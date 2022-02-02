Медведев vs Надаль: битва на Australian Open

Вынесенная в подзаголовок фраза Руди Тамьяновича, прекрасного баскетбольного тренера, дважды приводившего к чемпионству клуб НБА “Хьюстон Рокетс”, как нельзя лучше подходит для подобных ситуаций: “Никогда не недооценивайте сердце чемпиона”. Чемпион способен вернуться в самой сложной ситуации, на жилах вытащить самую сложную игру. Собственно, то, что в финале Australian Open в полный рост продемонстрировал Надаль.

И вот тут хочется вспомнить ещё одну крылатую фразу — про то, что чемпионами не рождаются, чемпионами становятся.

И она уже не только про Надаля, но и про Даниила Медведева, который в воскресенье покидал корт “на щите”.

После матча российский теннисист, заметно деморализованный недружелюбием австралийских трибун, разразился проникновенным монологом — про ребёнка, который с детства мечтал о большом теннисе. По сути, Даниил за одну пресс-конференцию вспомнил самые значимые моменты своей карьеры, которые зафиксировались в его памяти, стали вереницей перевалочных пунктов на пути к нынешнему положению дел.

Медведев вспомнил, что впервые взял в руки ракетку, когда ему было 6 лет. Важный штришок к портрету — помимо тенниса и плавания, юный Даниил занимался ещё и шахматами: очень любопытный факт в контексте того, что Медведев является одним из самых умных игроков современности.

В 12 лет Даниил играл на российских турнирах и с упоением смотрел турниры “Большого шлема”, мечтая однажды выйти на лучшие корты мира против лучших теннисистов.

Потом Медведев начал играть европейские турниры. В 17 лет (2013 год) на чемпионате Европы для юниоров до 18 лет Медведев в одиночных соревнованиях добрался до 1/4 финала, а в парных (напарником Даниила тогда был Карен Хачанов) вышел в главный финал, но — проиграл. Тем не менее Даниил с теплом вспоминает то время — центральный корт, 1-2 тысячи человек на трибунах.