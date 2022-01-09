Стреляющий Сочельник

Я проснулся от выстрелов.

Было ещё совсем темно, но в горах, гранитным полукольцом охватывающих наш городок, уже гремели ружья. Это была не охота и не война, а старинный балканский обычай, праздник, называемый Баднидан, отчасти предваряющий, а отчасти совпадающий с православным Сочельником.

Испокон веков сербские (и не только сербские — традиция эта есть и у хорватов, и у болгар, и у македонцев) мужчины уходили рано утром в лес и рубили там молодые дубовые деревца — бадняк. Делалось это по определённому ритуалу: дерево нужно было срубить тремя ударами топора, с молитвой, и так, чтобы оно обязательно упало верхушкой на восток. После того, как бадняк был срублен, глава семейства стрелял в воздух из ружья. На Балканах вообще очень любят огнестрельное оружие — вряд ли найдётся деревенский дом, в котором не будет ствола — а то и нескольких. Срезанные дубки приносили домой, где женщины готовились к их появлению — устилали пол свежей соломой, приносили нарядные ленты и варили угощение. Бадняк украшали, умащивали елеем и мёдом, ставили на почётное место, а вечером торжественно сжигали в очаге.

В одних уголках Балкан бадняков срубалось несколько — по числу мужчин в доме. В других сжигали два бадняка — мужской и женский. В одном из черногорских кланов бытовал обычай срубать, напротив, столько деревьев, сколько в доме женщин — но сжигали их не на Рождество, а на Новый год.

Откуда пошёл обычай сжигать бадняк — неведомо. Теорий множество, но какая из них ближе к истине, теперь уже вряд ли можно установить. Похоже, что это сплав местной языческой традиции сжигать символ старого года (дубовое полено) — и пришедшего из Византии христианства. Как воплощение старого года, бадняк иногда украшают сделанной из соломы бородой. Раньше — вряд ли этот обычай сохранился до наших дней — его почтительно именовали “Старым богом” — но когда он сгорал, на смену ему приходил Божич (молодой бог, тем же словом в сербском обозначают Рождество). Возможно, изначально под Старым богом имелся в виду Даждьбог, потому что дуб в балканских языческих верованиях — дерево именно этого солнечного бога, сына Сварога. Зимой, когда день становится коротким, а солнце холодным и тусклым, сила Даждьбога убывает, и ее нужно было возродить в огне. Мне лично кажется, что на возникновение культа бадняка повлияло учение богомилов (в Македонии известных также как бабуны), но это лишь одна из теорий, ничем, прямо скажем, не подтверждённая.