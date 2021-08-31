Талибан и “женский вопрос”. Часть I

Не успели ещё бойцы запрещённого в России движения Талибан полностью захватить страну, как мировая общественность немедленно озаботилась в первую очередь судьбой женщин Афганистана.

Тут вынужден сразу оговориться: права человека, в том числе и права женщин, как в Афганистане, так и по всему миру, являются проблемой наиважнейшей. Но я сейчас не об этом, а о том, что любые попранные права на самом деле мало кого заботят, а лишь являются разменными фантиками в политических играх и источником заработка для политактивистов, блогеров и блогерок, а также журналистов.

Однако, кажется, я немного забежал вперед с выводами.

Итак, ещё не окончательно пал Кабул, как спикер американского Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что “любое политическое урегулирование в Афганистане должно проходить с участием женщин”. Запрещённые в России бородачи немедленно, судя по всему, взяли под козырёк. Ну, или точнее, под пуштунку, или что там у них сейчас за головные уборы. Хотя, несмотря на напрашивающийся сарказм, взять не взяли, но в публичное пространство вбросили пару фраз про права женщин, а точнее, в переводе с “талибанского” на общедоступный, заявили следующее: мы, дескать, просто так никого побивать камнями не будем, только согласно приговору шариатского суда.

Мир с облегчением выдохнул.

Для пущего страха внушительно высказалась представитель (или, как теперь гендерно верно говорить, — представительница, а то и представителька) США в ООН Линда Томас-Гринфилд. “Не потерпим, — говорит, — нарушения прав женщин талибами”, — да-да, теми самыми, запрещёнными в России. При моджахедах, стало быть, терпели, — они же были нужны для борьбы с Советами, — при любых властях терпели, а тут лопнуло терпение. Лопнуло не при виде того, заметим, как американские солдаты выбрасывали афганских женщин, как мешки, за ограду аэропорта. Это не нарушение, понимать нужно.

Думаю, что своим выступлением представительница США окончательно успокоила взбудораженные массы политактивистов и журналистов. В рамках новой этики оно ведь как: если темнокожая корпулентная женщина что говорит, — спорить нельзя. И вот именно эту мысль надо вложить неразумным террористам в головы, считает прогрессивная общественность.

Все эти заявления в очередной раз демонстрируют идеологическую катастрофу всех борцов за всё хорошее против всего плохого — и катастрофу международного феминизма, в частности.

Политическое движение, некогда осмысленное, но потерявшее свое значение на территории, где оно действовало исторически, похоже, утратило ещё и свой смысл — ввиду достижения практически всех ранее поставленных целей.

Оставшиеся “мелочи” (вроде всё ещё сохраняющейся некоторой диспропорции в уровне зарплат или гендерной диспропорции во власти и на руководящих должностях) вполне можно было бы решать в рабочем порядке.