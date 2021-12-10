Из глубины Сибири до Антарктики. Часть IX

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Самый южный на планете
Ушуайя — очень славный и оживлённый город, одно из знаковых туристских мест Южной Америки. Летом тут солнышко припекает весьма основательно — хоть загорай. Но стоит только ему скрыться, как становится совсем не жарко. Если задует ветер с гор, то навстречу ему можно идти по перешейку от яхт-клуба, накренясь на добрых 45 градусов. Ветер же с юга несёт из Антарктиды весьма тонизирующий холод, заставляющий немедленно утепляться. Такое вот здесь экзотическое лето….
Тем не менее городок набит народом со всех стран света. В центре полно отелей, хостелов, магазинов, ресторанов и даже казино. А в порту, естественно, стоит столб с указанием расстояний до знаковых городов планеты. До Москвы — 15 572 километра…
Есть здесь и огромный мемориал — дань памяти парням, которые сложили головы в войне 1982 года между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова. Уже на входе бьёт по сердцу щит с вырезанными пустыми контурами этих островов. Вообще эта тема в Аргентине до сих весьма болезненна…
А теперь о светлом. На празднование 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками в Ушуайю пришли легендарные парусники “Крузенштерн” и “Паллада”. Мы с моим товарищем по экипажу “Ксанаду” Андреем Олейником побывали на борту “Паллады”. Встретили нас прекрасно и даже отрядили курсанта провести для нас экскурсию… Конечно, у каждого по жизни свои приоритеты, но сдаётся мне, что когда ребята в 18–20 лет могут независимо от своего социального статуса побывать на “краю света” — это, право, достойно доброй зависти.
…13 февраля я обнял экипаж “Сибири” в порту Ушуайи и через несколько часов уже начал своё авиапутешествие с пятью пересадками от Огненной Земли до Омска. 24 февраля 2020 года в аэропорту родного города, наконец, увидел снег под ногами. Такого со мной не было почти год. Впрочем, по меркам Бразилии или Островов Зелёного Мыса это смехотворный период без снега…
Победа!
Да, вот именно так — без комплексов. Но обо всём по порядку.
14 февраля в проливе Бигль прошли торжественные совместные манёвры парусников “Крузенштерн” и “Паллада” и яхт “Сибирь”, “Ксанаду”, Wind Dancer и Mon Coeur. В завершении манёвров “Сибирь” прошла по правому борту “Крузенштерна”, где выстроился и по традиции махал фуражками весь его экипаж, и двинулась на выход из пролива Бигль. К ночи яхта уже вышла в пролив Дрейка и взяла курс на антарктический остров Кинг Джордж.
Это была отлично обоснованная импровизация, так как открылось “окно погоды” до 18 февраля и надо было успеть проскочить по проливу Дрейка, пока он кроткий. И пролив не подвёл: до острова “Сибирь” шла почти в полный штиль. Было бы всё прекрасно, но в конце перехода обозначилась весьма тревожная вибрация по корпусу яхты при работе двигателя. Нельзя было исключать, что в любой момент мог разрушиться валопровод и… буль-буль.
Как выяснилось позже, эта вибрация была судьбоносной. Причём скорее в положительном смысле слова…
18 февраля 2020 года “Сибирь” вошла в залив Максвелла у острова Кинг Джордж и бросила якорь на траверзе российской антарктической станции “Беллинсгаузен”. Она шла к этой точке семь с половиной месяцев. Менялись экипажи, но оставалась неизменной цель. И вот эта цель была достигнута.
Вскоре капитан Сергей Щербаков прибил на местный столб с указателями расстояний новую дощечку: “Омск, 17 520 км”.
Яхта сначала стояла на якоре, а потом была пришвартована к понтону. Пингвины закатывали замечательные концерты с прыжками через швартовые и съезжанием с понтона, как с горки. Стоило появиться на палубе хоть одному зрителю, как тут же собирались “артисты” и начиналось представление…
На “Беллинсгаузене” экипаж “Сибири” подружился с полярниками. Участвовали в праздновании дня рождения станции, которая была открыта 22 февраля 1968 года. Показали фильмы о походах “Сибири”, пообщались вволю. Вечером на званый ужин подошли гости с соседних станций — чилийской и немецкой. Павел Капустин и Николай Терлеев стали звёздными гитаристами и имели воистину оглушительный успех.
Над проблемой вибрации бились несколько дней. Щербаков даже нырял под яхту с аквалангом, но причин вибрации установить не удалось. И только позже догадались, что загадка крылась в… тяжести нашего регулируемого винта. Идти с таким винтом и валом через вновь разбушевавшийся пролив Дрейка было невозможно.
Впрочем, и в самой бухте обстановка существенно обострялась. Пригнало лёд, от одной льдины ребятам даже пришлось отбиваться. Метрах в двухстах сел на камни айсберг, и теперь надо было круглосуточно следить за ним, а то он мог сорваться и попереть на яхту. Плюс к тому при стоянке возле понтона у “Сибири” лопнуло шесть швартовых, а между тем до берега было всего метров 70 — яхту вполне могло выкинуть на камни и разбить. Однако обошлось, в чём, конечно, заслуга только экипажа.
Добавлю, что здесь же 28 февраля главный рыбак экспедиции Женя Забродин выловил самую южную рыбу в своей биографии, да и, пожалуй, в истории омского рыболовства. Это была “ледяная рыба” — редкая страхолюдина. В честь установленного рекорда её сфотографировали и отпустили на волю.
Возвращение
Цель экспедиции была достигнута, и оставалось “только” возвращение домой. Поскольку на острове Кинг Джордж нет никаких условий для подъёма яхты на берег и ремонта, а самостоятельно идти по озверевшему проливу Дрейка она не могла, то было принято решение эвакуировать “Сибирь” на большую землю на одном из научно-исследовательских судов. С помощью администрации Омской области и министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина была достигнута договорённость “перевезти” яхту до материкового порта на научно-экспедиционном судне “Академик Трёшников”. Правда, первая стоянка по его маршруту была только в Монтевидео (Уругвай).
Утром 9 марта новый флагман экспедиционного флота России с погруженной на него “Сибирью” ушёл от острова Кинг Джордж. Но когда “Академик Трёшников” 18 марта дошёл до столицы Уругвая, все порты на побережье Южной Америки уже были закрыты из-за пандемии коронавируса. В итоге было принято единственно возможное решение: “Сибирь” на судне продолжила путь до России.
…Ровно через месяц, 18 апреля, “Сибирь” в строгом соответствие с планом была спущена на воду в Балтийском море и последовала в Санкт-Петербург своим ходом. Отмечу, что за пять недель на борту судна “антарктический” экипаж яхты занимался самым традиционным делом — ремонтировал нашу “ласточку”. В частности, был заменён злополучный винт. Впрочем, если бы это удалось сделать ещё в Антарктиде, то тогда “Сибирь” смогла бы уйти оттуда самостоятельно и… вообще не дошла до России. Её бы заперли в первом же порту захода, как заперли на три месяца яхту “Ксанаду” и нашего друга Максима в чилийском городе Пуэрто-Уильямс…
22 апреля вечером яхта “Сибирь” после семи с половиной месяцев разлуки с берегами России пришвартовалась на Петровской косе Санкт-Петербурга. После этого экипаж получил отпуск и прилетел в родной город. А с 9 июля 2020 года новые сменные экипажи с неизменными капитаном и старпомом вели “Сибирь” из Санкт-Петербурга домой…
30 сентября 2020 года Омск, несмотря на пандемию, торжественно встречал свою кругосветную, а теперь ещё и антарктическую яхту. Встреча была не только торжественной, но и очень радостной, ведь экипажи “Сибири” не виделись по несколько месяцев. К тому же на встречу прилетели и наши друзья, с которыми мы последний раз обнимались давным-давно и за многие тысячи километров от Омска.
Кстати, день 30 сентября для нас весьма символичен: в этот день в 2001 году “Сибирь” вернулась в Омск из своей знаменитой 15-месячной кругосветки. Бог даст, не последней…
Алексей Декельбаум