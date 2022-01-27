Смертельная эйфория: швейцарские “капсулы самоубийц”

Всё больше европейских стран принимают законы об эвтаназии, несмотря на протесты жителей. Нидерланды стали первым государством, разрешившим тяжелобольным людям, неизлечимым пациентам или тем, кто ежедневно испытывает нестерпимые боли, уйти из жизни при помощи инъекции врача. Парламент (Генеральные Штаты) принял соответствующий закон в 2001 году.

Однако по факту такую процедуру голландские врачи проводили ещё с 1971 года. Гертруда Постм, медсестра из Амстердама, вколола своей матери, которая была неизлечимо больна и сильно мучилась каждый день, смертельную дозу морфия. Когда об этом стало известно, против женщины возбудили уголовное дело. Но на защиту медсестры встала общественность, и суд приговорил женщину к условному сроку… на неделю и отстранил на год от врачебной практики.

После этого инцидента голландские доктора уже без каких-либо последствий делали смертельные инъекции по просьбе пациентов. В 1994 году правительство страны разработало инструкцию такой процедуры.

С тех пор основным видом ассоциированного самоубийства стал раствор пентобарбитала натрия, снотворного, при передозировке которого человек впадает в кому и умирает.

На сегодняшний день эвтаназия узаконена в шести европейских странах. В Бельгии разрешили ассистированное самоубийство детям. В этом году легализовали процедуру и в Испании, несмотря на сильные протесты. Президент Португалии наложил вето на законопроект, руководствуясь моральными принципами. В Швейцарии эвтаназия также не разрешена, но в то же время нет и запрета. В итоге только в 2020 г. услугами врачей здесь воспользовались 1 300 человек.

Медики таким образом фактически становятся узаконенными убийцами. Но “услуга” эта, как ни странно, пользуется большой популярностью. В Европе даже возник самоубийственный туризм. Некоторые неизлечимые больные специально едут в определённые страны, чтобы умереть, и готовы платить за это огромные деньги. С другой стороны, с собой в гроб кошелёк не возьмёшь!