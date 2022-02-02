Медведев vs Надаль: битва на Australian Open

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На минувших выходных в финале Australian Open Даниил Медведев спорил за титул обладателя “Большого шлема” с Рафаэлем Надалем, живой легендой тенниса. После первых двух сетов, которые выиграл Медведев, казалось, судьба титула предрешена, но, оказавшись на краю пропасти, Надаль активизировал все внутренние резервы и сумел перевернуть ход матча. При этом в трёх розыгрышах кряду Даниил был в одном очке от того, чтобы повести с брейком, но…
В итоге победу праздновал Надаль — человек, который ещё два месяца назад сомневался, что снова будет играть в теннис, поднял над головой заветный кубок.
Вынесенная в подзаголовок фраза Руди Тамьяновича, прекрасного баскетбольного тренера, дважды приводившего к чемпионству клуб НБА “Хьюстон Рокетс”, как нельзя лучше подходит для подобных ситуаций: “Никогда не недооценивайте сердце чемпиона”. Чемпион способен вернуться в самой сложной ситуации, на жилах вытащить самую сложную игру. Собственно, то, что в финале Australian Open в полный рост продемонстрировал Надаль.
И вот тут хочется вспомнить ещё одну крылатую фразу — про то, что чемпионами не рождаются, чемпионами становятся.
И она уже не только про Надаля, но и про Даниила Медведева, который в воскресенье покидал корт “на щите”.
После матча российский теннисист, заметно деморализованный недружелюбием австралийских трибун, разразился проникновенным монологом — про ребёнка, который с детства мечтал о большом теннисе. По сути, Даниил за одну пресс-конференцию вспомнил самые значимые моменты своей карьеры, которые зафиксировались в его памяти, стали вереницей перевалочных пунктов на пути к нынешнему положению дел.
Медведев вспомнил, что впервые взял в руки ракетку, когда ему было 6 лет. Важный штришок к портрету — помимо тенниса и плавания, юный Даниил занимался ещё и шахматами: очень любопытный факт в контексте того, что Медведев является одним из самых умных игроков современности.
В 12 лет Даниил играл на российских турнирах и с упоением смотрел турниры “Большого шлема”, мечтая однажды выйти на лучшие корты мира против лучших теннисистов.
Потом Медведев начал играть европейские турниры. В 17 лет (2013 год) на чемпионате Европы для юниоров до 18 лет Медведев в одиночных соревнованиях добрался до 1/4 финала, а в парных (напарником Даниила тогда был Карен Хачанов) вышел в главный финал, но — проиграл. Тем не менее Даниил с теплом вспоминает то время — центральный корт, 1-2 тысячи человек на трибунах.
В 2014-м Медведев завоевал свои первые титулы серии “фьючерс” (1 в одиночном соревновании, 2 — в командном), в 2015-м одержал ещё три победы с зеркальным результатом (2 — в одиночном турнире, 1 — в командном) и в октябре дебютировал в основной сетке турнира мировой серии ATP — вместе с Асланом Карацевым дошёл до 1/4 финала Кубка Кремля в парном разряде.
Дальше — только вверх.
2016-й — первая победа в основном туре в одиночном разряде (в Хертогенбосе над аргентинцем Орасио Себальосом), первый финал (увы, проигранный) квалификации к Уимблдону, первый выигранный турнир серии “челленджер” — в Сен-Реми-де-Прованс (соперником был бельгиец Жорис Де Лора).
2017-й — первый финал турнира АТР в индийском Ченнае (проигрыш Роберто Баутисте Агуту), первый турнир серии “Большого шлема” в основной сетке (тот же пресловутый Australian Open), дебют в Кубке Дэвиса в составе сборной России, четвертьфиналы турниров в Монпелье, Марселе, Хертогенбосе и Лондоне, полуфинал в Истборне, 1/4 финала в Вашингтоне и очередном Кубке Кремля… Особняком в том году стоит дебют в основной сетке Уимблдона и победа в первом круге над третьей ракеткой мира Стэном Вавринком. По итогам того года Медведев занял 65 место в одиночном рейтинге АТР.
Сам Даниил говорит, что не мог поверить в то, что всё происходит с ним — что он уже играет в турнирах “Большого шлема” и находится не так далеко от ТОП-50 теннисистов мира.
Удивительно, но уже в следующем 2018 году Медведев не просто ворвался в ТОП-50, но занял 16-ю строчку рейтинга. Такому взлёту способствовали три титула АТР — Сидней, Уинстон-Сейлем, Токио — и участие на турнирах Australian Open, Уимблдоне, два полуфинала в Москве и Базеле.
2019-й запомнился победами в турнирах “Мастерс 1000” в Цинциннати (Медведев победил в полуфинале первую ракетку мира Новака Джоковича, после чего в финале обыграл бельгийца Давида Гоффена) и Шанхае и успешным выступлением на US Open — там он дошёл до финала, который в упорном матче проиграл Рафаэлю Надалю.
Тот год Даниил закончил на рекордно высокой строчке — 4-й — но по ходу крупных турниров было заметно, как остро Медведев реагирует на недружелюбную атмосферу. За выходки на US Open-2019 (вырвал полотенце у болбоя, спорил с судьёй, сломал ракетку, показал трибунам средний палец) Даниила дважды штрафовали на крупные суммы. Причём сначала Медведев заявил, что чем больше его будут ненавидеть, тем чаще он будет выигрывать, но, остыв, признал, что вёл себя “как идиот”. Такие колебания настроения прямо говорят об эмоциональной нестабильности, вполне объяснимой для человека, который быстро взлетел высоко — если мастерство Даниила не подвергалось сомнению, то непростой характер, как казалось, мог помешать достижению титула лучшей ракетки мира.
2020 “ковидный” год получился скомканным — свой лучший теннис Медведев смог показать только на турнире “Мастерс 1000” в Париже и итоговом турнире АТР 2020 (став первым теннисистом в истории, обыгравшим по ходу турнира всех трёх представителей ТОП-3 рейтинга — Джоковича (групповой этап), Надаля (полуфинал) и Тима (финал)). Выдающиеся победы осенью позволили Даниилу сохранить 4-ю строчку одиночного рейтинга.
Победа в итоговом турнире, очевидно, придала Медведеву сил, ведь уже в 2021-м он поднялся в ТОП-2. Победы в турнирах ATP 250 в Марселе и Мальорке; финал Australian Open, проигранный Джоковичу; реванш в финале US Open против того же Джоковича и первый титул “Большого шлема” в карьере — вот лишь самые значимые успехи Даниила в минувшем году.
Казалось, кризис миновал и путь чемпиона к заветному титулу лучшей ракетки мира уже вот-вот завершится.
2022 год. Australian Open. Снова финал.
И снова — поражение.
А потом — пресс-конференция про ребёнка в себе.
Что это было? Экспрессивная речь на эмоциях от поражения и публики, шипевшей на протяжении всего финального матча? Или продуманный ход, чтобы снять с себя психологическую нагрузку перед турниром в Роттердаме в феврале, победа на котором может принести заветную первую строчку рейтинга?
Хочется верить, что второе. Ведь Даниилу только 25, он всё ещё молод и полон сил, но уже мудр и опытен, а значит, у него ещё всё впереди.
Надаль, которому в июне 2022-го стукнет 36, не даст соврать — никогда не стоит недооценивать сердце чемпиона.
Олег Бондарев