Сколько стоит стереть углеродный след? Как будем жить в 2050 году

В чём именно будет заключаться дискомфорт, инициаторы борьбы за климат (или, скорее, против климата) до сего момента старались не афишировать. Может быть, потому что сами не знали. Но скорее всего — чтобы не взорвать ситуацию накануне не так давно состоявшейся (и блестяще превратившейся в тусовку элиты) Всемирной климатической конференции (COP26) в Глазго. Но теперь конференция позади, пыль в глаза пущена, резолюция, пусть невнятная, но принята. Можно и раскрыть карты, намекнув публике, “как дальше жить будем”.

Данные об этом подготовила компания Treeprint, которая по заказу швейцарского банка Credit Suisseизучала, высчитывала, взвешивала…

Итак, каждый европеец, уважающий так называемую “зелёную повестку”, к 2050 году должен научиться выбрасывать за год в атмосферу не более 2,9 тонны CO₂ (такая норма установлена Парижским соглашением). Для этого он должен будет соблюдать строгие правила.

В сфере питания и гигиены:

— принимать душ не более 3 раз в неделю, продолжительность каждой из этих процедур не должна превышать 8 минут;

— включать стиральную машину не чаще 2 раз в неделю и не более чем на 1 час;

— употреблять куриное мясо 2 раза в неделю по 100 граммов, что в пересчёте на год составляет 10,4 кг;

— сократить потребление сыра — не чаще 1 раза в неделю, и всего 25 граммов (1,3 кг в год);

— а вот от кофе придётся отказаться полностью и навсегда.

В сфере физкультуры, спорта и развлечений:

— занятия на беговой дорожке в спортзале допускаются не более 3 раз в неделю продолжительностью 30 минут каждое;

— просмотр телевидения или пользование интернетом — 2 часа в сутки;

— компьютерные/видеоигры будут запрещены. Согласно данным из различных источников, один ПК при игре в высокоинтенсивные стрелялки-бродилки и прочие “танчики” ежегодно выделяет 452 кг CO₂. Использование консоли PS4 Pro кардинально проблемы не решает, ибо в этом случае выделяется 163 кг углекислого газа (одним пользователем, разумеется).

Новая одежда:

— в течение года каждому разрешается приобрести 2 пары джинсов и 3 рубашки.

Путешествия:

— не более 1 авиаперелёта в год эконом-классом;

— общая дистанция проезда за год на электрическом транспорте — не более 5 000 км.

Команда Treeprint советует также человечеству вообще отказаться от употребления красного мяса (баранины, говядины и свинины). Переход с мясной пищи на растительную благотворно скажется на атмосфере: так, употребление вегетарианского болоньезе вместо стейка фри (говядины с картофелем) приведёт к снижению выбросов на 94%. А белый чай на 87% лучше для окружающей среды, чем латте. Отказаться придется также от пива и более крепких напитков.