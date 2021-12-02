Сухопутный флот США под красным флагом

Исследователи опубликовали фотографии одной из крупнейших песчаных пустынь в мире, на которых можно рассмотреть в деталях авианосец США типа Gerald R. Ford и эсминец класса Arleigh Burke. На снимках отчётливо можно увидеть палубу авианосца с раскрашенной взлётно-посадочной полосой.

И что самое удивительное, правительство США на строительство этих кораблей не потратило ни цента. Вообще подобная находка для сотрудников ВМС и Пентагона стала, мягко говоря, большим сюрпризом. Ведь американские корабли китайского производства — не просто железные баржи, а полноценные, в точности воссозданные боевые единицы, оснащённые современной военной аппаратурой противовоздушной и противоракетной обороны. При этом могут передвигаться в песках, для чего инженеры и строители Поднебесной проложили в пустыне железную дорогу длиною в несколько сотен километров.

После небольшого расследования американские военные выяснили, что стальную сухопутную армаду построили власти КНР, которые на протяжении десятилетий используют пустыню Такла-Макан как испытательный полигон для новых видов вооружения.

Разведка США уже не раз фиксировала пуски противокорабельных баллистических ракет DF-21D, но, видимо, военным Китая стало скучно тренироваться, стреляя по барханам, и они решили воссоздать реальные цели. По данным американских спецслужб, боевые декорации в песках появились ещё в 2019 году.