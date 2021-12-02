Сухопутный флот США под красным флагом

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Американский сухопутный флот штурмует пески пустыни Такла-Макан! С таким неожиданным сообщением выступили представители института ВМС США, которые засекли через спутники-шпионы необычные перемещения военной техники в центре Китая.
Исследователи опубликовали фотографии одной из крупнейших песчаных пустынь в мире, на которых можно рассмотреть в деталях авианосец США типа Gerald R. Ford и эсминец класса Arleigh Burke. На снимках отчётливо можно увидеть палубу авианосца с раскрашенной взлётно-посадочной полосой.
И что самое удивительное, правительство США на строительство этих кораблей не потратило ни цента. Вообще подобная находка для сотрудников ВМС и Пентагона стала, мягко говоря, большим сюрпризом. Ведь американские корабли китайского производства — не просто железные баржи, а полноценные, в точности воссозданные боевые единицы, оснащённые современной военной аппаратурой противовоздушной и противоракетной обороны. При этом могут передвигаться в песках, для чего инженеры и строители Поднебесной проложили в пустыне железную дорогу длиною в несколько сотен километров.
После небольшого расследования американские военные выяснили, что стальную сухопутную армаду построили власти КНР, которые на протяжении десятилетий используют пустыню Такла-Макан как испытательный полигон для новых видов вооружения.
Разведка США уже не раз фиксировала пуски противокорабельных баллистических ракет DF-21D, но, видимо, военным Китая стало скучно тренироваться, стреляя по барханам, и они решили воссоздать реальные цели. По данным американских спецслужб, боевые декорации в песках появились ещё в 2019 году.
Тренируйтесь на баржах
Но китайские военные не новаторы в вопросе “уничтожения” американского флота. В 2015 году похожий макет появился в Ормузском проливе у берегов Ирана, чьи военные создали точную копию боевого корабля США типа Nimitz из 200-метровой баржи. На палубе “авианосца” даже разместили фальшивые самолеты, похожие на палубные истребители ВМС США F/A-18 Hornet. После чего иранцы расстреляли псевдоавианосец противокорабельными крылатыми ракетами, используя “москитный флот” боевых катеров и авиацию.
Время было Тегераном выбрано не случайно: решалась судьба так называемой “иранской ядерной сделки”. Администрация Обамы была готова снять санкции против Ирана, но выдвигала целый ряд жёстких условий. “Прогибаться” перед Большим Шайтаном Тегеран не собирался и провёл манёвры с “авианосцем”, намекнув, что в случае если Вашингтон пойдет на силовое решение проблемы, ему есть чем ответить.
История циклична
Опытом Ирана в 2021 году решили воспользоваться и китайские военные. Задача — продемонстрировать свою боеготовность и наглядно показать заокеанским “партнёрам”, что произойдёт в случае прямого противостояния — была выполнена на отлично. Тем более, информация о пустынных стрельбах по американским кораблям появилась в момент очередного обострения многолетнего конфликта США и КНР из-за Тайваня.
С 1949 года Пекин не раз требовал вернуть под свою юрисдикцию остров, куда после гражданской войны сбежали противники КПК. Вашингтон столь же последовательно эти требования отвергал (до 1979 г. на Тайване были размещены американские войска, но теперь ближайшая к острову военная база США находится на японском острове Окинава). Конфликт между сверхдержавами из-за Тайваня за последние несколько лет достиг своего пика. Весной этого года журнал The Economist опубликовал номер, где на обложке был изображён остров Тайвань, развернувший противоракетную систему. Журналисты предсказывали, что в самое ближайшее время именно этот остров станет самой горячей точкой на глобусе.
Масла в огонь подлил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который в мае заявил, что война за Тайвань — перспектива ближайших 5 лет. И вот уже в октябре КНР проводят учения вблизи границ островного государства. США стягивает свои силы. Появляется информация (впрочем, неподтверждённая), что на территории Тайваня уже давно расквартированы американские инструкторы и спецназ.
Микрочипы — новая нефть
Эксперты пытались выяснить, почему же конфликт вокруг Тайваня так обострился именно сейчас. Один из самых правдоподобных ответов на этот вопрос дали китаеведы, которые уверены, что две крупнейшие мировые державы схлестнулись в соперничестве за право контролировать производство IT гиганта TSMC.
Тайваньская компания — монополист на рынке микрочипов, дефицит которых во всем мире начался с 2020 года. Часть экспертов это связывают с ковидными ограничениями, но сейчас появилась информация, что американский бизнес, скупив почти все изделия ещё в прошлом году, требует от руководства компании перенести основное производство на территорию США, что, конечно, не устраивает Пекин.
На сегодняшний день дефицит полупроводников и микрочипов затронул не только цифровые компании, но и автогиганты. В частности, сборочные линии АвтоВАЗа работают с перебоями с июня 2021 года. 9 ноября из-за проблем с микроэлектроникой пришлось частично остановить сборку моделей Lada Granta, Lada Largus и XRay, Renault Logan, Sandero и Lada Niva.
Игра мышцами
В такой военно-экономической обстановке вблизи своих границ Китай решил демонстративно “поиграть мышцами” своей армии. И появление на пустынном полигоне макетов американских кораблей вполне закономерно. При этом военные эксперты США не исключают, что Поднебесная будет тестировать на “авианосце пустыни” свои новые гиперзвуковые ракеты, защиты от которых у армии США на сегодняшний день нет и в ближайшее время вряд ли появится.
Возможно, подобная демонстрация силы охладит заокеанских партнеров КНР — и конфликт не перерастёт в горячую фазу, которая может привести человечество на порог Третьей мировой войны.
Артём Кол