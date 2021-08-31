Талибан и “женский вопрос”. Часть I

Не успели ещё бойцы запрещённого в России движения Талибан полностью захватить страну, как мировая общественность немедленно озаботилась в первую очередь судьбой женщин Афганистана.
Тут вынужден сразу оговориться: права человека, в том числе и права женщин, как в Афганистане, так и по всему миру, являются проблемой наиважнейшей. Но я сейчас не об этом, а о том, что любые попранные права на самом деле мало кого заботят, а лишь являются разменными фантиками в политических играх и источником заработка для политактивистов, блогеров и блогерок, а также журналистов.
Однако, кажется, я немного забежал вперед с выводами.
Итак, ещё не окончательно пал Кабул, как спикер американского Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что “любое политическое урегулирование в Афганистане должно проходить с участием женщин”. Запрещённые в России бородачи немедленно, судя по всему, взяли под козырёк. Ну, или точнее, под пуштунку, или что там у них сейчас за головные уборы. Хотя, несмотря на напрашивающийся сарказм, взять не взяли, но в публичное пространство вбросили пару фраз про права женщин, а точнее, в переводе с “талибанского” на общедоступный, заявили следующее: мы, дескать, просто так никого побивать камнями не будем, только согласно приговору шариатского суда.
Мир с облегчением выдохнул.
Для пущего страха внушительно высказалась представитель (или, как теперь гендерно верно говорить, — представительница, а то и представителька) США в ООН Линда Томас-Гринфилд. “Не потерпим, — говорит, — нарушения прав женщин талибами”, — да-да, теми самыми, запрещёнными в России. При моджахедах, стало быть, терпели, — они же были нужны для борьбы с Советами, — при любых властях терпели, а тут лопнуло терпение. Лопнуло не при виде того, заметим, как американские солдаты выбрасывали афганских женщин, как мешки, за ограду аэропорта. Это не нарушение, понимать нужно.
Думаю, что своим выступлением представительница США окончательно успокоила взбудораженные массы политактивистов и журналистов. В рамках новой этики оно ведь как: если темнокожая корпулентная женщина что говорит, — спорить нельзя. И вот именно эту мысль надо вложить неразумным террористам в головы, считает прогрессивная общественность.
Все эти заявления в очередной раз демонстрируют идеологическую катастрофу всех борцов за всё хорошее против всего плохого — и катастрофу международного феминизма, в частности.
Политическое движение, некогда осмысленное, но потерявшее свое значение на территории, где оно действовало исторически, похоже, утратило ещё и свой смысл — ввиду достижения практически всех ранее поставленных целей.
Оставшиеся “мелочи” (вроде всё ещё сохраняющейся некоторой диспропорции в уровне зарплат или гендерной диспропорции во власти и на руководящих должностях) вполне можно было бы решать в рабочем порядке.
Президент США Рональд Рейган встречается с делегацией жителей афгано-пакистанского региона,
в том числе с единственной женщиной в делегации — Фаридой Ахмади
Как любая структура, дающая определённую власть и влияние своим руководителям и видным деятелям, не желающая, при этом, ни умирать естественной смертью, ни перемещаться в те неприветливые регионы, в которых её цели и задачи по-прежнему актуальны, но измышляющая вместо этого всё новые и всё более радикальные ложные цели в своём традиционном ареале обитания — с целью оставаться в фокусе актуальной политики — всё более стремительно превращается в одну из многих деструктивных тоталитарных сект, всё суровее относясь к своим же более умеренным соратницам.
Не удивительно, что примеру западных феминисток следуют и их соратницы из самого Третьего мира. Один из самых ярких примеров такого рода — Фарида Ахмади. Впервые мир услышал её имя в 1983-м году, когда Ахмади участвовала в знаменитой встрече президента Рейгана с афганскими моджахедами, героической борьбой которых с просоветским режимом так шумно восторгался американский президент. Она была единственной женщиной на этой встрече. Её представили, как кабульскую студентку, арестованную и брошенную в тюрьму по надуманному поводу (якобы просто подобрала на улице антиправительственную листовку). Так ли в действительности обстояло дело или как-то иначе, сейчас уже вряд ли удастся установить. Во всяком случае, Ахмади была активным членом т.н. “Революционной ассоциации женщин Афганистана” (RAWA), боровшейся в те годы против просоветских властей. Причем жаловалась она Рейгану именно на просоветские власти, которые бросили её в тюрьму, а про положение женщин при моджахедах — ни слова. Правда, мило? Нехорошо иронизировать над несчастьями, но потом Фариду арестовали уже в Пакистане сторонники Хекматияра.
История самой же организации сложилась достаточно печально. Её основательница, Мина Кешвар Камаль, была убита моджахедами всё того же Гульбеддина Хекматияра. Исламский фундаменталист Хекматияр никак не мог рассматривать маоистку Мину как союзницу, несмотря на борьбу с общим врагом. На протяжении почти полувека ассоциация последовательно выступала против всех властей Афганистана. Сначала против просоветских правительств Нур Мохаммада Тараки, Бабрака Кармаля и Мохаммада Наджибуллы. Потом — против правительства победивших моджахедов. После победы Талибана — против талибов, но одновременно — и против борющегося с талибами Северного альянса. Но и “демократические” правительства Хамида Карзая и Ашраф Гани, равно как и их американские покровители, так и не снискали одобрения воинствующей ассоциации.
Понятно, что столь непримиримой (да ещё и женской) организации на территории самого Афганистана было очень неуютно, так что через несколько лет после возникновения она перебазировалась в Пакистан и все последующие десятилетия боролась с афганскими властями уже с пакистанской территории, на которой, судя по всему, с правами женщин было замечательно. И как-то трудно представить, что активистка такой организации действительно была случайной жертвой, просто поднявшей листовку на улице.
Однако так или иначе, но после встречи с Рейганом Фарида Ахмади стала фигурой публичной и узнаваемой. А роль “жертвы просоветского марионеточного режима” — очень востребованной. Так что до конца 80-х Ахмади ездила по Европе, выступала с самых разных трибун, общалась с журналистами и парламентариями и без устали клеймила власти ДРА. Но в начале 90-х, после падения ДРА, потребность в такой фигуре исчезла. И ни в Афганистан, ни в Пакистан Ахмади уже не вернулась — оформила необходимые документы и осела в качестве беженца в благополучной Норвегии: училась в университете Осло, получила диплом антрополога и занялась исследованием страданий (из-за недостатка мультикультурализма, естественно) женщин из этнических и религиозных меньшинств Норвегии. В настоящий момент пишет книги и руководит структурой под названием “Глобальное счастье”. Ну то есть опять за всё хорошее против всего плохого — борьба за права женщин Афганистана оказалась отброшена, как отработанная ступень ракеты. Свою роль она уже выполнила — вывела на новую орбиту. И, знаете, как-то трудно её осуждать. После десяти лет жизни в Европе и общения с тамошними феминистками мысль “а я чем хуже?” не могла не возникнуть в голове вчерашней афганской студентки, увидевшей, наконец, как делаются дела в большом мире. Позиция “вы там должны бороться и умирать, а мы тут будем изобретать всё новые гендеры, лишь бы не соваться в ваши варварские края” очень быстро приводит к тому, что у тех, кому предписано “бороться и умирать”, тоже очень быстро появляется желание бороться за что-нибудь менее опасное, желательно, не покидая при этом пределов Европы.
В общем, с феминизмом все понятно, но с афганскими женщинами-то что делать?
А — ничего.
В существующей реальности сделать что-либо невозможно.
Продолжение следует
Игорь Виттель