пересекла 37-ю параллель, ту самую — из “Детей капитана Гранта”. Справа по борту потянулись пока ещё низкие берега Патагонии.
10 января в 9 часов яхта подошла к Мар-дель-Плате.
Серебряная страна
Почему “серебряная”? Потому что “Аргентина” — от известного нам ещё из школьной химии слова “аргентум” — “серебро”. Именно на этот драгоценный металл возлагали надежды испанцы, рыскавшие здесь в начале XVIвека. Надежды не оправдались, но название осталось.
В Мар-дель-Плате “Сибирь” стояла с 11 по 16 января в уютной марине яхт-клуба “Наутико”. К слову, рядом с военно-морской базой, на которой стоит монумент утонувшей подлодке — одной из трёх субмарин ВМФ Аргентины.
За время стоянки капитально отремонтировали опреснитель, заставили наконец работать обогреватель, заварили трещину в бойлере, зашпаклевали-закрасили трещину под фальшбортом и загерметизировали все протекающие места в люках. Готовились основательно: впереди до самой Ушуайи на Огненной Земле оборудованных марин уже не ожидалось.
В целом это была, пожалуй, самая эффективная наша стоянка, хотя и вынужденная — нас задержал морской беспредел. Даже в марине 14–16 января дуло до 25 узлов, а в океане — и вовсе за 50. Но зато Мар-дель-Плата ещё больше обогатила нас новыми встречами и новыми друзьями.
В Мар-дель-Плате
Первым “Сибирь” посетил почётный консул России Юрий Кузнецов. Человек великой доброжелательности и отзывчивости, да и биографии незаурядной. Родился в Сербии в 1944 году в семье русской медсестры из Белой гвардии и серба. В начале 1950-х из-за ссоры Тито со Сталиным почти все русские были вынуждены покинуть Югославию, и в итоге семья осела в Аргентине.
Юрий Николаевич навёл на нас местных журналистов и русских соотечественников. В тот же день мы познакомились с Мариной Пахриной, которая создала в Мар-дель-Плате русский самодеятельный театр и руководит им. По её словам, ещё лет пятнадцать назад российским дипломатам были совершенно безразличны инициативы и проблемы зарубежных соотечественников, но года с 2010-го это безразличие сменилось на самое живое внимание и поддержку.
13 января нас пригласили в православный храм Царственных Страстотерпцев, расположенный в живописном лесном пригороде, где сосны соседствуют с эвкалиптами. Надо отметить, что долгое время ближайшая от Мар-дель-Платы православная церковь находилась за 400 километров — в Буэнос-Айресе. В конце концов местной русской диаспоре это надоело, и в начале 2000-х здесь был заложен храм. Строился он на пожертвования русских поселенцев и был освящён в 2009 году.
Повидаться с нами в храм пришло человек тридцать. В основном женщины, причём многие — жёны моряков, а то и потомственные морячки. Они организовали очень сердечное застолье с домашней выпечкой и разными вкусностями. Но главным было, конечно, общение — живое человеческое тепло и встречные потоки информации…
Алексей Декельбаум