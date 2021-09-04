Талибан и “женский вопрос”. Часть III

Афганистан занимает 23-е место в мире по младенческой смертности при рождении. Впереди него только страны центральной Африки. На первом месте страна по детской смертности от недоедания. И, конечно, больше от недоедания гибнет девочек, потому что девочка в афганских реалиях — не человек. Недоедают и их матери. И эта ситуация не сегодня сложилась, а тянется десятилетиями.

Женщинам Афганистана настолько плохо, что, правда, должно быть хоть немного стыдно тем, кто за их счёт увеличивает количество подписчиков и делает из них повестку политической борьбы, культивируя истерический дискурс с эксплуатацией двух самых сильных эмоций — страха и ужаса перед болью. Это ещё можно терпеть, когда повесткой становятся животные: беззащитные и милые бельки — жертвы браконьеров, или фауна и флора побережья Камчатки — жертвы то ли красных водорослей, то ли химического отравления. Но когда это происходит во имя личного хайпа, и для политической борьбы используются живые люди — это уже откровенная подлость.

В Афганистане за последние десятилетия было много попыток построить разные модели общества: и социалистическое, и традиционалистское религиозное, и демократическое. Всё держалось недолго и при небольшом усилии снаружи или извне рушилось. Рушилось ровно потому, что всё это производилось с обществом, которое находится на несоответствующей всем этим преобразованиям ступени развития. Страна живёт практически родоплеменным устройством. Например, грамотных людей в Афганистане сейчас всего 43% (и это считается достижением). Для сравнения: в России примерно столько же грамотных было в 1926 году, при том, что в 1939 году грамотными были уже почти 90%. Нет никаких более-менее современных институций: образования, здравоохранения, медиа. И пока их не будет — не удержится там ни либеральная демократия, ни социализм, ни, кстати, исламское государство.

И уж тем более ничего не изменится с положением женщин.

Не изменится до тех пор, пока женщины на собственном опыте не узнают, что значит жить нормальной жизнью, пользуясь нормальными инфраструктурами и обладая достаточным образованием, чтобы осознать своё положение и свои права.

Более того, для большинства женщин сельских регионов Афганистана даже каноны шариата — огромный прогресс по сравнению с царящим там родоплеменным общественным устройством.

Чтобы убедиться в правоте этой немыслимой крамолы, читателю надо просто набрать в поисковой строке слово “пуштунвали”. Для первого знакомства с этим сводом правил, регулирующим бытовую жизнь афганской провинции, достаточно статьи в Википедии — благо, там сразу приводится сравнение норм пуштунвали с нормами шариата. И так было всегда. Все афганские социальные эксперименты были уделом жителей Кабула и ещё пары крупных городов. За их пределами был и остается всё тот же поздний железный век, по сравнению с которым талибское Средневековье — немыслимый прогресс. Правда, есть серьёзные сомнения, что и это Средневековье сумеет охватить всю территорию страны. По причинам чисто демографическим.

Сегодня Афганистан занимает первое место в Азии по уровню рождаемости. На каждую женщину приходится в среднем по 6,6 детей. Текущая численность населения оценивается от 30 до 40 миллионов человек — т.е. за последние 30 лет численность выросла то ли в 3, то ли 4 раза. Причин много: непрекращающаяся война (надо больше рожать — тогда выше вероятность, что кто-то уцелеет и род продолжится); детская смертность (еще в 2000-ом году умирал каждый четвёртый ребенок, сегодня — “всего лишь” каждый шестой); до недавнего времени — практически первобытный уклад жизни (без пенсий и соцстрахования — только наличие детей гарантирует, что в старости, потеряв трудоспособность, ты не умрёшь с голоду, и чем больше детей — тем надёжнее “страховка”); религиозные традиции (многодетность — один из достаточно значимых маркеров социального статуса).

При этом подавляющее большинство населения составляет молодёжь — и прогнозируется, что в течение следующих 30 лет население вырастет ещё в 2-3 раза. При таких темпах роста даже для высокоразвитой страны было бы серьёзной проблемой обеспечить всех работой, жильём, гарантировать образование и медицинское обеспечение. Для нищей страны это абсолютно невозможно.