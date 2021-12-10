Из глубины Сибири до Антарктики. Часть IX

Да, вот именно так — без комплексов. Но обо всём по порядку.

14 февраля в проливе Бигль прошли торжественные совместные манёвры парусников “Крузенштерн” и “Паллада” и яхт “Сибирь”, “Ксанаду”, Wind Dancer и Mon Coeur. В завершении манёвров “Сибирь” прошла по правому борту “Крузенштерна”, где выстроился и по традиции махал фуражками весь его экипаж, и двинулась на выход из пролива Бигль. К ночи яхта уже вышла в пролив Дрейка и взяла курс на антарктический остров Кинг Джордж.

Это была отлично обоснованная импровизация, так как открылось “окно погоды” до 18 февраля и надо было успеть проскочить по проливу Дрейка, пока он кроткий. И пролив не подвёл: до острова “Сибирь” шла почти в полный штиль. Было бы всё прекрасно, но в конце перехода обозначилась весьма тревожная вибрация по корпусу яхты при работе двигателя. Нельзя было исключать, что в любой момент мог разрушиться валопровод и… буль-буль.

Как выяснилось позже, эта вибрация была судьбоносной. Причём скорее в положительном смысле слова…

18 февраля 2020 года “Сибирь” вошла в залив Максвелла у острова Кинг Джордж и бросила якорь на траверзе российской антарктической станции “Беллинсгаузен”. Она шла к этой точке семь с половиной месяцев. Менялись экипажи, но оставалась неизменной цель. И вот эта цель была достигнута.

Вскоре капитан Сергей Щербаков прибил на местный столб с указателями расстояний новую дощечку: “Омск, 17 520 км”.

Яхта сначала стояла на якоре, а потом была пришвартована к понтону. Пингвины закатывали замечательные концерты с прыжками через швартовые и съезжанием с понтона, как с горки. Стоило появиться на палубе хоть одному зрителю, как тут же собирались “артисты” и начиналось представление…

На “Беллинсгаузене” экипаж “Сибири” подружился с полярниками. Участвовали в праздновании дня рождения станции, которая была открыта 22 февраля 1968 года. Показали фильмы о походах “Сибири”, пообщались вволю. Вечером на званый ужин подошли гости с соседних станций — чилийской и немецкой. Павел Капустин и Николай Терлеев стали звёздными гитаристами и имели воистину оглушительный успех.

Над проблемой вибрации бились несколько дней. Щербаков даже нырял под яхту с аквалангом, но причин вибрации установить не удалось. И только позже догадались, что загадка крылась в… тяжести нашего регулируемого винта. Идти с таким винтом и валом через вновь разбушевавшийся пролив Дрейка было невозможно.

Впрочем, и в самой бухте обстановка существенно обострялась. Пригнало лёд, от одной льдины ребятам даже пришлось отбиваться. Метрах в двухстах сел на камни айсберг, и теперь надо было круглосуточно следить за ним, а то он мог сорваться и попереть на яхту. Плюс к тому при стоянке возле понтона у “Сибири” лопнуло шесть швартовых, а между тем до берега было всего метров 70 — яхту вполне могло выкинуть на камни и разбить. Однако обошлось, в чём, конечно, заслуга только экипажа.