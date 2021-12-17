Сколько стоит стереть углеродный след? Как будем жить в 2050 году

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Ничто, как известно, на Земле не проходит бесследно. Так установлено самой природой, однако есть среди нас те, кто с объективно существующими законами физики, химии и прочих наук не согласен и настаивает на ликвидации людьми некоторых следов — как своей производственной деятельности, так и присутствия в мире вообще. Эта цель оформлена в декларации Парижского соглашения 2015 года, а желание добиться выполнения поставленной задачи регулярно озвучивается политиками разных стран в своих предвыборных (и не только) выступлениях.
Евросоюз периодически принимает на себя повышенные соцобязательства избавить атмосферу от углеродного следа человека в границах государств ЕС — то к 2050 году, то раньше. Некоторые страны Америки и Азии стараются (в трибунных речах, по крайней мере) от европейцев не отставать. Все выступающие судачат о необходимости не допустить нагрева атмосферы к середине текущего века более чем на 1,5 градуса Цельсия, обещая страшные катастрофы в случае невыполнения этого плана. Подразумевается, что, удержав температуру в заданных пределах, человечеству придётся пожить менее комфортно, зато оно вообще сохранится. А вот в противном случае — не факт!
В чём именно будет заключаться дискомфорт, инициаторы борьбы за климат (или, скорее, против климата) до сего момента старались не афишировать. Может быть, потому что сами не знали. Но скорее всего — чтобы не взорвать ситуацию накануне не так давно состоявшейся (и блестяще превратившейся в тусовку элиты) Всемирной климатической конференции (COP26) в Глазго. Но теперь конференция позади, пыль в глаза пущена, резолюция, пусть невнятная, но принята. Можно и раскрыть карты, намекнув публике, “как дальше жить будем”.
Данные об этом подготовила компания Treeprint, которая по заказу швейцарского банка Credit Suisseизучала, высчитывала, взвешивала…
Итак, каждый европеец, уважающий так называемую “зелёную повестку”, к 2050 году должен научиться выбрасывать за год в атмосферу не более 2,9 тонны CO₂ (такая норма установлена Парижским соглашением). Для этого он должен будет соблюдать строгие правила.
В сфере питания и гигиены:
— принимать душ не более 3 раз в неделю, продолжительность каждой из этих процедур не должна превышать 8 минут;
— включать стиральную машину не чаще 2 раз в неделю и не более чем на 1 час;
— употреблять куриное мясо 2 раза в неделю по 100 граммов, что в пересчёте на год составляет 10,4 кг;
— сократить потребление сыра — не чаще 1 раза в неделю, и всего 25 граммов (1,3 кг в год);
— а вот от кофе придётся отказаться полностью и навсегда.
В сфере физкультуры, спорта и развлечений:
— занятия на беговой дорожке в спортзале допускаются не более 3 раз в неделю продолжительностью 30 минут каждое;
— просмотр телевидения или пользование интернетом — 2 часа в сутки;
— компьютерные/видеоигры будут запрещены. Согласно данным из различных источников, один ПК при игре в высокоинтенсивные стрелялки-бродилки и прочие “танчики” ежегодно выделяет 452 кг CO₂. Использование консоли PS4 Pro кардинально проблемы не решает, ибо в этом случае выделяется 163 кг углекислого газа (одним пользователем, разумеется).
Новая одежда:
— в течение года каждому разрешается приобрести 2 пары джинсов и 3 рубашки.
Путешествия:
— не более 1 авиаперелёта в год эконом-классом;
— общая дистанция проезда за год на электрическом транспорте — не более 5 000 км.
Команда Treeprint советует также человечеству вообще отказаться от употребления красного мяса (баранины, говядины и свинины). Переход с мясной пищи на растительную благотворно скажется на атмосфере: так, употребление вегетарианского болоньезе вместо стейка фри (говядины с картофелем) приведёт к снижению выбросов на 94%. А белый чай на 87% лучше для окружающей среды, чем латте. Отказаться придется также от пива и более крепких напитков.
Хочется напомнить, что современная статистика более чем когда-либо ориентирована на “как считать”, а не на “что считать”. Treeprint вольно или невольно в своём отчёте подчёркивает приверженность этой установке, отмечая “подсчёт генерируемых во всём мире выбросов осуществляется для того, чтобы в конечном итоге приспособиться к поведению потребителей и моделям расходования ресурсов”.
Это замечание аналитиков просто идеально подтверждается данными другого исследования, проведённого международной организацией по вопросам борьбы с бедностью и несправедливостью Oxfam.
Согласно выводам специалистов этого объединения, выбросы CO₂ 1% самых богатых людей к 2030 году будут в 30 раз выше уровня, необходимого для ограничения потепления до 1,5 °C, и составят 70 тонн на душу. В ту же группу лиц, “которым можно”, включены и различные высокопоставленные политические фигуры. Если же брать в расчёт 10% населения планеты, обладающего наиболее высоким финансовым состоянием, то такая группа населения выбрасывать CO₂ в атмосферу будет в 9 раз больше, чем предписано Парижским соглашением (до 21 тонны на одного человека).
То есть если вы, к примеру, президент какой-то страны, то можете на персональном самолёте слетать, загрязняя атмосферу, даже на саммит, посвящённый вопросам борьбы с изменениями климата и превышением норм выбросов парниковых газов. В общем-то, ничего страшного, если сильные мира сего не будут себя заставлять “скупее быть в желаньях”, поскольку “ожидается, что углеродный след беднейших 50% останется значительно ниже уровня, необходимого для ограничения потепления”.
Кстати, согласно недавнему отчёту, опубликованному Lucas Chancel, при путешествии в космос выбросы углерода на пассажира составляют не менее 75 тонн. Значит, от программ освоения космоса следует отказаться? Выходит, так. Спасти космическую отрасль, впрочем, может наличие беднейших слоёв населения у космической державы. Поскольку один миллиард беднейших людей на планете выбрасывает менее тонны CO₂ на душу за год.
Чтобы достичь целевого показателя 1,5 °C, 1% самых богатых людей должен сократить свои текущие выбросы углерода примерно на 97%. Но как-то сомнительно, что они заходят пойти на такое самоограничение.
Вряд ли кто станет отрицать, что перспективы нам нарисованы пренеприятнейшие. Но есть и другие новости. Хорошие. Оказывается, предлагаемого нам аскетизма в ближайшем будущем можно избежать. Надо только активно взяться за реализацию “агрессивных планов лесоразведения”. Интересно, что для этого неплохо было бы увеличить содержание CO₂ в атмосфере… в два раза по сравнению с нынешним. А как же парниковый эффект, который при этом должен неминуемо усилиться? Не всё так страшно, а точнее, не страшно вообще. Но об этом мы расскажем в следующий раз.
Напоследок же — информация для тех, кто считает, что человечество повинно в изменении климата (которое, вообще-то, по данным учёных Пулковской обсерватории — явление естественное, цикличное и повторяющееся с интервалом в 200 лет). Так вот, за год человечество потребляет 0,5 зета-джоулей (1021 Дж) энергии. Солнце ежесекундно отправляет в пространство 400 000 зета-джоулей энергии. Сопоставляя эти цифры, любой пятиклассник сможет ответить на вопрос, насколько человечество влияет на процессы роста или снижения температуры земной атмосферы и стоит ли нам так упираться (как описано выше) и наступать на горло собственному желанию жить нормально. Если мы, конечно, не одержимы идеей сделать чью-то жизнь прекрасной за наш счёт.
Сергей Скворцов