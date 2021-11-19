Из глубины Сибири до Антарктики. Часть VI

В первый день 2020 года “Сибирь” уже шла в открытом море параллельно невидимому берегу, до которого было миль пятьдесят. 2 января нас основательно окатило ночным дождём со встречным ветром до 27 узлов. Чтобы заработал хотя бы малый стаксель, мы должны были отклоняться на юго-восток. В итоге оказались уже в 150 милях от берега и на курсе, перпендикулярном генеральному.

Сменили галс и вернулись на генкурс, но 3 января уже ближе к берегу получили крутую болтанку. Вновь на яхте был вечер летающих тарелок, а стены камбуза были живописно украшены завитушками чойсов (так называют лапшу быстрого приготовления в Омске — прим. Fitzroy).

В ночную вахту ветер был уже за 30 узлов, а на порывах — до 41. Плюс налетающие дожди. Утром 4 января выглянуло солнце и увидело “Сибирь”, болтающуюся на волнах высотой в шесть-семь метров, а то и более. Правда, ветер постепенно затихал до 15–25 узлов, понемногу сглаживались и волны. И что особенно отрадно: оба наших стакселя так дружно заработали, что “ласточка” даже при малых оборотах двигателя выдавала 6,5–7,5 узлов.

В общем, жизнь налаживалась. К ночи она наладилась совсем: ветер — милейшие 8–13 узлов, скорость за 7 узлов, волны умеренные. Справа — фонарь Луны, слева — Южный Крест и две его подделки — так называемые “ложные кресты”. На душе — гармония…

Гармония-то гармония, но в сотне с лишним миль по курсу и ближе к берегу заваривалось крутое месиво, и оттуда прилетели сообщения о человеке, выпавшим за борт, и о дрейфующем рыбачьем судне. И эти сообщения были отнюдь не первые.

Морскую границу Бразилии и Уругвая миновали глубокой ночью. Утром 7 января берег явился во всей своей плоской сомнительной красоте: песчаный пляж, который тянулся уже километров триста, и столь же однообразная полоса низкого леса — явно не тропического. Пейзаж несколько оживили группа скальных столбов, а затем и проплывающие мимо населённые пункты Уругвая. Событием стало появление первых тюленей — они резвились в волнах и, судя по всему, чувствовали себя превосходно. Кстати, температура прибрежной воды была 18-19 градусов, да и воздух ненамного теплее. Антарктика медленно, но неотвратимо приближалась…

Знали бы наши родители, куда занесёт их ненормальных сыновей! Но, по крайней мере, когда-нибудь мы сможем прошамкать своим правнукам: “Вот, помнитша, жаходили мы в Урухвай…”

Мы идём по Уругваю,

Ночь — хоть выколи глаза.

Слышны крики попугаев