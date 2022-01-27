Смертельная эйфория: швейцарские “капсулы самоубийц”

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Предсказания американского мультипликатора Мэтта Грейнинга, создателя “Симпсонов” и “Футурамы”, продолжают сбываться даже в самых неожиданных сферах. Так, швейцарская компания смогла воплотить в жизнь свой прототип “капсулы смерти”, напечатав все компоненты на 3D-принтере.
Необычный проект для эвтаназии инженеры представили ещё в 2018 году. Его авторы голландский дизайнер Александр Баннинк, австралийский активист Филип Ничке и Иет Верстраатен презентовали на международной выставке похоронной индустрии в Амстердаме свой саркофаг Sarco, чем вызвали огромный интерес.
Сама капсула представляет собой кресло, накрытое прозрачным стеклом, куда запускается чистый азот, и человек умирает в течение пяти минут от асфиксии (попросту задыхается). И, судя по всему, создатель технологичного саркофага уловил общий европейский тренд.
Самоубийство в законе
Всё больше европейских стран принимают законы об эвтаназии, несмотря на протесты жителей. Нидерланды стали первым государством, разрешившим тяжелобольным людям, неизлечимым пациентам или тем, кто ежедневно испытывает нестерпимые боли, уйти из жизни при помощи инъекции врача. Парламент (Генеральные Штаты) принял соответствующий закон в 2001 году.
Однако по факту такую процедуру голландские врачи проводили ещё с 1971 года. Гертруда Постм, медсестра из Амстердама, вколола своей матери, которая была неизлечимо больна и сильно мучилась каждый день, смертельную дозу морфия. Когда об этом стало известно, против женщины возбудили уголовное дело. Но на защиту медсестры встала общественность, и суд приговорил женщину к условному сроку… на неделю и отстранил на год от врачебной практики.
После этого инцидента голландские доктора уже без каких-либо последствий делали смертельные инъекции по просьбе пациентов. В 1994 году правительство страны разработало инструкцию такой процедуры.
С тех пор основным видом ассоциированного самоубийства стал раствор пентобарбитала натрия, снотворного, при передозировке которого человек впадает в кому и умирает.
На сегодняшний день эвтаназия узаконена в шести европейских странах. В Бельгии разрешили ассистированное самоубийство детям. В этом году легализовали процедуру и в Испании, несмотря на сильные протесты. Президент Португалии наложил вето на законопроект, руководствуясь моральными принципами. В Швейцарии эвтаназия также не разрешена, но в то же время нет и запрета. В итоге только в 2020 г. услугами врачей здесь воспользовались 1 300 человек.
Медики таким образом фактически становятся узаконенными убийцами. Но “услуга” эта, как ни странно, пользуется большой популярностью. В Европе даже возник самоубийственный туризм. Некоторые неизлечимые больные специально едут в определённые страны, чтобы умереть, и готовы платить за это огромные деньги. С другой стороны, с собой в гроб кошелёк не возьмёшь!
Никакой морали
Но новая разработка швейцарца теперь поможет уйти от моральных аспектов. Пациентам, желающим умереть, теперь не нужна помощь медперсонала.
С юридической точки зрения технологичный саркофаг не запрещён. По сути, его можно сравнить с продажей оружия, которым люди порой пользуются, чтобы свести счёты с жизнью, и которое продаётся во всех странах мира совершенно легально. Только Sarco более гуманный и относительно безболезненный вид самоубийства.
Вот только количество прецедентов эвтаназии может увеличиться в разы. Так, уже в ряде стран, где разрешено ассистированное самоубийство, смягчаются правила. Два года назад 17-летняя девушка из Нидерландов решилась на процедуру из-за посттравматического стрессового расстройства, которое вполне излечимо.
Тут-то и вспоминается знаменитый мультсериал “Футурама”, где за 10 центов можно было совершить самоубийство в специальных будках, которые стоят прямо на улице. Причём можно даже выбрать вид смерти. И как тут не поверить в способность Мэтта Грейнинга предсказывать будущее!
Феномен “Симпсонов” известен: события, которые были в том или ином виде показаны в этом мультсериале, не раз и не два происходили потом в нашей реальности. С точностью до мелких деталей было предсказано президентство Трампа, его встречи с королём Саудовской Аравии и ещё очень многое.
Уйти легко и красиво
Капсула смерти Иета Верстраатена сейчас проходит юридическую экспертизу в Швейцарии, и, в принципе, пользуясь несовершенством законодательства и отсутствием уголовного наказания за эвтаназию, её уже можно использовать. Создатель саркофага на презентации даже сам прилег в Sarco, надев VR-очки для полного погружения. Но газ всё-таки решил не пускать — это должны делать те, кто всерьез решил уйти из жизни.
По замыслу разработчиков, азот наполнит капсулу, постепенно снизится количество кислорода в организме человека, он впадёт в лёгкую эйфорию, заснёт и довольно быстро умрёт безболезненно.
С каждым годом похоронная индустрия всё экстравагантнее презентует свои возможности. Так, тренд на стильные гробы запустила в 2012 г. польская компания ZPD Lindner, выпустив календарь, где полураздетые модели рекламируют похоронные изделия.
“Смертельные выставки” уже проходят по всему миру, в том числе и в России. И каждый раз это весёлые мероприятия со своими аниматорами, больше похожие на католический праздник Хэллоуин.
Но в России в ближайшее время “капсулу смерти” ожидать не стоит. Юридическая помощь при самоубийстве у нас трактуется как умышленное убийство, и закон об эвтаназии не спешат вносить на рассмотрение в Госдуму. Может, это и к лучшему, ведь у нас в стране другое отношение к смерти. Не стоит забывать и о том, что в православии самоубийство считается смертным грехом. На всю Россию сейчас действует всего 73 хосписа, где помогают неизлечимо больным облегчить страдания и достойно уйти из жизни. Из бюджета страны на работу таких центров выделяется 23 млрд рублей. И это гораздо более гуманно, чем сомнительная с точки зрения морали идея “капсул смерти”.
Артем Кол