Странные музеи мира: Пермь

Впрочем, не надо думать, что в “цивилизованной Европе” обстановка с “краеведением” существенно лучше, а экспозиции богаче — зачастую, наоборот. Например, в замке графов де Фуа в одноименном городе Лангедока вообще ничего толком не найти, при всём богатстве истории данного региона — те же наконечники стрел и осколки черепицы. Очень трогательны микроскопические музейчики такого рода в Исландии — обычно это единственный домик, украшенный невиданными сокровищами: сита, рыболовные снасти, треснувшие корыта, вулканическое стекло и непременный скелет кита перед входом. Праздных туристов обычно привлекает скелет кита, ведь деревянный ткацкий станок можно и дома посмотреть, в точно таком же музее на пространстве от Хельсинки до Владивостока и от Нордкапа до Сицилии.

Однако, как говаривал некогда царь Соломон, и тут есть свои нюансы. Иногда (увы, не слишком часто) забытые провинциальные музеи настолько уникальны и неповторимы, что дух захватывает. Флоренцию, например, никак не назовёшь “провинцией”, но в былые доэпидемические времена туристы валом валили в упомянутую выше галерею Уффици, в палаццо Питти или в Барджелло, совершенно не обращая внимания на тот факт, что в городе есть музей Штиберта, до крыши забитый оружием и доспехами Средних веков и Нового времени — если не самая обширная, то наиболее разнообразная и никем не превзойдённая коллекция вооружений в Евразии. Всего 60 тысяч предметов, собранных с 1860 по 1906 годы трудами и стараниями англичанина Фредерика Штиберта, который завещал свою коллекцию городу. И ведь что любопытно, никакого грандиозного аншлага в музее Штиберта на моей памяти никогда не наблюдалось, несмотря на сказочную ценность и редкость выставленных образцов оружия. Я посещал “оружейную виллу” несколько раз, и всегда в залах бродили три-пять-семь посетителей, а однажды был там вообще один — если не считать студента-экскурсовода, приставленного ко мне бдеть и надзирать: как бы этот русский не стащил чучело коня с рыцарем в полном максимилиановском доспехе. На лице студента читалось: ишь, цаца какая, пришёл старинное оружие смотреть, тогда как все нормальные люди идут за Рафаэлем и Микеланджело в нормальный музей! Я явно отвлекал парня от просмотра роликов в инстаграме.

Уж если такой казус возможен во Флоренции, то что говорить о родной российской глубинке, в которой, если глубоко копнуть, отыщется немало такого, о чём нигде более в мире и не мечтают, а если и мечтают, то получить не могут. Попросту нету и взять негде.

Настало время для предыстории. Давайте перенесёмся во времени на 260-250 миллионов лет назад и взглянем на окрестности Уральских гор в геологический период, именуемый в науке “Пермским”.